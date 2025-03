Przeciwwskazania do jedzenia grejpfruta w całości czy też picia soku z niego lub stosowania suplementów z wyciągami z tego owocu zawsze warto konsultować z lekarzem. O ile przy refluksie czy alergii spożycie grejpfruta najprawdopodobniej skończy się nieprzyjemnymi lecz niegroźnymi objawami, to w przypadku leków może być wręcz niebezpieczne dla zdrowia. Leki albo nie będą działać, albo ich dawka okaże się szkodliwa. Choć odżywcze właściwości grejpfruta są liczne, z owocami tymi nie ma żartów!

Główne przeciwwskazania do jedzenia grejpfrutów wynikają z interakcji, jakie mają one z niektórymi lekami. Kluczowym mechanizmem odpowiedzialnym za te interakcje jest wpływ składników grejpfruta (szczególnie furanokumaryn), na enzymy cytochromu P450, zwłaszcza CYP3A4, które odgrywają istotną rolę w metabolizmie wielu leków. Jednak przyjmowanie niektórych medykamentów to nie jedyna sytuacja, która może być przeciwwskazaniem do jedzenia grejpfrutów.

Grejpfruty: przeciwwskazania lekowe

Jednym z najważniejszych problemów związanych ze spożyciem grejpfrutów jest ich zdolność do blokowania aktywności enzymów w wątrobie, które są odpowiedzialne za rozkładanie i metabolizm leków. To zjawisko prowadzi do wzrostu stężenia leku we krwi i wzrostu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych farmaceutyku, a nawet jego toksyczności. Najczęściej wymieniane grupy leków, które mogą wchodzić w interakcje z grejpfrutem, to:

Statyny . Statyny (leki obniżające poziom cholesterolu), takie jak atorwastatyna i simwastatyna, są metabolizowane przez enzymy CYP3A4. Spożycie grejpfrutów może zwiększać ich poziom w organizmie, co prowadzi do nasilenia działań niepożądanych, takich jak bóle mięśniowe, a w skrajnych przypadkach rabdomioliza (uszkodzenie mięśni).

. Statyny (leki obniżające poziom cholesterolu), takie jak atorwastatyna i simwastatyna, są metabolizowane przez enzymy CYP3A4. Spożycie grejpfrutów może zwiększać ich poziom w organizmie, co prowadzi do nasilenia działań niepożądanych, takich jak bóle mięśniowe, a w skrajnych przypadkach rabdomioliza (uszkodzenie mięśni). Leki na nadciśnienie . Grejpfruty mogą zwiększać stężenie niektórych leków przeciwnadciśnieniowych, co może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi i związanych z tym zawrotów głowy czy omdleń.

. Grejpfruty mogą zwiększać stężenie niektórych leków przeciwnadciśnieniowych, co może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi i związanych z tym zawrotów głowy czy omdleń. Leki immunosupresyjne . Grejpfruty mogą zwiększać stężenie leków stosowanych po przeszczepach organów, takich jak cyklosporyna, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych i uszkodzenia narządów.

. Grejpfruty mogą zwiększać stężenie leków stosowanych po przeszczepach organów, takich jak cyklosporyna, co zwiększa ryzyko działań niepożądanych i uszkodzenia narządów. Leki antyarytmiczne . Związki zawarte w grejpfrutach mogą wpłynąć na metabolizm leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca, co może prowadzić do niebezpiecznych arytmii.

. Związki zawarte w grejpfrutach mogą wpłynąć na metabolizm leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca, co może prowadzić do niebezpiecznych arytmii. Benzodiazepiny . Grejpfruty mogą zwiększać stężenie niektórych leków uspokajających, takich jak diazepam, co może powodować nadmierne uspokojenie i senność.

. Grejpfruty mogą zwiększać stężenie niektórych leków uspokajających, takich jak diazepam, co może powodować nadmierne uspokojenie i senność. Leki przeciwhistaminowe. Niektóre leki przeciwalergiczne mogą być mniej skuteczne, ponieważ grejpfrut zmniejsza ich wchłanianie w jelitach.

Lista leków, które mogą być przeciwwskazaniem do jedzenia grejpfrutów

Oto substancje aktywne wykorzystywane w produkcji leków, które mogą niekorzystnie działać przy jednoczesnym spożywaniu grejpfrutów:

artemeter,

amiodaron,

aliskiren,

buspiron,

budezonid,

celiprolol,

clopidogrel,

cyklosporyna,

cyzapryd,

dekstrometorfan,

erytromycyna,

estrogeny,

fluwoksamina,

halofantryna,

itrakonazol,

karbamazepina,

karvedilol,

klomipramina,

kwetiapina,

lewotyroksyna,

losartan,

metadon,

metyloprednizolon,

nilotynib,

oksykodon,

prazykwantel,

skopolamina,

sakwinawir,

sertralina,

sildenafil,

terfenadyna,

teofilina,

tikagrelol,

warfaryna.

Jeśli bierzesz leki, zawsze sprawdzaj, czy nie wchodzą w reakcje z niektórymi pokarmami!

Inne przeciwwskazania do jedzenia grejpfrutów

Poza przyjmowaniem niektórych medykamentów, jedzenie grejpfrutów może nie być korzystne także w innych sytuacjach. Należą do nich:

Refluks . Grejpfruty mają kwaśny odczyn, co może nasilać objawy refluksu żołądkowo-przełykowego. Osoby cierpiące na tę dolegliwość powinny unikać spożywania grejpfrutów, ponieważ mogą one pogłębiać uczucie zgagi i pieczenie za mostkiem.

