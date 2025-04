Cukrzycy bez wątpliwości mogą jeść gruszki. Najlepiej by nie przesadzali z ich ilością i umieszczali je w posiłkach ze źródłem białka i tłuszczu. Obniża to ładunek glikemiczny gruszek. Przeczytaj artykuł zbierający wszystkie informacje o gruszkach w kontekście glikemii pokarmowej.

Spis treści:

Diabetycy i osoby z insulinoopornością (IO) mogą jeść gruszki i korzystać z ich właściwości prozdrowotnych. Jak w przypadku innych węglowodanowych produktów, gruszki warto jednak umieszczać w posiłkach, a nie jeść porcję gruszek osobno.

Bardzo ważne dla diabetyków jest też, by gruszki utrzymywały swój niski IG. Nie jest więc polecane ich obieranie (oczyszczanie z błonnika), miksowanie (zwiększanie tempa wchłaniania) i wyciskanie z gruszek soków (mają wyższą koncentrację cukru).

Czy gruszki podnoszą poziom cukru?

Każdy owoc i produkt zawierający przyswajalne węglowodany, w jakimś stopniu podnosi cukier we krwi. Gruszki nie są pod tym względem wyjątkiem, też podnoszą glukozę. Nie robią tego jednak nadzwyczaj szybko, a to tempo podnoszenia cukru ma znaczenie dla osób z cukrzycą i insulinoopornością. Gruszki należą więc do owoców polecanych przy cukrzycy.

Gruszki nie mają bardzo dużo węglowodanów, ale trzeba uwzględniać je w codziennych obliczeniach, jeśli masz cukrzycę. 100 g gruszek typu Bartlett dostarcza:

15,1 g węglowodanów ogółem, a w tym:

3,1 g błonnika, w tym 0,3 g błonnika rozpuszczalnego i 2,8 g błonnika nierozpuszczalnego;

9,69 g cukrów (prostych i dwucukrów): 0,43 g sacharozy, 2,5 g glukozy, 6,76 g fruktozy.

(prostych i dwucukrów):

Gruszki należą więc do owoców o średniej zawartości cukru. Bardzo łatwo liczyć wymienniki węglowodanowe (WW) gruszek. 100 g gruszek do 1 WW. Jedna gruszka (130 g) to więc nieco ponad 1 WW.

Indeks glikemiczny służy niektórym do określania, czy dany produkt może być zjedzony przez cukrzyka, czy nie. To wskaźnik pomocny, ale nie jednoznaczny. Indeks glikemiczny nie uwzględnia bowiem porcji produktu. Mimo wszystko daje jednak pewien ogląd, jak dany produkt podnosi cukier w porównaniu do czystej glukozy.

Konkretny indeks glikemiczny gruszek ciężko ustalić, z uwagi na różnice w pomiarach i wartości wpisywanych do tabeli IG. Indeks glikemiczny gruszek wynosi od 30 do 49, w zależności od gatunku i stopnia dojrzałości zjadanej gruszki. Najczęściej podawaną wartością indeksu glikemicznego gruszek jest 37. Gruszki należą więc do produktów z niskim indeksem glikemicznym. Cukrzycy mogą śmiało umieszczać je w jadłospisie.

Produkty bogate w antocyjany obniżają ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 i insulinooporności. Z tego powodu borówki amerykańskie w cukrzycy, świdośliwa w cukrzycy i wiśnie w cukrzycy są bardzo polecane i zdrowe. Podobnie, choć w mniejszym nasileniu, działają gruszki.

Badania nad owocami w diecie w kontekście ryzyka cukrzycy wskazują, że jedzenie gruszek może działać ochronnie przed pojawieniem się symptomów cukrzycy. Przebadano np. osoby z grupy ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Okazało się, że jedzenie gruszek (i jabłek) obniżało ryzyko cukrzycy o ok. 18%. Z drugiej strony, soki owocowe (w tym sok gruszkowy), nie mają już takich właściwości i nie są polecane.

Wszystkie badania, które udowadniają zalety jedzenia gruszek dla cukrzyków, podkreślają, że chodzi o całe owoce. Nie działają musy gruszkowe, soki gruszkowe, dżemy gruszkowe lub gruszki w syropie. Ważne jest, by owoce były świeże i twarde.

W jednym badaniu nad zaletami gruszek dla diabetyków porównywano ze sobą różne gatunki gruszek. Najkorzystniejsze dla diabetyków okazało się jedzenie gruszek typu Bartlett i Starkrimson. To twarde odmiany gruszek, które mają też prawdopodobnie niższy ładunek glikemiczny.

fot. Gruszki Bartlet są szczególnie polecane cukrzykom/ Adobe Stock, zigzagmtart

Jest kilka zasad, które uczynią gruszki bardziej przyjaznymi dla glikemii pokarmowej. To nie tylko indeks i ładunek glikemiczny liczą się przy wyborze produktów odpowiednich dla cukrzyków. Równie ważne jest prawidłowe przygotowanie produktów i jedzenie ich w zrównoważony sposób, który nie podniesie cukru gwałtownie. Oto one:

wybieraj twarde odmiany gruszek ,

, nie jedz gruszek w syropie cukrowym,

włącz gruszki do posiłku , np. sałatki,

, np. sałatki, unikaj rozgotowywania gruszek,

jedz gruszki na deser , zamiast jako osobną przekąskę w ciągu dnia, lepiej wpłyną na glikemię,

, zamiast jako osobną przekąskę w ciągu dnia, lepiej wpłyną na glikemię, nie obieraj gruszek ze skórki, bo pozbywasz się błonnika, który obniża szybkość wchłaniania cukru,

ze skórki, bo pozbywasz się błonnika, który obniża szybkość wchłaniania cukru, pod względem glikemii, znacznie lepiej zjeść gruszkę w całości, niż zrobić niej mus lub smoothie gruszkowe.

Źródła:

