Głodówka lecznicza z jednej strony może być obietnicą poprawy stanu zdrowia, ale i zagrożeniem dla niego, zwłaszcza jeśli nie jest przeprowadzana prawidłowo. Nie ma jednej procedury wchodzenia, stosowania i wychodzenia z głodówki, ani optymalnego czasu jej trwania. Kilkudniowy post, nawet ścisły, zdrowej osobie nie powinien zaszkodzić. Jednak wraz z wydłużaniem się czasu jego trwania ryzyko zaczyna rosnąć. Dlatego dobrze jest podejść do głodówki zdroworozsądkowo i przeprowadzić ją w porozumieniu z lekarzem.

Spis treści:

Głodówka lecznicza to świadome powstrzymywanie się od jedzenia przez pewien czas. Przyjmuje się, że 1-3 dni trwa tzw. głodówka oczyszczająca, zaś głodówka lecznicza – od 7 dni wzwyż (maksymalnie do 40 dni).

Głodówka lecznicza nie jest w świetle współczesnej medycyny procedurą leczniczą. Jest uważana za element medycyny alternatywnej. Zaczyna jednak budzić zainteresowanie w środowiskach naukowych, które dostrzegają jej potencjał leczniczy i badają jej wpływ na organizm ludzki. Coraz częściej też brana jest pod uwagę możliwość „wpuszczenia” jej do nurtu medycyny konwencjonalnej jako metody leczniczej. Jednak droga do tego pewnie jest jeszcze długa.

Potrzebne są badania, aby poznać mechanizmy jej działania i efekty, jakie może przynieść, oraz potencjalne zagrożenia. Konieczne jest też ustalenie ponad wszelką wątpliwość, w jakich jednostkach chorobowych może być skuteczna i jak najlepiej ją przeprowadzać. Natomiast w medycynie ludowej głodówka lecznicza znana jest od wieków i często łączona była z praktykami religijnymi.

Głodówka lecznicza może wyglądać bardzo różnie. Najbardziej skrajna jej forma obejmuje całkowite powstrzymanie się od jedzenia, dozwolone jest jedynie przyjmowanie wody albo wody i słabych naparów.

W innych rodzajach głodówek ogranicza się jedzenie do maksimum 500 kcal dziennie. I właśnie taki przedział kaloryczności – od 0 do 500 kcal – uznawany jest za głodówkę leczniczą. W ramach tych 500 kcal można jeść np. tylko warzywa (poza strączkowymi), pić soki owocowe lub owocowo-warzywne albo np. spożywać 3-6 razy dziennie kleik ryżowy, płatki owsiane, kaszę jęczmienną czy nasiona lnu na wodzie.

Najczęściej stosowany czas głodówek to kilka-kilkanaście dni.

Jednym z przykładów głodówki leczniczej jest dieta dr Dąbrowskiej, czyli dieta warzywno-owocowa. W podstawowej wersji trwa 2 tygodnie, ale może być przedłużona do 6 tygodni i wtedy nazywa się ją dietą Daniela. Najbardziej popularny obecnie post leczniczy o wodzie to procedura opisana w książce „Lecznicza głodówka” przez Giennadija Małachowa.

Przymierzając się do leczniczej głodówki trzeba pamiętać o tym, że nie powinno się jej zaczynać ani wychodzić z niej z dnia na dzień. Najpierw trzeba organizm przygotować do rezygnacji z jedzenia, a po głodówce stopniowo wracać do przyjmowania pokarmów. Im dłużej ma trwać głodówka, tym bardziej starannie trzeba oba etapy przeprowadzać.

Na 14 dni przed głodówką bardzo ogranicza się w diecie mięso, nabiał i słodycze. Tydzień przed rozpoczęciem postu stosuje się dietę wegańską, a w dniu przed je się wyłącznie surowe warzywa i owoce. Cały czas trzeba się dobrze nawadniać.

Powinno trwać tyle samo co sama głodówka. Najpierw przyjmuje się bardzo małe porcje soków warzywnych i owocowych. Potem wprowadza się gotowane warzywa, a następnie dietę wegańską. Końcowy etap to wprowadzenie zdrowego zbilansowanego jadłospisu.

Medycyna konwencjonalna nie odpowiada na to pytanie. Bazując natomiast na medycynie alternatywnej, post leczniczy można powtarzać kilka razy w roku. A zdroworozsądkowo: im krótsza głodówka, tym częściej można ją powtarzać i odwrotnie.

fot. Zasady głodówki leczniczej/ Adobe Stock, nenetus

Co leczy głodówka? Skupmy się na tym, co wie nauka, nie na obietnicach medycyny alternatywnej.

Badania naukowe dotyczące głodówek leczniczych potwierdzają, że powstrzymywanie się od jedzenia ma potencjał leczniczy. Przegląd literatury naukowej pokazuje, że głodówka może przynosić liczne korzyści zdrowotne:

Ponadto głodówki mogą mieć pozytywny wpływ na układ nerwowy, chroniąc przed chorobami neurodegeneracyjnymi i poprawiając funkcje umysłowe.

Część badań podkreśla, że głodówka, stosowana jako interwencja dietetyczna, może chronić przed chorobami wynikającymi z nadmiernego odżywiania, takimi jak choroby metaboliczne, nowotwory czy choroby neurodegeneracyjne, a także wspomagać opóźnianie procesu starzenia.

Jeszcze raz jednak podkreślmy: medycyna konwencjonalna dopiero poznaje działanie i efekty głodówek leczniczych, dlatego nie ma wytycznych naukowych dotyczących czasu jej trwania i sposobu przeprowadzania.

Oto przeciwwskazania do stosowania głodówek leczniczych:

Osoby przyjmujące regularnie leki, zwłaszcza te wymagające jedzenia do prawidłowego wchłaniania, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem głodówki, aby uniknąć interakcji i zmniejszonej skuteczności leczenia.

Jeśli chcesz spróbować głodówki leczniczej, koniecznie najpierw skonsultuj się z lekarzem. Na początek nie polecamy głodówki o wodzie, a mniej restrykcyjną wersję postu, która nie wymaga przygotowania ni wychodzenia z postu. Oto zasady.

Dobrze jest zastosować głodówkę leczniczą latem. Jeśli nie przyjmujesz insuliny, ani nie jesteś obłożnie chora, możesz ją przeprowadzić w domu. Ważne jest, abyś była konsekwentna w jej stosowaniu.

Nie sięgaj po pokarmy, których nie należy jeść, bo wtedy nie osiągniesz efektu, na którym ci zależy. Jedz tylko dozwolone warzywa i owoce, przez cały czas pij dużo (do 3 l) wody i słabych naparów ziołowych, aby usuwać wszystkie toksyny uwalniane ze spalanej tkanki tłuszczowej.