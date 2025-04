Grzyby leśne i hodowlane mają zdolność syntezy witaminy D dzięki promieniowaniu UV (w tym promieniowaniu słonecznemu). Z tego powodu suszenie grzybów na słońcu jest znacznie zdrowsze, niż suszenie ich w ciemności. O co dokładnie tu chodzi i dlaczego każdy powinien wystawić grzyby do opalania? Wyjaśniamy.

Obecność witaminy D w grzybach to ich niezwykła właściwość, która wyróżnia wartości odżywcze grzybów na tle innych produktów. Grzyby są jedynym pokarmowym źródłem witaminy D, która nie pochodzi od zwierząt.

Witamina D w grzybach produkowana jest pod wpływem promieniowania słonecznego. Grzyby leśne mają więc jej znacznie więcej, niż grzyby z hodowli w ciemnościach (np. pieczarki i boczniaki). Więcej witaminy D jest też w grzybach rosnących na skraju lasów i w większych okazach, które miały więcej czasu na skumulowanie i wytworzenie tego składnika.

Produkcja witaminy D w grzybach odbywa się na skutek przekształceń metabolicznych. Ściany komórkowe grzybów zawierają sporo ergosteroli, które mają dla komórek grzybów podobne znaczenie, co cholesterol dla komórek ludzkich i zwierzęcych.

Po ekspozycji na promieniowanie UV (np. ze słońca), ergosterol ze ściany komórkowej grzybów zmienia się w prewitaminę D2. Później tylko prosta przemiana chemiczna dzieli ten związek od transformacji w witaminę D2, którą mogą wykorzystywać ludzie. Grzyby zawierają też prowitaminę D4, która może przekształcić się w witaminę D4 pod wypłwem promieniowania słonecznego.

Proces produkcji witaminy D w grzybach nie ogranicza się jednak tylko do etapu, gdy grzyb rośnie i dojrzewa. Te przemiany chemiczne mogą zachodzić też w grzybach świeżych po ich zerwaniu, grzybach pokrojonych, a nawet już wysuszonych grzybach. Zachowują one zdolność produkcji witaminy D pod wypływem słońca!

Ilość witaminy D jaką mogą wytworzyć grzyby zależy od:

czasu dnia,

pogody,

szerokości geograficznej,

czasu ekspozycji słonecznej.

Im więcej UV dociera do komórek grzybów, tym więcej witaminy D się wytworzy. Najwięcej witaminy D wyprodukują grzyby po pokrojeniu w plasterki, gdy zwiększysz ich powierzchnię, która ma bezpośredni kontakt ze słońcem.

fot. Grzyby w słońcu produkują witaminę D/ Adobe Stock, encierro

Przeprowadzono eksperyment, w którym pieczarki wystawiono na słońce w letni dzień w Niemczech. Zmierzono najpierw zawartość witaminy D w grzybach przed rozpoczęciem eksperymentu. Była niewielka (ok. 2 μg/ 100 g). Następnie pokrojono je w plastry, wyłożono na płaskiej blaszce i umieszczono w słońcu.

Zawartość witaminy D w grzybach po ekspozycji słonecznej trwającej 15 minut wyniosła 17,5 μg/ 100 g świeżych grzybów. To ilość porównywalna do tej, jaką znajdziesz w tłustych morskich rybach, jednym z najlepszych naturalnych źródeł witaminy D! To też wystarczająca dawka do pokrycia dziennego zapotrzebowania na witaminę D z pokarmu.

Po godzinie wylegiwania się w słońcu grzyby znowu niemal podwoiły zawartość witaminy D. Wynosiła ona już 32,5 μg/100 g. Naukowcy nie przerwali eksperymentu i przetrzymali grzyby na słońcu jeszcze przez 2 godziny. Przez ten czas też pobierano próbki i mierzono zawartość witaminy D w grzybach. Okazało się jednak, że poziom witaminy D nie wzrastał już tak spektakularnie, a niektóre wyniki wskazały wręcz jego nieznaczne obniżenie.

Nie musisz więc trzymać grzybów na słońcu przez dłuższy czas, by poprawić ich wartości odżywcze. 15-60 minut to wystarczający czas, by otrzymać spektakularne efekty.

Potraktuj te informacje jako niezwykłą ciekawostkę o grzybach, ale też praktyczną wskazówkę do darmowego zwiększania wartości odżywczych w jadłospisie. Sposoby na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce:

Susz grzyby na słońcu, a nie w ciemności.

a nie w ciemności. Jeśli masz zamiar przygotować potrawę z grzybów, a za oknem akurat świecie słońce, koniecznie wystaw pokrojone grzyby na słońce . Już kilkanaście minut poprawi ich jakość i wartości odżywcze.

. Już kilkanaście minut poprawi ich jakość i wartości odżywcze. Grzyby leśne, które rosną na łąkach lub skrajach lasów, mają już najprawdopodobniej sporą zawartość witaminy D. Jedz je, gdy masz do tego okazję, o ile nie dotyczą cię przeciwwskazania do jedzenia grzybów.

Ta właściwość grzybów niesamowicie elektryzuje naukowców i specjalistów od żywienia. Niektórzy prognozują, że w przyszłości specjalnie opracowane mieszanki naświetlonych promieniami UV grzybów będą doskonałym tanim suplementem diety.

Już obecnie stosuje się naświetlanie grzybów lampami UV w celu poprawy ich prozdrowotnych właściwości. Nie jest to jednak proceder bardzo rozpowszechniony.

