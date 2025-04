Gluten to mieszanina białek, występujących w zbożach: pszenicy, życie, pszenżycie, orkiszu (starej odmianie pszenicy) i jęczmieniu. Teoretycznie nie ma glutenu w owsie, a więc wszystko, co jest produkowane z owsa powinno być bezpieczne dla osób mających problem z trawieniem tych białek. Niestety, nie zawsze tak jest. Analizy, jakim poddaje się np. płatki owsiane, otręby owsiane czy mąkę z tego zboża wykazują, że polski owies bywa często zanieczyszczony (w młynach lub w polu) pszenicą lub żytem. Dlatego nie można traktować produktów z naszego owsa, jako całkowicie bezglutenowe.

Dlaczego gluten szkodzi?

Niektórzy się nie przystosowali. Nasi dalecy przodkowie nie uprawiali ziemi, a więc nie jedli zbóż. Żywili się tym, co upolowali i znaleźli (np. runem leśnym). Okazuje się, że nasze geny prawie wcale nie zmieniły się od tamtego czasu. Dlatego jesteśmy przystosowani właśnie do takiej diety. Zboża pojawiły się w menu znacznie później. Część z nas nie zdążyła jeszcze przyzwyczaić się do trawienia nowego pokarmu, czyli produktów zbożowych z glutenem. Mówiąc dokładniej, nie ma koniecznych do tego genów. Uważa się, że ta grupa to ok. kilkanaście procent populacji. Nie znaczy to, że ci z nas, którzy do tej pory jedli makaron z pszennej mąki, chleb czy płatki jęczmienne i świetnie się czuli, nagle mają wyeliminować wszystkie glutenowe produkty z codziennego jadłospisu tylko dlatego, że ostatnio dużo się mówi i pisze na temat szkodliwości tego składnika. Dotyczy to tylko osób, których dolegliwości mogą wynikać z nietolerancji glutenu.

Jakie dolegliwości wywołuje gluten?