Owoce granatu i sok z granatu to superfood dla cukrzyków o ponadprzeciętnej zawartości antyoksydantów i innych cząstek bardzo cennych w diecie cukrzycowej. Z drugiej strony sok z granatu ma sporo cukru i zdolność do podnoszenia glukozy we krwi. Czy w tej sytuacji granaty są wartościowe dla diabetyków? Dowiedz się wszystkiego o wpływie owoców granatu na cukier we krwi i zdrowie osób, u których metabolizm cukru nie przebiega do końca prawidłowo.

Reklama

Spis treści:

Owoce przyjazne w cukrzycy to przede wszystkim owoce o niskiej zawartości cukrów prostych. Sprawdzenie ile cukru jest w granacie to więc jeden z pierwszych kroków do oceny, czy granaty i sok z granatu są dla cukrzyków odpowiednie. 100 g owoców granatu ma dokładnie:

węglowodany ogółem : 18,7 g;

: 18,7 g; błonnik: 4 g;

cukry (proste i dwucukry): 13,7 g.

Granat to owoc o stosunkowo wysokiej zawartości cukru, ale też wysokiej zawartości błonnika.

Sok z owoców granatu 100% bez dodatku cukrów dostarcza ok. 14,5 g cukrów prostych na 100 ml. To więcej cukru niż zawiera sok pomarańczowy, a także polecany dla cukrzyków sok z pigwy. Mimo wszystko sok z granatu może (a nawet powinien) przewijać się w codziennej diecie cukrzyków.

Indeks glikemiczny (IG) owoców granatu wynosi 35. Klasyfikuje to granaty w zakresie produktów z niskim indeksem glikemicznym.

Ładunek glikemiczny porcji granatu (wskaźnik bardziej miarodajny dla cukrzyków niż indeks glikemiczny) wynosi 6,7 dla porcji pestek granatu o masie 100 g. To niski ładunek glikemiczny i sygnał, że cukrzycy nie muszą omijać owoców granatu.

Sok z granatu - indeks glikemiczny

Sok z granatu ma indeks glikemiczny (IG) równy 53. Sok z granatu także mieści się więc w zakresie produktów o niskim indeksie glikemicznym (

Owoc granatu i sok z granatu podnosi cukier jak każdy inny produkt, zawierający węglowodany przyswajalne. Owoce granatu podnoszą cukier mniej gwałtownie niż sok z granatu, bo występuje w nich też błonnik, który obniża tempo wchłaniania glukozy. Błonnik z owoców granatu to przede wszystkim pestki granatu, które obecne są w środku każdego ziarna. Ze względu na to, że granat i sok z granatu mogą podnosić cukier, granaty nie należą do produktów, które cukrzycy mogą jeść bez ograniczeń.

Czy owoc granatu obniża cukier?

Choć granaty mają wiele zalet dla cukrzyków, nie licz na to, że obniżą cukier we krwi. Wpierają zdrowie cukrzyków w inne sposoby, ale nie spodziewaj się spadku glukozy po włączeniu granatów lub soku z granatów do diety. Z tego powodu dzienna zalecana porcja soku z granatu dla zdrowej osoby, jest wyższa niż porcja zalecana dla cukrzyków.

fot. Sok z granatu na cukrzycę/ Adobe Stock, Olena Rudo

Jedyną wadą soku z granatu dla cukrzyków jest obecność cukrów prostych. Ten produkt ma jednak łącznie znacznie więcej zalet dla diabetyków, osób z insulinoopornością i stanem przedcukrzycowym. Zdecydowanie warto włączyć go do jadłospisu w diecie cukrzycowej.

Granat, sok z granatu, a nawet skórka z granatu i kwiaty z granatu, są stosowane w medycynie ludowej do poprawy metabolicznych komplikacji wynikających z cukrzycy. Zalety soku i innych wyrobów z granatu są obserwowane w badaniach z udziałem laboratoryjnych linii komórkowych, zwierząt, ale też ludzi.

Jest coraz więcej dowodów na to, że włączenie soku z granatów poprawia stan osób z cukrzycą. Przede wszystkim ogranicza on druzgocące dla organizmu zmiany i powikłania, spowodowane zbyt wysokim cukrem we krwi. Co więcej, sok z granatu może mieć też działanie prewencyjne i chronić przed wystąpieniem cukrzycy w przyszłości. To szczególnie cenne informacje dla osób z grupy ryzyka cukrzycy, osób ze stanem przedcukrzycowym i osób z insulinoopornością. Pij sok z granatu, jeśli obawiasz się wystąpienia cukrzycy!

Wykazano, że już dawka 40-50 ml soku z granatu, podawana przez 8 tygodni osobom z cukrzycą powoduje pozytywne efekty, wpływ na zdrowie i parametry ważne przy cukrzycy:

obniżenie cholesterolu całkowitego;

całkowitego; obniżenie cholesterolu typu LDL i jego bardziej niebezpiecznej, utlenionej formy;

i jego bardziej niebezpiecznej, utlenionej formy; zmniejszenie stresu oksydacyjnego i związanego z nim stanu zapalnego w organizmie (to skutki wysokiego cukru);

i związanego z nim stanu zapalnego w organizmie (to skutki wysokiego cukru); podwyższenie stężenia „dobrego cholesterolu” HDL.

