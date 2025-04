Goździki wspierają zdrowie diabetyków, osób z insulinoopornością i nie tylko. To mało znany naturalny wspomagacz wydzielania insuliny, o dodatkowych właściwościach przeciwzapalnych. Poznaj lepiej obniżające cukier właściwości goździków i wykorzystaj je w specjalnej miksturze na insulinooporność lub włącz do zdrowej diety.

Właściwości prozdrowotne goździków są imponujące. Poleca się je między innymi jako naturalny środek do obniżania poziomu cukru i wspieranie zdrowia diabetyków. Goździki nie zastąpią tu oczywiści standardowych leków, diety i aktywności fizycznej, ale mogą być użyteczne w diecie cukrzycowej.

Goździki mogą być przydatne dla zdrowia dzięki charakterystycznym właściwościom:

przeciwzapalnym,

antyseptycznym,

przeciwbólowym,

wspomagającym trawienie.

Wszystkie wymienione właściwości goździków pośrednio przyczyniają się do poprawy zdrowia cukrzyków, jednak ich inna cecha charakterystyczna czyni goździki prawdziwie przydatnymi dla diabetyków. Chodzi o właściwości stymulujące pracę trzustki. Goździki są uważane za naturalny stymulator wydzielania insuliny przez medycynę ludową. Ich właściwość nie jest potwierdzona u ludzi, jednak niektóre badania z udziałem gryzoni faktycznie potwierdzają te przypuszczenia.

Badania na insulinoopornych myszach, opublikowane w Journal of Medicinal Food wykazało, że ekstrakt z goździków poprawia insulinowrażliwość. Inne badania z udziałem gryzoni wykazały, że stosowanie ekstraktów z goździków pomogło wyregulować u nich poziomy cukrów i wypłaszczyć krzywą cukrową.

Za właściwości przeciwcukrzycowe goździków odpowiadają liczne antyoksydanty i cząstka: nigerycyna, która znajduje się w goździkach. Mechanizm działania goździków i nigerycyny w poprawie cukrzycy opiera się na trzech głównych filarach:

pomagają w przenikaniu glukozy do komórek z krwioobiegu;

z krwioobiegu; zwiększają wydzielanie insuliny ;

; poprawiają funkcjonowanie komórek beta trzustki (odpowiedzialnych za wydzielanie insuliny).

Cukrzycy i inne osoby, które chcą zadbać o wyregulowanie poziomów cukru, mogą jeść goździki bez konieczności ich limitowania. To przyprawa bez cukru, o prozdrowotnych właściwościach. Cukrzycy mogą stosować goździki w formie zmielonej i w całości, a także w formie ekstraktu.

Warto dodawać je do różnorodnych potraw i napojów. Goździki pasują do:

kawy,

herbaty,

owsianki,

fit placuszków,

deserów i ciast dla cukrzyków,

dressingów do sałatek,

koktajli prozdrowotnych,

wytrawnych dań, np. curry.

Goździki występują też w przyprawie do piernika z dobrym składem, którą też warto stosować w kuchni.

Chcesz zastosować specjalną miksturę z goździków na cukrzycę, insulinooporność i obniżenie cukru we krwi? Skorzystaj z tego przykładowego przepisu, który zachęci cię go regularnego spożywania goździków.

Składniki:

pół łyżeczki zmielonych goździków;

łyżka octu jabłkowego;

pół łyżeczki cynamonu;

szklanka wody.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj przyprawy i ocet z wodą. Przed wypiciem mikstury ponownie dokładnie wymieszaj składniki.

Dawkowanie:

Stosuj miksturę z goździków codziennie przez ok. 3 tygodnie. Pij miksturę z goździków rano lub wieczorem, przed posiłkiem. Już 2 tygodnie stosowania kuracji mogą pozwolić ci zaobserwować pewne zmiany. Po 3 tygodniach kuracji stosuj miksturę z goździkami na obniżenie cukru doraźnie, kilka razy w tygodniu.

fot. Mikstura z goździków na obniżenie cukru/ Adobe Stock, svehlik

