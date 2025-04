Spis treści:

Gotowanie na parze to zdrowa moda, która wkradła się do naszych kuchni. Nic dziwnego - posiadanie urządzenia do gotowania na parze daje nam mnóstwo możliwości. Gotować na parze można prawie wszystko!

Gotowanie na parze to jedna z najlepszych metod przygotowywania posiłków ze względu na niewielkie straty składników odżywczych ważnych dla zdrowia człowieka. Wiele witamin i składników mineralnych jest wrażliwych na wysoką temperaturę, do składników tzw. termolabilnych należą:

witamina C,

witaminy z grupy B (witamina B12, kwas foliowy, witamina B1, witamina B2),

miedź,

żelazo,

potas,

magnez.

Im wyższa temperatura (np. w czasie smażenia), tym większe straty sięgające nawet 75-80%. Gotowanie na parze odbywa się w niższej temperaturze (około 80 stopni Celsjusza) niż tradycyjne gotowanie (90 stopni Celsjusza), pieczenie (150-220 stopni) czy smażenie (170-220 stopni). Dodatkowym atutem tej metody przygotowywania posiłków jest fakt, że żywność nie jest zanurzona w wodzie, przez co witaminy i składniki mineralne nie przechodzą do wywaru.

Gotowanie na parze generuje straty składników odżywczych o 30-50% niższe w porównaniu do tradycyjnego gotowania. Jakie inne zalety ma parowanie?

Żywność ugotowana na parze zachowuje żywy kolor i jędrność, ma intensywny smak.

Mięsa przygotowywane na parze pozostają soczyste.

Gotując na parze nie trzeba używać tłuszczu . Dzięki temu przygotujesz lekkostrawne, niskokaloryczne, dietetyczne obiady.

. Dzięki temu przygotujesz lekkostrawne, niskokaloryczne, dietetyczne obiady. Gotować na parze można niemal wszystko: warzywa, ryby, mięso, drób, jajka, ryż, kasze, owoce.

Parowar pozwala zaoszczędzić czas i energię, bo jednocześnie w dwóch, trzech sitkach można gotować kilka produktów, a nawet przygotować pełny obiad.

Potraw nie trzeba stale doglądać, z całą pewnością nie przypalą się i nie wykipią.

Gotowanie na parze to także bardzo dobry sposób na podgrzewanie bez utraty smaku dań.

Zebraliśmy dla ciebie triki, które ułatwiają gotowanie na parze.

Nie sól potraw gotowanych na parze. Ten sposób obróbki termicznej doskonale wydobywa głębokie smaki. Niewielkiej ilości soli możesz użyć bezpośrednio na talerzu.

potraw gotowanych na parze. Ten sposób obróbki termicznej doskonale wydobywa głębokie smaki. Niewielkiej ilości soli możesz użyć bezpośrednio na talerzu. Jeśli chcesz wzmocnić smak potraw, zamiast wody użyj bulionu warzywnego .

. Do dań rybnych czy mięsnych możesz dodać także niewielką ilość białego wina.

Mięso, rybę czy warzywa warto przed ugotowaniem na parze zamarynować w dużej ilości ziół i oliwie z oliwek.

Świeże i suszone zioła możesz dodawać także do wody. Świetnie sprawdzą się np. gałązki rozmarynu czy tymianku.

Przygotowując pełne danie obiadowe pamiętaj, że produkty wymagające dłuższego gotowania lub wytwarzające soki (np. rybę, drób) umieszcza się w dolnej misce. W wyższych gotuje się ryż, ziemniaki, warzywa.

Do misek należy wkładać produkty o zbliżonym rozmiarze, wtedy ugotują się jednocześnie. Jeśli są różnej wielkości, największe trzeba ułożyć w dolnej misce.

Jeśli zależy ci na czasie, możesz warzywa pokroić na mniejsze kawałki , wtedy ugotują się szybciej. Niestety im bardziej rozdrobnione warzywa, tym większe straty składników odżywczych.

, wtedy ugotują się szybciej. Niestety im bardziej rozdrobnione warzywa, tym większe straty składników odżywczych. Mrożone warzywa gotuje się na parze bez uprzedniego rozmrażania. Mięso, drób i ryby wymagają rozmrożenia.

Jeśli nie chcesz, by produkty przywierały do sitka, możesz na dnie ułożyć liście kapusty pekińskiej.

Nie musisz wydawać fortuny, by gotować na parze. Zobacz, które urządzenie najlepiej odpowiada twoim potrzebom.

Garnek do gotowania na parze

Garnek do gotowania na parze najczęściej wykonany jest ze stali, choć można kupić także garnki ceramiczne. Na spód garnka wlewasz wodę, która paruje, a potem piętrowo układasz sitka do gotowania na parze. Całość nakrywasz przykrywką, która zatrzymuje parę w garnku.

Możesz także kupić specjalne, mniejsze garnki go gotowania na parze w mikrofalówce lub piekarniku.

Parowar

Parowar składa się z kilku poziomów, które ustawia się na podstawie wypełnionej wodą. Dzięki energii elektrycznej woda doprowadzana jest do wrzenia. Para unosząc się przechodzi przez perforowane dna misek i ogrzewa znajdujące się w nich produkty. Górna miska przykryta jest pokrywą, która zatrzymuje parę.

Sitko

Możesz także użyć sitka, które umieszczasz w zwykłym garnku nad gotującą się wodą. Do wyboru masz metalowe sitka w formie nakładki, składane metalowe sitka, sitka bambusowe stosowane w tradycyjnej kuchni azjatyckiej, czy wygodne, zajmujące mało miejsca, składane sitka silikonowe. Największą wadą sitka jest to, że nie możesz gotować piętrowo, jak w przypadku parowaru elektrycznego czy garnka do gotowania na parze. Sitka są zdecydowanie najtańszym rozwiązaniem, które polecamy na początek przygody z gotowaniem na parze.

Poniżej podajemy przybliżony czas gotowania różnych produktów. Może się on zmieniać w zależności od wielkości, ilości i oczekiwanej miękkości produktu. Pamiętaj, że czas gotowania produktów na parze liczy się od momentu wrzenia wody.

cukinia w plastrach (600 g): 7-10 min

marchewka w plastrach (500 g): 10 min

jabłka w ćwiartkach (4 sztuki): 10-15 min

brokuły w różyczkach (400 g): 20 min

fasolka szparagowa (500 g): 20-25 min

jajka na twardo (6 sztuk): 15 min

ziemniaki w plastrach (600 g): 20-25 min

świeże filety rybne (450 g): 5-10 min

schab (700 g): 10-15 min

pierś z kurczaka w całości (450 g): 15-20 min

ryby w całości (600 g): 20-25 min

podudzia z kurczaka (4 sztuki): 30-35 min

Większość parowarów posiada własne oznaczenia określające długość gotowania dla poszczególnych składników.

