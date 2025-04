Idea rolnictwa ekologicznego, czyli gospodarowania w zgodzie z przyrodą, staje się bliska coraz większej grupie Polaków. Szczególne znaczenie ma jednak dla rodziców, którzy nie tylko chcą mieć pewność, że dają swoim maluszkom najlepsze produkty, ale także, że dbają o świat, w którym będą żyć. Pomoże w tym linia Gerber Organic, czyli 11 nowych eco-kompozycji dla najmłodszych.

Linia ekologicznych produktów Gerber Organic

Gerber Organic to linia 11 produktów, otrzymanych ze składników pochodzących z gospodarstw ekologicznych. Oznacza to, że warzywa i owoce wchodzące w skład dań uprawiane były z poszanowaniem naturalnego rytmu przyrody, bez stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Proces ich przetwarzania w gotowe dania prowadzony jest tak, by w jak największym stopniu zachować wartość odżywczą ekologicznych surowców. Na początku, by zapewnić daniom gęstszą, podobną jak w posiłkach przygotowywanych w domu, strukturę, ekologiczne warzywa i owoce delikatnie przecierane są na sitach. Następnie, by zminimalizować straty składników odżywczych, gotuje się je na parze w ściśle określonej temperaturze, przez odpowiednio dobrany czas. Cały proces produkcji "od ziarenka do słoiczka" jest dokładnie kontrolowany i w pełni zgodny z zasadami produkcji ekologicznej. Jakość ekologicznych składników pozyskiwanych do produkcji dań Gerber Organic, prawidłowy przebieg procesów ich przetwarzania i jakość gotowych produktów potwierdza odnawiany co roku certyfikat PL-EKO-07-16926.

Na etykiecie każdej z nowości Gerber Organic znajduje się zielone logo – "ecoliść", który w Unii Europejskiej jest znakiem rozpoznawczym produktów otrzymanych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Nowe produkty wyróżnia niezwykle prosty skład – stworzone zostały z 1, 2 lub maksymalnie 3 warzyw i owoców, dzięki czemu ekologiczne kompozycje idealnie sprawdzą się na początku rozszerzania diety malucha. Z drugiej jednak strony, różnorodność wykorzystanych składników, wśród których znaleźć można m.in. mango, słodkie ziemniaki (bataty) i buraki, czyni z nich ciekawy element nauki smaków. Produkty pomogą już w pierwszych miesiącach i latach życia zapoznawać maluszka z szeroką gamą smaków i zapachów. Przezroczyste etykiety słoiczków podkreślają naturalny, intensywny kolor, który produkty zawdzięczają wykorzystanym do ich produkcji warzywom i owocom.

Jak powstają ekologiczne warzywa i owoce?

Każdy wie, jak wygląda jabłko, ale jabłko jabłku nierówne. Niesamowita historia pewnego Jabłka pokaże, czym są i jak powstają produkty ekologiczne.

1. Pan Organic zakłada gospodarstwo

Małe jabłko, aby pojawić się na świecie, potrzebuje odpowiednich, sprzyjających warunków. Wiedział o tym Pan Organic, który postanowił jabłku takie warunki stworzyć. Najpierw długo podróżował, szukając miejsca, w którym Jabłko mogłoby zdrowo rosnąć. Musiało to być miejsce położone daleko od fabryk i dróg, miejsce, w którym woda, gleba i powietrze są czyste i nieskażone. Kiedy znalazł takie miejsce, bardzo się ucieszył, postanowił osiąść tam, założyć Gospodarstwo i zostać Rolnikiem.

2. Pan Organic zdobywa wiedzę

Pan Organic zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka na nim ciąży – warzywa i owoce, które wyrosną na jego roli trafią przecież do wielu ludzi, także takich całkiem jeszcze małych. To, jak będzie je uprawiał, może wpłynąć na zdrowie dorosłych i dzieci. Postanowił więc zaraz zabrać się do pracy. Do zadania podszedł bardzo poważnie – postanowił porozmawiać ze swoim Tatą, który przez wiele lat uprawiał rolę i znał ją jak nikt inny. Pan Organic chciał dowiedzieć się, jak bez pomocy pestycydów i sztucznych nawozów sprawić, by ziemia dawała wspaniałe plony. Długo rozmawiali i dyskutowali.

