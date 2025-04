Herbata z pokrzywy musi być pita wystarczająco często, by działała, a jednocześnie nie można pić jej zbyt często, bo działa jak diuretyk. Efekty picia pokrzywy zaobserwujesz tylko, jeśli zaparzysz i wypijesz ją w odpowiedni sposób. Jaka jest najlepsza częstotliwość i sposób parzenia herbaty z pokrzywy? Sprawdzamy.

Jeśli pijesz herbatę z pokrzywy po raz pierwszy, wypij tylko kilka łyków lub filiżankę. Warto zachować ostrożność z uwagi na możliwe reakcje alergiczne i przeciwwskazania do picia pokrzyw. Wypij herbatę z pokrzywy i obserwuj reakcję organizmu. Jeśli nie zauważysz nic niepokojącego, możesz zwiększyć dawkę.

Czasowo, by korzystać z pozytywnych właściwości pokrzywy w formie kuracji, pij 2-3 filiżanki herbaty z pokrzywy dziennie dla najlepszych efektów. Jeśli zamierzasz podtrzymać rutynę picia naparów z pokrzywy przez dłuższy czas i pić pokrzywę przez cały rok, możesz zmniejszyć tę ilość do filiżanki dziennie.

Zupełnie inaczej zachowuj się, stosując pokrzywę w ciąży. Skonsultuj jej picie z lekarzem.

Jeśli zbierasz świeże liście pokrzywy, możesz zaparzyć je w tej formie, nie musisz najpierw ich suszyć. Do zbierania ubierz rękawiczki i koszulę z długim rękawem, by uniknąć poparzeń pokrzywą.

Właściwa proporcja świeżych liści pokrzywy do wody to 1:2. Weź szklankę świeżych liści i zalej je dwoma szklankami wrzącej wody. Po 10 minutach parzenia napar będzie gotowy do picia. W podobny sposób możesz przygotować też napar z pokrzywy na włosy.

fot. Świeża pokrzywa na daje się do robienia herbaty/ Adobe Stock, innazagorulko

Polscy naukowcy zbadali, jak czas parzenia herbaty z pokrzywy wpływa na zawartość witaminy C w naparze. Okazuje się, że optymalny czas parzenia herbaty z suszonej pokrzywy wynosi 10 minut w temperaturze 50-60 stopni. Po tym czasie znacznie zmniejsza się zawartość witaminy C w naparze.

Aby zmaksymalizować korzyści płynące z herbaty z pokrzywy, American Botanical Council sugeruje parzenie 2–3 łyżeczek suszonych liści pokrzywy w 500 ml wrzącej wody przez 10–15 minut.

Przygotuj napar według tych wskazówek. Herbata z pokrzywy ma bardzo specyficzny smak. Możesz dodać do niej trochę stewii, ksylitolu lub np. imbir, by połączyć właściwości pokrzywy z właściwościami imbiru.

