Grzyby są zdrowe, ale nie każdemu się je poleca. Sprawdź, kto nie powinien jeść grzybów. Niektóre z przeciwwskazań będą oczywiste, inne mogą cię mocno zaskoczyć.

Spis treści:

Przeciwwskazania do jedzenia grzybów mają różne podłoże. Oto kilka aspektów, które powodują, że nie każdy może jeść grzyby:

substancje toksyczne i obciążające wątrobę zawarte w grzybach;

zawarte w grzybach; zwyczajowe przygotowywanie grzybów , które czynią je ciężkostrawnymi;

, które czynią je ciężkostrawnymi; niska kaloryczność i mała wartość odżywcza pod względem makroskładników;

i mała wartość odżywcza pod względem makroskładników; wysoka zawartość potasu i innych minerałów ;

; toksyczność grzybów w połączeniu z niektórymi składnikami.

Nawet najzdrowsze grzyby mogą więc okazać się szkodliwe, jeśli zje je osoba z przeciwwskazaniami.

Grzybów nie powinny jeść dzieci poniżej 12 lat

Eksperci zachęcają, by zrezygnować z podawania grzybów leśnych dzieciom nawet do ukończenia przez nie 12. roku życia. Powodem są przede wszystkim potencjalne toksyny w grzybach, z którymi mały organizm radzi sobie wolniej i mniej wydajnie. Nawet niewielki trujący grzyb, który przedostanie się do sosu i u dorosłych wywoła najwyżej rozstrój żołądka, dla dziecka może być śmiertelnie niebezpieczny. Co roku słyszy się w mediach o śmiertelnych zatruciach grzybami, których ofiarami są właśnie dzieci.

Wyjątek stanowią jednak grzyby hodowlane (pieczarki, boczniaki, shitake), które mogą pojawiać się w jadłospisach maluchów. Polskie rekomendacje nie są pod tym względem jednoznaczne, ale już wytyczne z Wielkiej Brytanii jasno prezentują przepisy dla dzieci w wieku 10-12 miesięcy zawierające grzyby. Podchodź ze szczególną ostrożnością do umieszczania grzybów w diecie dzieci.

Osoby uczulone na grzyby

Uczulenia i alergie na grzyby nie są częste, ale mogą się przytrafić. Objawiają się wysypkami, problemami z oddychaniem, a w ekstremalnych sytuacjach nawet wstrząsem anafilaktycznym. Jeśli jesteś uczulona na grzyby, oczywiście musisz z nich zrezygnować.

Osoby z chorobami wątroby a grzyby

Grzyby jadalne nie obciążają wątroby, jeśli są odpowiednio przygotowane. Choroby wątroby nie są więc jednoznacznym przeciwwskazaniem do jedzenia grzybów, ale trzeba doprecyzować kilka szczegółów:

grzyby nie powinny być smażone i podawane z tłustymi dodatkami,

i podawane z tłustymi dodatkami, grzyby koniecznie muszą być jadalne.

Osoby z chorobami wątroby mają zaburzony metabolizm toksyn. Nie poradzą sobie więc z oczyszczeniem krwi po spożyciu niejadalnego grzyba, nawet takiego, który innym ludziom by nie zaszkodził. Poza tym w diecie dla zdrowia wątroby ważne jest stosowanie przyjaznych technik kulinarnych, które nie będą dodatkowo obciążać chorego narządu.

Jeśli masz pewność, że zebrane grzyby są jadalne i przyrządzisz je w sposób zgodny z zasadami diety wątrobowej, możesz podać je osobie z chorobami wątroby. Naukowcy wykazali nawet, że grzyby wspierają regenerację tego narządu u osób cierpiących na niealkoholowe stłuszczenie wątroby.

Osoby z wrażliwym układem pokarmowym a grzyby

Grzyby nie są bardzo ciężkostrawne, ale i tak osoby z bardzo wrażliwym układem pokarmowym być może będą musiały ich unikać. Grzyby zawierają np. rafinozę, która wydziela gazy w jelitach. Jeśli twoje jelita są naprawdę wrażliwe na wszelkie nowe produkty pokarmowe, nie narażaj ich na szwank, wprowadzając grzyby. Są zdrowe, ale nie mają wielu kalorii i odżywczych cząstek, które dostarczą energii.

Przy wielu problemach z jelitami najważniejsze jest dostarczanie prostych węglowodanów, które wchłoną się i zapewnią organizmowi przetrwanie. Z tego względu grzybów nie powinno się raczej podawać osobom z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą Crohna i przewlekłymi biegunkami. Nie powinny zaszkodzić, ale warto zrobić miejsce w diecie na bardziej odżywcze składniki.



Osoby z chorobami nerek i wysokim potasem we krwi

Grzyby dostarczają oprócz błonnika i witamin także wielu minerałów. Osoby z chorymi nerkami i np. zaleceniem diety ubogopotasowej, powinny te minerały ograniczać. Najlepiej zrezygnować z jedzenia grzybów. Dla osób z chorymi nerkami ich niska kaloryczność nie jest zaletą, a sporo minerałów jest wadą. Grzyby nie są więc jednoznacznie przeciwwskazane, ale nie ma też „powodów”, by wprowadzać je do rygorystycznej diety osób chorych na nerki.

Alkoholicy i osoby spożywające alkohol nie mogą jeść grzybów

Grzyby i alkohol to niezgrany duet. Wiele gatunków grzybów wzmaga niezdrowe właściwości alkoholu, a niektóre z nich powodują, że wypicie nawet niewielkiej ilości alkoholu może okazać się śmiertelnie niebezpieczne. Najzdrowsza rada brzmi oczywiście: zrezygnuj z alkoholu, a jedz zdrowe grzyby. Jeśli nie wchodzi to chwilowo w grę, pamiętaj, by unikać jedzenia grzybów w połączeniu z alkoholem. Niebezpieczne są tylko wybrane gatunki, ale całkowita rezygnacja z tego połączenia jest skuteczną ochroną.

