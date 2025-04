Czy gruszki mogą obniżać cholesterol? Okazuje się, że tak, całkiem skutecznie. Dieta bogata w gruszki dostarcza cząstek, które mają udowodnione właściwości hipocholesterolemiczne.

Reklama

Spis treści:

Gruszki, jak wszystkie inne owoce i warzywa, nie zawierają wcale cholesterolu. Przy rozważaniach, czy jakiś pokarm wpływa na poziom cholesterolu pokarmowego korzystnie, czy nie, nie jest to jednak jedyny aspekt. Cukier też nie zawiera cholesterolu per se, ale działa prozapalnie i negatywnie wpływa na lipidogram. Zawartość cholesterolu pokarmowego w produkcie, nie zawsze odzwierciedla jego wpływ na cholesterol we krwi.

Jedzenie gruszek przy wysokim cholesterolu jest zdecydowanie dozwolone, a jak dowiesz się z kolejnego akapitu, wręcz polecane. Nie przesadzaj jednak ze spożyciem gruszek, jeśli dotyczy cię podobna do wysokiego cholesterolu przypadłość: wysokie trójglicerydy. Wysoki cholesterol i wysokie trójglicerydy często współwystępują. Jeśli chcesz obniżyć stężenie trójglicerydów dietą, musisz ograniczyć spożycie produktów zawierających proste węglowodany ogółem, więc też owoce bogate w cukier.

Gruszki, tak jak większość innych owoców, będą mieć pozytywny wpływ na stężenie cholesterolu we krwi. Właściwości gruszek uwzględniają właśnie poprawę parametrów odpowiedzialnych za zdrowie serca i odpowiedni poziom lipidów we krwi. Dieta bogata w gruszki (ale też inne owoce i warzywa) pozwala obniżyć cholesterol całkowity i „zły cholesterol” frakcji LDL. Jednocześnie gruszki mogą mieć nieznacznie podwyższający efekt na cholesterol HDL, zwany dobrym cholesterolem, którego warto mieć wysokie stężenie. Dlaczego gruszki tak działają?

Gruszki mają błonnik pokarmowy obniżających cholesterol

Gruszki są źródłem błonnika pokarmowego rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego. Do obniżania cholesterolu przydaje się szczególnie błonnik rozpuszczalny. Absorbuje cholesterol i różne lipidy w jelitach, nie dopuszcza do ich wchłonięcia. Zwiększenie spożycia błonnika rozpuszczalnego (np. dzięki jedzeniu gruszek) realnie potrafi przyczynić się do spadku cholesterolu.

Gruszki mają antyoksydanty podwyższające cholesterol HDL

Gruszki zawierają zdrowe antyoksydanty, a konkretniej od 27 do 43 mg polifenoli na 100 g. To szczególnie zaleta pod względem podnoszenia HDL. Dieta bogata w antyoksydanty ma zdolność działania przeciwzapalnego, zapobiega szkodliwemu utlenianiu cholesterolu typu LDL. Najwięcej korzystnie wpływających na cholesterol polifenoli jest w skórce gruszek. Jeśli chcesz, by pozytywnie wpłynęły na twój lipidogram, jedz gruszki ze skórką.

Gruszki wspomagają odchudzanie

Kaloryczność gruszek nie jest wysoka i wynosi ok. 50 kcal/ 100 g. Gruszki mogą wspomóc więc odchudzanie i przez to też obniżanie cholesterolu. Jeśli masz nadwagę lub otyłość, a dodatkowo wysoki cholesterol, najskuteczniej zbijesz go, stosując odchudzającą dietę.

Gruszki na cholesterol u palaczy

Co ciekawe, niektóre badania nad właściwościami gruszek w kontekście obniżania cholesterolu wykazały, że włączenie gruszek do diety dawało bardziej spektakularne efekty u palaczy. Palacze, którzy zaczęli regularnie jeść gruszki, szybciej zaobserwowali ich właściwości obniżające stężenie lipidów we krwi. U osób zdrowych efekt nie był już istotny statystycznie.

Ile gruszek jeść dziennie na poprawę cholesterolu? Oceniana w badaniach porcja gruszek (ale i jabłek, bo owoce te często łączy się w testach) wyniosła ok. 300 g. Nie musisz jednak tego odmierzać, jeśli chcesz uzyskać po prostu pozytywne efekty zdrowotne. Jedz gruszki śmiało jako przekąskę, dodawaj je do sałatek, wkomponuj w wytrawne dania, by dodać im ciekawego słodkiego posmaku.

Pamiętaj też, że gruszki w cukrzycy trzeba bardziej limitować. Jeśli masz wysoki cholesterol i cukrzycę, zjedz porcję gruszek, ale w większej ilości postaw na owoce jagodowe. Korzystaj z podobnych właściwości aronii, właściwości borówek i właściwości czarnych jagód, które też potrafią skutecznie obniżać cholesterol, a mają mniej węglowodanów.

fot. Jedzenie gruszek na poprawę cholesterolu/ Adobe Stock, Leonid

Jedzenie gruszek na poprawę cholesterolu jest jeszcze skuteczniejsze, jeśli łączysz je z innymi zdrowymi nawykami. Zjesz gruszkę zamiast słodkiego deseru z kremem lub pączka? Zadziała ona jeszcze lepiej! Ten zdrowy krok zachęci cię też do wprowadzenia lekkiej aktywności fizycznej prowadzonej regularnie? Twoje efekty obniżania cholesterolu będą wręcz spektakularne.

Pamiętaj, że w diecie na cholesterol i ogólnym zdrowym trybie życia ważniejsze są często małe kroki i ogół stylu życia, a nie pojedynczy produkt (np. gruszki).

Źródła:

Reiland H, Slavin J. Systematic Review of Pears and Health. Nutr Today. 2015 Nov;50(6):301-305. doi: 10.1097/NT.0000000000000112. Epub 2015 Nov 23. PMID: 26663955; PMCID: PMC4657810.

Gayer BA, Avendano EE, Edelson E, Nirmala N, Johnson EJ, Raman G. Effects of Intake of Apples, Pears, or Their Products on Cardiometabolic Risk Factors and Clinical Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Curr Dev Nutr. 2019 Oct 3;3(10):nzz109. doi: 10.1093/cdn/nzz109. PMID: 31667463; PMCID: PMC6813372.

Reklama

Czytaj także:

Czego nie jeść przy wysokim cholesterolu? Te 10 produktów podbija twój cholesterol

Banany obniżają stężenie cholesterolu, czy wręcz przeciwnie? Sprawdzamy, jak banany wpływają na cholesterol

Zioła na cholesterol - najlepsze naturalne substancje obniżające poziom cholesterolu