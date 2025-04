Na świecie jest prawie 100 odmian jadalnych gruszek, każda z nich jest zdrowa i warta włączenia do jadłospisu. Znajdź swój ulubiony gatunek gruszek i indywidualny powód, by je jeść, analizując właściwości zdrowotne gruszek.

Reklama

Spis treści:

Gruszki są bardzo zdrowe! Jedz je śmiało często i bez większych limitów. Kaloryczność średniej gruszki to ok. 100 kcal. Zjadając gruszkę, dostarczasz też wiele zdrowych cząstek, a najwięcej: witaminy C, potasu, miedzi. W gruszkach są też bardzo zdrowe antyoksydanty. Powodują one, że gruszka ma jeszcze więcej prozdrowotnych właściwości, wykraczających poza to, że podnosi jakość diety minerałami i witaminami.

Jeśli zależy ci na tym, by czerpać z gruszek jak najwięcej prozdrowotnych cząstek, jedz je zawsze ze skórką. W skórce gruszki jest prawie 6 razy więcej antyoksydantów, niż w miąższu! Nie obieraj gruszek, jeśli nie musisz.

fot. Najzdrowsze gruszki to gruszki jedzone ze skórką/ Adobe Stock, Andrey Cherkasov

Gruszki poprawiają pracę jelit i odżywiają bakterie jelitowe

Gruszki zawierają dwa typy błonnika, który potrzeby jest do prawidłowej pracy jelit: rozpuszczalny i nierozpuszczalny. Błonnik nierozpuszczalny doskonale „czyści” jelita i powoduje, że wypróżnianie staje się łatwiejsze. Pektyny z gruszek bardzo dobrze radzą sobie z zaparciami.

Drugi typ błonnika: błonnik nierozpuszczalny, odżywia bakterie jelitowe i dba o zdrowe mikroby zasiedlające jelita, które mają mocny wpływ na cały organizm: od odporności, nawet po prawidłową pracę mózgu.

Gruszki mają moc antyoksydantów

Antyoksydanty zgromadzone są głównie w skórce gruszek. Te roślinne elementy są rzadziej wspominane, niż witaminy i minerały, ale działają potężniej i mają naprawdę mocne właściwości prozdrowotne.

Różne odmiany gruszek mają różne antyoksydanty. Gruszki z zieloną skórką mają zeaksantynę i luteinę: elementy znane szczególnie ze wspierania i wyostrzania wzroku. Gruszki ze skórką różową i pomarańczową, mają więcej antyrakowych i zdrowych dla serca antocyjanów. Choć typy gruszek różnią się odmianami antyoksydantów, możesz mieć pewność, że każda gruszka ma ich sporo. Jedząc je, wspierasz dosłownie każdą komórkę swojego organizmu.

fot. Gruszki o różowym zabarwieniu mają więcej zdrowych antocyjanów/ Adobe Stock, Moving Moment

Gruszki przeciwko cukrzycy

Jedzenie gruszek może realnie przysłużyć się zdrowiu cukrzyków. Badania jednoznacznie wskazują, że jedzenie gruszek może chronić przed cukrzycą typu 2. Nie chodzi tylko o gruszki, ale o wszystkie owoce zawierające antocyjany. Te wspomniane już w poprzednim akapicie elementy, mogą ograniczać insulinooporność. Oczywiście cukrzycy nie powinni jeść gruszek bez limitu, też mają one cukier i podnoszą poziom glukozy. Zjedzenie kilku gruszek w tygodniu przyczyni się jednak do poprawy zdrowia diabetyków. Ile gruszek dziennie mogą jeść zdrowe osoby? Nawet do 3-4 sztuk!

Gruszki wspierają zdrowie serca

Gruszki kompleksowo poprawiają stan układu krwionośnego:

zawierają sporo potasu, który działa przeciwnadciśnieniowo ;

; są źródłem antocyjanów, które obniżają cholesterol LDL , a podwyższają cholesterol HDL;

, a podwyższają cholesterol HDL; zawierają rozpuszczalny błonnik, który obniża cholesterol całkowity i wiąże toksyny ;

; procyjanidyny z gruszek zmniejszają sztywność tętnic i tkanek serca.

Śmiało można stwierdzić, że jedzenie gruszek zmniejsza ryzyko zawałów, udarów i wręcz przedłuża życie.

Jedzenie gruszek wspiera odchudzanie

Gruszki są stosunkowo niskokaloryczne, zawierają błonnik i witaminy. Mała szansa, że przejesz się gruszkami tak, że przytyjesz. Włączenie ich do diety daje jednak kilka korzyści ważnych w odchudzaniu: uczucie sytości po posiłku i słodką przyjemność, którą możesz jeść bez wyrzutów sumienia. Są też konkretne badania, w których podawano gruszki grupie osób próbującej się odchudzać. Osoby, które jadły gruszki były w odchudzaniu skuteczniejsze.

Gruszki działają przeciwzapalnie

Gruszki, ale też inne owoce i warzywa, są nieodłącznym elementem diety przeciwzapalnej. Warto jeść wiele kolorowych owoców, by dostarczać koktajlu różnych składników prozdrowotnych. Ciężko nawet wymienić wszystkie elementy, które składają się na przeciwzapalne działanie gruszek. To przede wszystkim antyoksydanty, witamina C, witamina A, ale też niektóre minerały i błonnik.

Dieta przeciwzapalna jest uznawana za jedną za zdrowszych diet. Jest ważna dla każdego. Może wspierać leczenie przewlekłych chorób, zapobiegać infekcjom i działa też po prostu zapobiegawczo. Odżywianie przeciwzapalne zapewni ci zdrowe, sprawne i długie życie.

Ponieważ znasz już właściwości gruszek, na pewno masz już też swój powód, by je jeść. Zależy on od twojego stanu zdrowia, priorytetów i tego, na czym najbardziej ci zależy w zdrowej diecie. Gruszki bez wątpienia są bardzo uniwersalnym owocem. Można jeść je na odchudzanie, dla ogólnej poprawy jakości jadłospisu, gruszki są dozwolone dla cukrzyków, mogą jeść je dzieci i osoby starsze. Nie musisz podawać też konkretnego celu, dla którego często sięgasz po gruszki. Są one po prostu elementem zdrowej diety, która zapewni ci dobre samopoczucie i ochroni przed chorobami.

Reklama

Czytaj także:

Dlaczego warto jeść arbuzy? 8 właściwości zdrowotnych, które sprawią, że jeszcze mocniej pokochasz ten owoc

Dlaczego warto jeść mirabelki? Poznaj lepiej właściwości tych niedocenianych owoców

Czy śliwki są zdrowe? 10 argumentów, by jeść je garściami