3. Pan Organic planuje uprawy

Gdy Pan Organic dowiedział się wreszcie wszystkiego, czego mógł się dowiedzieć, postanowił obejść swoje gospodarstwo i zaplanować co, gdzie będzie rosło zgodnie z tym, co przekazał mu Tata:

Rośliny muszą przykrywać glebę w ciągu każdego roku tak długo, jak to możliwe – dzięki temu, będzie ona długo żyzna i przez całe lata będzie rodzić piękne warzywa i owoce;

i przez całe lata będzie rodzić piękne warzywa i owoce; Przyroda lubi zmiany. Ta sama roślina nie powinna zbyt długo rosnąć w tym samym miejscu, bo różne warzywa i owoce potrzebują z gleby różnych składników. Zawczasu więc zastanów się, jakie gatunki posadzisz kolejno po sobie na każdym kawałku ziemi, by jej nie wyjaławiać ;

; W gospodarstwie powinno być miejsce dla tak wielu roślin i zwierząt, jak to tylko możliwe – bogactwo przyrody wokół nas jest naszym bogactwem, więc nieustannie trzeba je chronić ;

; Istnieją rośliny, które naturalnie chronią glebę i wzbogacają ją w składniki odżywcze, jak np. łubin lub gatunki z długimi, rozbudowanymi korzeniami. Wykorzystuj je w gospodarstwie, by nie tylko czerpać z ziemi, ale także dawać jej coś w zamian ;

; Nie można pozwolić, by cokolwiek się zmarnowało. Niepotrzebne liście czy łodygi możesz zamienić na cenny, naturalny nawóz , który użyźni glebę bez szkodzenia jej;

, który użyźni glebę bez szkodzenia jej; Chwasty nie lubią towarzystwa niektórych roślin. Jeśli znasz te rośliny i odpowiednio je wykorzystasz, chwasty nie będą się panoszyć na Twoich polach.

4. Pan Organic zakłada i pielęgnuje uprawy

Kiedy już Pan Organic rozrysował na kartce, co gdzie posadzi i co będzie tam rosło za rok, za dwa, za trzy, radośnie przystąpił do pracy. Wiedział, że żeby otrzymać dobry owoc, potrzebne jest dobre ziarenko, dobra sadzonka, dlatego poprosił Tatę, który od lat naturalnie uprawiał rolę, o przekazanie zdrowych nasion i młodziutkich roślinek. Posadził je według planu, pielęgnował, a gdy pojawiły się chwasty, radził sobie z nimi tak, jak radzili sobie z nimi ludzie od wieków: on sam i ludzie z okolicy, którzy chcieli mu pomagać, wyrywali je ręcznie, dzięki czemu nie było konieczności stosowania żadnych sztucznych środków chemicznych.

A Jabłko, codziennie doglądane, powoli rosło, pęczniało i piękniało.

5. Pan Organic certyfikuje gospodarstwo

Pan Organic chciał podzielić się z ludźmi, którzy będą kupować wydane przez jego ziemię plony, radosną wieścią, że powstały one w zgodzie z naturą, przy poszanowaniu jej praw i zasad oraz dążeniu do zachowania jej w niezmienionym stanie dla kolejnych pokoleń. Napisał list do Ekspertów, którzy naturalnym, zgodnym z przyrodą rolnictwem zajmują się od lat. Mieli oni władzę, by sprawdzać i oceniać gospodarstwa, które chcą dostarczać ekologiczną, organiczną żywność.

Eksperci odwiedzili Pana Organica, który opowiedział im, jak opiekuje się ziemią i swoimi uprawami. Oprowadził ich po polach, a oni, po zajrzeniu w każdy kąt, sprawdzeniu wszystkiego, co można było sprawdzić i zadaniu mnóstwa dodatkowych pytań, pokiwali głowami z aprobatą i powiedzieli, że od dziś nie jest to już zwykłe gospodarstwo, tylko Gospodarstwo Ekologiczne, on sam nie jest zwykłym Rolnikiem, a Rolnikiem Ekologicznym, a warzywa i owoce, które uprawia nie są już zwykłymi warzywami i owocami, a Warzywami i Owocami Organicznymi. Od tej chwili, pokazując swoje produkty, mógł też używać "ekoliścia" identycznego jak ten obok – symbolu potwierdzającego, że robi wszystko tak, by dbać o otaczającą go przyrodę, ludzi, zwierzęta i dostarczać wysokiej jakości produkty wszystkim tym, dla których ważny jest nie tylko sam produkt, ale także jego Historia.

6. Pan Organic zbiera plony

Czas płynął. Któregoś dnia Pan Organic z dumą popatrzył na Jabłko, które, niedawno całkiem jeszcze malutkie, teraz na troskliwie doglądanej przez niego codziennie gałęzi pyszniło się już dojrzałą czerwienią. Urosło we własnym tempie, nigdy niepoganiane, a on cierpliwie czekał na tę radosną chwilę. Zupełnie jak dzieci, dla których było przeznaczone, a z których każde rośnie we własnym, najlepszym tempie. Pan Organic zerwał Jabłko, zapakował i mogło już wraz ze swoimi braćmi wyruszyć w podróż do Rzeszowa, gdzie od lat powstają dania dla najmłodszych. I wrócił do pracy – tyloma warzywami i owocami musi się jeszcze zaopiekować zanim wyśle je w świat.

