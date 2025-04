Czy guarana jest zdrowa?

Guarana to roślina rosnąca w amazońskich lasach. Jej nazwa pochodzi od gorzko-kwaśnego napoju sporządzanego z jej nasion. Dojrzały owoc guarany wygląda dość wyjątkowo i przypomina oczy.

Nasiona guarany zawierają w swoim składzie 3% białek, 11% tłuszczów, 9% skrobi i 4% związków mineralnych, a także teobrominę i teofilinę oraz kofeinę (aż 4-8%, a w ziarnach kawy jest jej zaledwie 2%!).

Zalety guarany:



przyspiesza przemianę materii,

pobudza wydzielanie soku żołądkowego,

działa moczopędnie,

zmniejsza ryzyko powstania cellulitu i obrzęków,

stymuluje układ nerwowy,

zwiększa sprawność myślenia,

zmniejsza uczucie zmęczenia,

zmniejsza napięcie mięśni gładkich naczyń krwionośnych,

powoduje wydzielanie hormonów i neuroprzekaźników,

stymuluje porost włosów,

działa przeciwbakteryjnie,

zmniejsza ryzyko zawału i udaru,

działa antyoksydacyjnie.

Korzyści płynące ze spożywania guarany to:



poprawa pamięci i koncentracji,

podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej organizmu,

wzmocnienie odporności na stres,

kojące działanie w przypadku migreny.

Warto też wiedzieć, że guarana wykazuje silne właściwości antybakteryjne, a przy tym nie uzależnia.

Dla kogo napój z guarany?

Napój przygotowany z takich nasion szybko pobudza do działania, a dzięki wolniejszemu wchłanianiu kofeiny z guarany efekt utrzymuje się znacznie dłużej – nawet do 6 godzin. Napar dodatkowo poprawia koncentrację i pamięć oraz pomaga w radzeniu sobie w stresujących sytuacjach. Zalecany jest również dla sportowców i osób uprawiających aktywny tryb życia, gdyż zwiększa wydolność mięśni i ich regenerację.

Z powodu dużej zawartości kofeiny w guaranie, produktów bogatych w jej składnik nie powinny spożywać kobiety w ciąży i karmiące, a także osoby z wysokim ciśnieniem i wrażliwi na kofeinę.

Trzeba pamiętać, żeby zachowywać rozsądek podczas stosowania preparatów z guaraną, gdyż łatwo można ją przedawkować (co zamiast pobudzić nasz organizm do pracy może spowodować kołatanie serca i problemy z koncentracją).

Jak jeść guaranę?



Proszek z ziarenek guarany możemy używać do przygotowywania napoju lub dodawać go do jogurtu, musli i sałatek. Guaranę, ze względu na jej gorzki smak, można też kupić w formie tabletek. Najszybciej znajdziemy ją przez internet.