. Grejpfruty mają kwaśny odczyn, co może nasilać objawy refluksu żołądkowo-przełykowego. Osoby cierpiące na tę dolegliwość powinny unikać spożywania grejpfrutów, ponieważ mogą one pogłębiać uczucie zgagi i pieczenie za mostkiem. Problemy z nerkami . Grejpfruty zawierają stosunkowo duże ilości potasu. Dlatego u osób z przewlekłą niewydolnością nerek, u których zdolność organizmu do usuwania nadmiaru potasu jest ograniczona, spożycie grejpfrutów może prowadzić do hiperkaliemii (nadmiernie wysokiego poziomu potasu we krwi), co może powodować zaburzenia rytmu serca.

. Grejpfruty zawierają stosunkowo duże ilości potasu. Dlatego u osób z przewlekłą niewydolnością nerek, u których zdolność organizmu do usuwania nadmiaru potasu jest ograniczona, spożycie grejpfrutów może prowadzić do hiperkaliemii (nadmiernie wysokiego poziomu potasu we krwi), co może powodować zaburzenia rytmu serca. Alergie pokarmowe . Zdarza się to rzadko, ale grejpfruty mogą wywoływać reakcje alergiczne, zwłaszcza u osób uczulonych na cytrusy. Objawy mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęk, a w skrajnych przypadkach reakcję anafilaktyczną.

. Zdarza się to rzadko, ale grejpfruty mogą wywoływać reakcje alergiczne, zwłaszcza u osób uczulonych na cytrusy. Objawy mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęk, a w skrajnych przypadkach reakcję anafilaktyczną. Kardiomiopatia . Picie soku z grejpfruta przy zaburzeniach pracy mięśnia sercowego może niekorzystnie wpływać na rytm pracy serca.

. Picie soku z grejpfruta przy zaburzeniach pracy mięśnia sercowego może niekorzystnie wpływać na rytm pracy serca. Okres postmenopauzalny i zaburzenia hormonalne . Spożywanie dużych ilości grejpfrutów u kobiet w okresie postmenopauzalnym lub z zaburzeniami hormonalnymi i przyjmującymi estrogeny może podnosić poziom tych hormonów, co zwiększa ryzyko raka piersi.

. Spożywanie dużych ilości grejpfrutów u kobiet w okresie postmenopauzalnym lub z zaburzeniami hormonalnymi i przyjmującymi estrogeny może podnosić poziom tych hormonów, co zwiększa ryzyko raka piersi. Duże spożycie napojów kofeinowych. Grejpfruty spowalniają tempo, w jakim organizm metabolizuje kofeinę. To może skutkować podniesieniem jej poziomu we krwi i nasilać skutki uboczne kofeiny, zwłaszcza u osób na nią nadwrażliwych.

fot. Przeciwwskazania do jedzenia grejpfrutów/ Adobe Stock, Oksana

Wyciąg z pestek grejpfruta jest popularnym suplementem, któremu przypisywane są właściwości przeciwbakteryjne przeciwgrzybicze i przeciwutleniające. Warto jednak zauważyć, że jego stosowanie wiąże się z pewnymi przeciwwskazaniami i potencjalnym ryzykiem.

Interakcje z lekami. Podobnie jak sam grejpfrut, wyciąg z pestek grejpfruta może wpływać na enzymy wątrobowe, co prowadzi do interakcji z niektórymi lekami. Niektóre doniesienia naukowe sugerują, że ekstrakt z pestek grejpfruta może wchodzić w interakcje z lekami metabolizowanymi przez te same enzymy co grejpfruty. Osoby przyjmujące leki z grupy statyn, leki na nadciśnienie, immunosupresanty czy antyarytmiczne powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania wyciągu z pestek grejpfruta.

Toksyczność i działania niepożądane. Niektóre badania sugerują, że wyciąg z pestek grejpfruta może wywoływać skutki uboczne, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania lub stosowania w dużych dawkach. Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że wyciąg z pestek grejpfruta przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek może uszkadzać komórki wątroby. U ludzi zaobserwowano przypadki objawów gastrycznych (nudności, wymioty i biegunka).

Alergia i nadwrażliwość. Podobnie jak grejpfruty, wyciąg z pestek grejpfruta może wywoływać reakcje alergiczne u osób wrażliwych na cytrusy. Objawy mogą przybrać postać wysypki, świądu, obrzęków oraz w rzadkich przypadkach anafilaksję.

Zanieczyszczenia. Niektóre badania wykazały, że wyciągi z pestek grejpfruta dostępne na rynku potrafią być zanieczyszczone lub wzbogacone syntetycznymi środkami konserwującymi, takimi jak chlorki benzalkoniowe lub parabeny. Badania laboratoryjne wykazały obecność tych substancji w wielu komercyjnych preparatach, co budzi wątpliwości co do rzeczywistej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania takich suplementów.

Czy można jeść pestki grejpfruta?

Surowe pestki grejpfruta generalnie nie są zalecane do spożycia, głównie z powodu ich twardości i trudnej do strawienia struktury. Mimo że istnieją doniesienia o potencjalnych korzyściach zdrowotnych wynikających z właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwutleniających pestek grejpfruta, jedzenie ich w surowej formie może prowadzić do problemów żołądkowych, takich jak bóle brzucha czy trudności trawienne.

Większość suplementów zawierających wyciągi z pestek grejpfruta to wysokoprzetworzone produkty, które mogą zawierać zanieczyszczenia i syntetyczne dodatki, co może budzić wątpliwości co do bezpieczeństwa ich stosowania. Dlatego jedzenie surowych pestek nie jest zalecane, a w przypadku suplementów czy wyciągów warto skonsultować się z lekarzem przed ich zastosowaniem.