Nie wykazano znaczących zmian w poziomie glukozy na czczo i stężeniu hemoglobiny glikowanej po rozpoczęciu suplementacji diety sokiem z granatu.

Włączenie soku z granatu do diety osób z cukrzycą powoduje więc przede wszystkim ogólną poprawę parametrów metabolicznych. Nie spodziewaj się jednak efektów widocznych na glukometrze. Badania naukowe dowodzą także, że zastosowanie soku z granatu w cukrzycy może chronić przed miażdżycą i chorobami serca, na które cukrzycy są szczególnie narażeni.

Te właściwości granatu związane są przede wszystkim z ponadprzeciętnie wysoką zawartością antyoksydantów, przeciwutleniaczy i kwasów organicznych. Konkretniej, wymienia się tu najczęściej:

punikalagin,

kwas elagowy,

kwas galusowy,

kwas oleanowy,

kwas ursolowy,

kwas ualinowy,

garbniki,

antocyjany,

tanniny.

fot. Zastosowanie soku z granatu w cukrzycy/ Adobe Stock, Roman Rvachov

Zalety granatów i soku z granatów w cukrzycy są bardzo duże, ale nie można zapomnieć o wadzie: zawartości cukrów prostych. Cukrzycy mogą jeść jednak granaty. Cukrzyca i insulinooporność to nie są też ścisłe przeciwwskazania do picia soku z granatu. Mimo to, w diecie cukrzycowej trzeba regulować dzienną porcję tych wyrobów i dostosować ją do wymagań diety cukrzycowej. Granaty i sok z granatu zawierają proste cukry podbijające cukier we krwi.

Dla cukrzyków bardziej polecane są owoce granatu ze względu na łagodzącą skok glukozy obecność błonnika pokarmowego w pestkach. Sok z granatu nie zawiera błonnika, ale cukrzycy też mogą z niego korzystać w umiarkowanych ilościach. 50 ml soku z granatu dziennie dla cukrzyka to odpowiednia porcja, która nie spowoduje groźnych skoków cukru, a przyniesie zalety. Oczywiście można dostosować porcję indywidualnie do stopnia zaawansowania choroby, jej stabilizacji i innych czynników. Wymaga to omówienia konkretnego przypadku z lekarzem lub doświadczonym w cukrzycy dietetykiem.

Choć są ograniczenia w ich jedzeniu, granaty i sok z granatów są zdecydowanie bardziej polecane dla cukrzyków, niż słodycze i sztucznie słodzone napoje. Jeśli stoisz więc przed wyborem zjedzenia czegoś słodkiego lub zjedzenia granatu, zdecydowanie i bez wahania sięgnij po owoc.

Skorzystaj z zalet granatów i soku z granatów w cukrzycy, a jednocześnie zminimalizuj wady związane z zawartością cukru w tych owocach. Stosuj się do specjalnie opracowanych zasad spożywania owoców w cukrzycy. Dzienna dawka granatu dla cukrzyka, która przyniesie pozytywny efekt to już 50 g pestek granatu lub 50 ml soku z granatu. Warto włączyć je do jadłospisu w odpowiedniej formie. Pamiętaj też o regularności spożycia, tylko wtedy wyroby z granatu zadziałają na cukrzycę.

Oto formy jedzenia granatów, które sprzyjają niskim stężeniom cukru:

pestki owoców granatu dodawaj do sałatek ze świeżych warzyw i owoców;

i owoców; owoce granatu jedz z jogurtem i orzechami , obecność białka i tłuszczu zniweluje skok glukozy;

, obecność białka i tłuszczu zniweluje skok glukozy; dodaj sok z granatu do owsianki lub jaglanki ;

; sok z granatu rozcieńcz wodą mineralną , by uzyskać większą porcję bez zwiększania ilości cukru;

, by uzyskać większą porcję bez zwiększania ilości cukru; sok z granatu pij po posiłku lub do posiłku głównego , nie jako osobną przekąskę;

, nie jako osobną przekąskę; dodawaj sok z granatu lub pestki granatu do deserów z jabłkami dla cukrzyków.

Źródła:

Banihani S, Swedan S, Alguraan Z. Pomegranate and type 2 diabetes. Nutr Res. 2013 May;33(5):341-8. doi: 10.1016/j.nutres.2013.03.003. Epub 2013 Apr 15. PMID: 23684435.

USDA FoodData Central/pomegranate fruit. dostęp: 2.11.2022.

Danesi F, Ferguson LR. Could Pomegranate Juice Help in the Control of Inflammatory Diseases? Nutrients. 2017 Aug 30;9(9):958. doi: 10.3390/nu9090958. PMID: 28867799; PMCID: PMC5622718.

Reklama

Czytaj także:

Bób a cukrzyca. Jak obniżyć indeks glikemiczny bobu, by mogli jeść go cukrzycy?

Wielka pomyłka naukowców na temat arbuza. Przez lata źle oceniano jego właściwości

Truskawki a cukrzyca i insulinooporność. Czy przy problemach z cukrem poleca się jedzenie truskawek?

Czereśnie a cukrzyca. Ile czereśni mogą zjeść bezpiecznie diabetycy?