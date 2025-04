Guma do żucia nie ma dużego wpływu na poziom glukozy we krwi, dlatego jest bezpieczna dla cukrzyków. Najlepiej sięgnąć po gumę bez cukru, np. z ksylitolem, który dodatkowo dba o szkliwo. Gumy do żucia mają niski ładunek glikemiczny. Oto więcej szczegółów na temat wpływu żucia gumy na poziom glukozy we krwi:

Żucie gumy ma minimalny wpływ na poziom cukru we krwi. Jeśli żujesz tradycyjną gumę z cukrem, poziom glukozy może nieznacznie wzrosnąć, ale to wręcz pomijalny i mało istotny wzrost.

Żucie gumy bez cukru nie ma żadnego wpływu na poziom cukru we krwi, więc nie podnosi glukozy.

Czy żucie gumy podnosi insulinę?

Z wielu badań wynika, że żucie gumy pomiędzy posiłkami nie podnosi także poziomu insuliny we krwi. Guma do żucia nie przyczynia się więc do powstania i nasilania insulinooporności (wbrew opiniom niektórych samozwańczych ekspertów). Szczególnie bezpieczne jest żucie bezcukrowej gumy pomiędzy posiłkami.

Cukrzyca i insulinooporność nie są przeciwwskazaniami do życia gumy! Nawet jeśli dostałaś zalecenie utrzymywania ścisłych przerw między posiłkami, nie musisz rezygnować z żucia gumy. Dotyczy to zarówno osób z insulinoopornością, stanem przedcukrzycowym, jak i cukrzycą ciążową, cukrzycą typu 2. i cukrzycą typu 1.

Czy cukrzyk może żuć gumę?

Cukrzycy mogą żuć gumę do żucia, jeśli nie zawiera ona cukru. W wielu sklepach bez trudu znajdziesz gumy do żucia słodzone ksylitolem, które mają minimalną ilość kalorii i niewielki wpływ na poziom glukozy we krwi. Cukrzycy warunkowo mogą żuć także klasyczną gumę z cukrem, gdyż jest go w niej naprawdę niewiele.

Cukrzycy nie powinni jednak żuć (jeść) gumy rozpuszczalnej, która jest cukierkiem, a nie gumą do żucia. Gumy rozpuszczalne mogą mocno podbić cukier.

Guma do żucia dla diabetyków

Diabetycy powinni wybierać gumy do żucia bez cukru, ze słodzikami, które nie podnoszą poziomu glukozy we krwi, np.:

ksylitolem,

acesulfamem K,

maltitolem,

aspartamem,

sacharyną,

sukralozą.

Niektóre z wymienionych wyżej substancji słodzących są kontrowersyjne z uwagi na wpływ słodzików na mikroflorę jelitową. Mimo wszystko diabetykom zdecydowanie bardziej warto polecić żucie gumy bez cukru (niezależnie z jakim słodzikiem) niż wybieranie gumy z cukrem.

Kobiety z cukrzycą ciążową powinny unikać jednak gum do żucia bez cukru z dodatkiem sacharyny - to słodzik niepolecany kobietom w ciąży. Pozostałe wymienione substancje są bezpieczne.

Dieta w cukrzycy ciążowej. Najważniejsze zasady kompozycji jadłospisu + dokładne menu na 7 dni

fot. Guma do żucia ma minimalny wpływ na poziom cukru we krwi/ Adobe Stock, Maksymiv Iurii

Pomiar indeksu glikemicznego gumy do żucia nie ma sensu, gdyż indeks glikemiczny mierzy wpływ na cukier we krwi porcji produktu zawierającej 50 g węglowodanów. Żeby dokonać pomiarów indeksu glikemicznego gumy do żucia, trzeba byłoby zmusić zdrowe osoby do zjedzenia w szybkim czasie 50 g gumy do żucia na raz. To 50 pojedynczych sztuk gumy do żucia!

Indeks glikemiczny gumy do żucia nie ma praktycznego zastosowania, ale ładunek glikemiczny gumy do żucia jest niski i to wskaźnik, który najbardziej powinien zainteresować osoby zainteresowane utrzymaniem niskiego poziomu cukru we krwi.

Martwisz się o poziom cukru we krwi, ale bardzo lubisz żuć gumę? Korzystaj z gum do żucia słodzonych ksylitolem, bez klasycznego cukru. Ksylitol to poliol, który ma naprawdę minimalny wpływ na poziom glukozy we krwi, a jest słodki. To nie wszystko! Gumy do żucia z ksylitolem doskonale dbają o zdrowie szkliwa. W przeciwieństwie do cukru ksylitol nie jest pożywką dla bakterii bytujących w jamie ustnej.

