Wakame to wodorosty z gatunku undaria pierzastodzielna. Występują w zimnych wodach Pacyfiku. Są popularnym składnikiem kuchni azjatyckiej. U nas dopiero zdobywają popularność. Warto ich spróbować, bo dostarczają mnóstwa cennych składników odżywczych. Można je jadać na zimno i na ciepło.

Spis treści:

Wakame to jeden z gatunków alg brunatnic, stosowany w tradycyjnej kuchni japońskiej, w której spożywa się je jako warzywo. Wakame dodaje się między innymi do zupy miso czy sushi. Glony mają postać cienkich, poskręcanych pasów w kolorze oliwkowym. W procesie przetwarzania glony zmieniają kolor na zielony.

Ich smak można określić jako lekko słodki, z wyraźnie wyczuwalną morską nutą. W sklepach typu „kuchnie świata” możesz kupić wakame w formie suszonej lub w sałatce z zalewą. Suszone glony należy przed spożyciem namoczyć przez około 10 minut w wodzie. Wakame powiększają wtedy swoją objętość nawet 10-krotnie.

Glony wakame są zaskakująco uniwersalnym składnikiem w kuchni. Możesz używać ich jako:

Glony wakame to cenny składnik diet wegetariańskich i wegańskich, ale nawet w diecie tradycyjnej warto wprowadzić je jako urozmaicenie, zaskakujący składnik.

Wakame w 80% składają się z wody. Dostarczają mało tłuszczu, bardzo mało błonnika, trochę białka i węglowodanów. Poniżej informacje, co wchodzi w skład glonów wakame, w porcji 100 g surowych, świeżych:

Poza makroskładnikami glony wakame dostarczają też mnóstwa mikroelementów. Są to (w 100g):

Wakame zawierają też dużo jodu – 42 µg w 1 g, co zaspokaja 28% dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek. To oznacza, że najczęściej stosowana porcja – 2 łyżki (20 g) dostarcza aż 280% dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek.

Glony wakame są też źródłem cennych aminokwasów, z których organizm m.in. buduje niezbędne mu białka:

Dużą zaletą wakame jest wysoka zawartość jodu, który wspiera pracę tarczycy. Jod jest minerałem niezbędnym do budowy hormonów tarczycy – tyroksyny i trójjodotyroniny.

Trzy badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że jedzenie wakame może sprzyjać zachowaniu szczupłej sylwetki i wspomagać redukcję tkanki tłuszczowej.

Glony wakame zawierają w składzie dużo sodu, pierwiastka, którego spożycie ogranicza się w nadciśnieniu tętniczym. Osoby, które mają problem z tą dolegliwością, nie powinny zbyt często sięgać po ten produkt. Niektóre badania wskazują jednak, że wakame mogą mieć właściwości przeciwmiażdżycowe poprzez obniżanie stężenie cholesterolu LDL. Dlatego, jeśli twoje ciśnienie jest w normie, śmiało włącz je do diety.

Glony wakame mają porównywalną ilość żelaza do mięsa wołowego, dlatego świetnie sprawdzają się jako produkt zapobiegający niedokrwistości. Działanie żelaza wspomaga dodatkowo kwas foliowy, które również jest jednym ze składników niezbędnych do powstawania prawidłowo zbudowanych czerwonych krwinek.

Wakame swój kolor zawdzięczają fukoksantynie – barwnikowi z grupy karotenoidów, który ma silne właściwości przeciwutleniające. Barwnik ten chroni komórki przed uszkodzeniami powstającymi wskutek działania wolnych rodników, a to właśnie one często sprawiają, że komórki ulegają uszkodzeniu i zaczynają nadmiernie się mnożyć. Badania na zwierzętach potwierdzają przeciwnowotworowe właściwości tych glonów, ale dla pewności potrzebne są jeszcze badania na ludziach.

Można jadać glony wakame w ciąży i mogą one być cennym uzupełnieniem diety ciężarnej, dostarczając składników niezbędnych do prawidłowego rozwoju płodu. Jednak ze względu na wysoką zawartość w nich jodu, np. organizacja Food Standards Australia and New Zealand zaleca, aby nie przesadzać z ich ilością. Nadmiar jodu może bowiem niekorzystnie wpłynąć na pracę tarczycy dziecka. Tak może się stać w przypadku jadania wakame kilka razy dziennie. Natomiast sięganie po te glony raz czy 2-3 razy w tygodniu nie stanowi niebezpieczeństwa dla ciężarnych.

Z tych samych powodów jadanie dużych ilości wakame jest odradzane kobietom karmiącym piersią oraz dzieciom.

Wypróbuj nasze 3 przepisy z wakame. Poznasz nowy smak i zaskoczysz znajomych czy rodzinę daniami egzotycznej kuchni.

Składniki:

Sposób przygotowania:

Składniki:

Sposób przygotowania:

Przelej bulion do garnka i wstaw na ogień. Gdy się zagotuje, zmniejsz ogień i wmieszaj pastę miso.

W międzyczasie namocz glony wakame (ok. 10 minut)

Odsącz dokładnie wakame i pokrój. Tofu pokrój w kosteczkę.

Glony i tofu dodaj do zupy.

Zdejmij zupę z ognia, zanim zacznie się gotować.

Posiekaj szczypior i posyp nim zupę. Podawaj.

Składniki:

Sposób przygotowania: