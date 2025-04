Tak jak Anglicy co dzień po południu celebrują picie herbaty, tak mieszkańcy południowej Afryki delektują się naparem z liści aspalatu prostego. Roślina ta, zwana powszechnie rooibos, czyli czerwonokrzew, uprawiana jest wyłącznie w jednej prowincji Republiki Południowej Afryki. Ale od razu zyskała tu popularność dzięki łagodnemu smakowi, pięknej rubinowej barwie i wyjątkowym właściwościom leczniczym.

Czy właściwie jest herbata rooibos?

Ten napar nie ma nic wspólnego z chińską czy cejlońską herbatą. Jego łodygi mają charakterystyczny ciemnoczerwony kolor, stąd nazwa czerwonokrzew. Po zebraniu jego igiełkowate liście poddaje się fermentacji i suszy. Taki typ rooibosa jest znany w Europie.

Właściwości herbaty rooibos

1. Napar z ziela czerwonokrzewu tradycyjnie stosowany jest w różnego rodzaju schorzeniach przewodu pokarmowego

Dzięki zawartym w nim związkom polifenolowym wykazuje wyraźne działanie przeciwzapalne i przeciwskurczowe. W Republice Południowej Afryki zalecany jest przez lekarzy jako skuteczny środek na kolki u niemowląt.

2. Czerwona herbatka zawiera dużo przeciwutleniaczy, przede wszystkim z grupy flawonoidów

Zwalcza wolne rodniki tlenowe, które przyspieszają starzenie się organizmu i mogą przyczyniać się do rozwoju chorób cywilizacyjnych (cukrzycy, chorób serca, nowotworów).

3. Wodne wyciągi z ziela czerwonokrzewu mają duże znaczenie w dermatologii i kosmetyce

Znane są ich właściwości przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Preparaty zawierające wyciągi z czerwonokrzewu stosuje się do leczenia trądziku, egzemy, a nawet poparzeń słonecznych. Podobno są również skuteczne w przypadku łuszczycy i nawracającej opryszczki.

Kiedy najlepiej pić czerwoną herbatę rooibos?

Rooibos, w przeciwieństwie do czarnej i zielonej herbaty, nie zawiera kofeiny. Nie pobudza organizmu i nie zaburza snu – ma wręcz opinię napoju wspomagającego zasypianie. Dlatego warto go pić, zamiast zwykłej herbaty, wieczorami.

Z tego samego powodu napar z czerwonokrzewu nadaje się dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią. Herbatę rooibos można kupić w postaci saszetek lub liści.

Jak przygotować herbatę z czerwonokrzewu?

Napar z czerwonokrzewu jest pozbawiony charakterystycznej herbacianej goryczki – ma bardzo łagodny, wręcz lekko słodkawy smak. Nie trzeba dodawać do niego cukru (warto więc pić go w czasie kuracji odchudzających, zamiast innych napojów). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by go dosłodzić miodem.

Rooibos parzy się tak jak zwykłą herbatę. Łyżeczkę lub torebkę suszu zalewa się szklanką wrzątku i odstawia na 3–4 minuty. Po wypiciu fusy można ponownie zalać wodą – po drugim parzeniu herbatka smakuje równie dobrze. Z aspalatu można też przygotować smaczną herbatę mrożoną. Trzy łyżki suszu zalej litrem wrzątku i zaparz. Przecedź, ostudź i dodaj łyżkę miodu i sok z połowy cytryny. Wstaw do lodówki.

Czerwonokrzewu nie należy mylić z chińską czerwoną herbatą pu-erh. Mają zupełnie inne smaki i właściwości. Rooibos łatwo poznać po liściach w kształcie igieł.

