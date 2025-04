Gęstość odżywcza podpowiada, co warto jeść, aby uzupełnić witaminy i minerały. Jak możesz z niej skorzystać?

Gęstość odżywcza to wskaźnik wyrażony liczbą od 0 do 1000, który wskazuje, ile cennych dla zdrowia mikroelementów i witamin zawarte jest w 1 kalorii konkretnego produktu. Im wyższa gęstość odżywcza, tym cenniejszy dla zdrowia produkt. Skala ta nie uwzględnia makroskładników (białka, tłuszczu, węglowodanów), dlatego nie nadaje się jako jedyny wyznacznik do komponowania diety.