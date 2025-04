Grzybek reishi to purpurowo-brązowy grzyb należący do grzybów leczniczych. Ma nie za długą łodygę, brązowe zarodniki i wachlarzowaty kapelusz o błyszczącym, jakby pokrytym lakierem wyglądzie. Rośnie na próchniejącym drewnie lub pniach drzew, preferuje śliwę japońską, ale występuje również na dębie. Grzyb naturalnie występuje w Chinach, Japonii i AmerycePółnocnej, ale jest uprawiany w różnych krajach, co jest procesem długim i skomplikowanym. Reishi występuje w 6 kolorach, z których każdy ma inną charakterystykę i jest znany jako: Aoshiba (niebieski reishi), Akashiba (czerwony reishi), Kishiba (żółty reishi), Shiroshiba (biały reishi), Kuroshiba (czarny reishi) i Murasakishiba (fioletowe reishi).

Wszystkie niżej wymienione właściwości grzybka reishi należy uznać za potencjalne. Oznacza to, że wpływ tego grzyba na organizm nie został jeszcze w wystarczający sposób przebadany i konieczne są dalsze testy uwzględniające naukowe standardy.

Grzybek reishi wspomaga odporność

W nieco leciwych już badaniach wykazano, że stosowanie tego grzybka wpływa na ekspresję genów w białych krwinkach, co może znacząco poprawiać odporność.

Inny potencjalny wpływ na układ odpornościowy grzybka reishi to:

zmniejszanie reakcji zapalnej ,

, zwiększanie liczby białych krwinek u osób cierpiących na raka jelita grubego,

poprawa działania limfocytów, pomocnych w walce z rakiem,

niszczenie komórek nowotworowych ,

, poprawa jakości życia osób poddanych tradycyjnej terapii antynowotworowej.

Naukowcy podkreślają jednak: jest za wcześnie, aby z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że stosowanie grzybka reishi na zwalczanie chorób nowotworowych jest skuteczne.

Grzybek reishi redukuje zmęczenie i objawy depresji

W jednym ze starszych badań zaobserwowano, że podawanie preparatów z grzybka reishi u osób z migrenami, chronicznym bólem, złym samopoczuciem będącym wynikiem neurastenii, po 8 tygodniach nastąpiło znaczące zmniejszenie uczucia zmęczenia i poprawiło się ogólne samopoczucie.

Antydepresyjne działanie grzybka reishi zaobserwowano w 2012 r. w badaniu, w którym udział brały kobiety walczące z rakiem piersi. Ta korzystna zmiana nastąpiła po 4 tygodniach suplementacji.

Grzybek reishi wspomaga serce i układ krążenia

Stosowanie grzybka reishi może obniżać poziom cukru we krwi, zwiększać ilość dobrego cholesterolu i obniżać poziom trójglicerydów. Inne badanie nie potwierdziło tych obserwacji, ale to nie znaczy, że takiego działania ten grzyb nie ma – niezbędne są dalsze badania.

Inne potencjalne korzyści z przyjmowania grzybka reishi:

działanie ochronne na wątrobę,

działanie antywirusowe,

antyreumatyczne.

Ponieważ grzybków reshi nie przebadano wystarczająco dobrze, nie można stworzyć pełnej listy skutków ubocznych ich stosowania. Jak dotąd zaobserwowano, że:

po 4 miesiącach stosowania mogą wystąpić łagodne skutki uboczne ,

, do 4 tygodni stosowania nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych stosowania grzybków reshi u osób zdrowych,

w 3 badaniach zaobserwowano znaczące zaburzenia w pracy wątroby u niektórych osób przyjmujących grzyby reishi.

Do łagodnych skutków ubocznych stosowania grzybków reishi zalicza się zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i podrażnienie skóry.

Na wszelki wypadek grzybów reishi nie powinny stosować osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe, immunosupresyjne, salicylaty, leki trombolityczne, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz dzieci.

Przeciwwskazania są te formułowane na wszelki wypadek, ponieważ nie potwierdzono dotąd bezpieczeństwa stosowania grzybka reishi u tych osób, a dotychczasowa wiedza na temat jego działania pokazuje, że w takich przypadkach lepiej zachować ostrożność.

fot. Grzybek reishi: przeciwwskazania/ Adobe Stock, manassanant

Ważne: opinie o grzybie reishi są… tylko opiniami i nie mają wartości naukowej. Oznacza to, że są jedynie wrażeniami niektórych osób, które mogą nie pokrywać się wrażeniami innych ludzi, gdyż np. ich diety i tryb życia mogą znacznie się różnić. A to one znacząco wpływają na ogólne samopoczucie i stan zdrowia.

Bardzo ciekawie wygląda przegląd opinii o grzybku reishi zamieszczony na stronach reviews.webmd.com. 58 osób pokusiło się o ocenę skuteczności, łatwości stosowania i zadowolenia z przyjmowania grzybków reishi. Skuteczność i łatwość stosowania bardzo wysoko lub wysoko oceniło 50 osób, a zadowolenie ze stosowania – 49 osób.

Są wśród nich takie osoby, które twierdzą, że grzybek reishi pomógł im na: łuszczycę, wirusa HPV, nadciśnienie i zbyt wysoki poziom cukru we krwi, depresję, fibromialgię i wiele innych problemów zdrowotnych. Osoby niezadowolone z grzybka reishi najczęściej zgłaszały skutki uboczne, które uniemożliwiały im dalsze przyjmowanie grzyba: bóle brzucha, bóle głowy, silną suchość w ustach.

Najczęściej stosuje się sproszkowany grzyb reishi, ale można go także jadać w postaci nieprzetworzonej. 50 g świeżych grzybów reishi odpowiada 5 g ekstraktu z tych grzybów (suszu). Dawkę podaje się w gramach suszu i zwykle wynosi ona od 1,5 do 9 gramów dziennie.

W medycynie chińskiej, skąd do Europy dotarła popularność grzybka reishi, podawana jest dawka 6-12 g ekstraktu z reishi.

Jest za wcześnie, aby ostatecznie stwierdzić, jaka dawka będzie najlepsza w różnych przypadkach.

Źródło: healthline.com