7. Z ekologicznego owocu powstaje ekologiczny produkt

Gdy Jabłko dotarło do celu podróży, uważnie przyjrzeli mu się Badacze. Obejrzeli, pobrali próbki i zmierzyli wszystko, co trzeba zmierzyć. Chcieli ocenić, jak dużą wartość przedstawia Jabłko i czy pozwoli stworzyć wysokiej jakości produkty dla najbardziej wymagających, dziecięcych brzuszków.

Gdy jabłko zdało wszystkie egzaminy i pozytywnie przeszło wszystkie testy, przetarto je i lekko ogrzano. By jabłko nie czuło się samotne, znaleziono mu kompana, który idealnie do niego pasował – dorodnego Buraka, który wyrósł w innym ekologicznym gospodarstwie, pod opieką innego, równie troskliwego rolnika. Wreszcie przyszedł czas na kolejne egzaminy, które ostatecznie potwierdziły, że z połączenia Jabłka i Buraka powstał produkt dobry dla dzieci. Można było więc już zamknąć je w słoiczku, który następnie Specjalista, tak jak dawniej jesienią mamy, zawekował, by było bezpieczne dla najmłodszych i trwałe.

Słoiczki były już gotowe, by wyruszyć w świat. Wyglądały pięknie – każdy z nich miał zieloną nakrętkę, a na etykiecie "ekoliść", który podkreślał chlubną, ekologiczną historię jabłek, z których powstał produkt.

Na koniec dania trafiły do domów, w których mamy i tatusiowie, zakochani w swoich małych Skarbach, będą podawać im je ze spokojem i poczuciem, że dają im to, co najlepsze.

Historia niesamowitego Jabłka to nie bajka, historia ta dzieje się naprawdę każdego dnia. Warto, by się działa, bo by otrzymać najlepszy produkt, trzeba korzystać z najlepszych składników.

Czym wyróżnia się ekologiczna żywność dla najmłodszych?

Żywność dla niemowląt i małych dzieci oparta na surowcach pozyskiwanych w rolnictwie tradycyjnym jest bezpieczna i wnosi do diety najmłodszych składniki odżywcze ważne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dziecka. Żywność ekologiczna robi dokładnie to samo, troszcząc się jednak jednocześnie o środowisko naturalne i społeczne, w którym powstaje. Każdy musi zdecydować sam, którą z nich wybiera.

Różnica między ekologicznymi i tradycyjnymi produktami dla niemowląt i małych dzieci nie leży w jakości produktu gotowego, w jego wartości odżywczej - wszystkie produkty Gerber, zarówno te już od lat obecne na rynku, jak i produkty z nowej linii ekologicznej, spełniają dokładnie te same, najwyższe standardy jakości. Różnicuje je jedynie proces pozyskiwania i przetwarzania surowców, który w przypadku Gerber Organic jest znacznie bliższy naturze. Ostatecznie jednak, rodzice sięgając po produkty z logo Gerber za każdym razem otrzymują tak samo dobry i godny zaufania produkt.

Linia Gerber Organic

Gerber Organic Dynia Słodki ziemniak

Warzywny krem dla niemowląt po 4. miesiącu życia, który intensywnie pomarańczową barwę zawdzięcza obecności dobrze znanej dyni i odrobinę bardziej egzotycznego słodkiego ziemniaka. Danie powstało wyłącznie z warzyw z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, które dla zachowania wartości odżywczej przetarto przez sita i ugotowano na parze. Masa netto 125 g, cena* 3,99 zł

Gerber Organic Zielony Groszek Brokuły Cukinia

Zielona warzywna kompozycja złożona z zielonego groszku, brokułów

i cukinii, której skład i konsystencja dostosowane zostały do potrzeb niemowląt po 4. miesiącu życia. Krem powstał wyłącznie z ugotowanych na parze i przetartych przez sito ekologicznych warzyw. Pomoże w urozmaiceniu diety dziecka i uzupełnieniu jej o nowe, wytrawne smaki. Masa netto 125 g, cena* 3,99 zł

Gerber Organic Marchewka Słodki ziemniak

Dobrze znana marchewka w towarzystwie mniej popularnego w diecie dzieci słodkiego ziemniaka dała gęsty, naturalnie pomarańczowy krem przeznaczony dla niemowląt po 4. miesiącu. Danie powstało wyłącznie z warzyw z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Dla maksymalnego zachowania ich wartości odżywczej delikatnie przetarto je przez sita, zupełnie jak w domu, i ugotowano na parze. Masa netto 125 g, cena* 3,99 zł

Gerber Organic Jabłko Burak

Owocowo-warzywna kompozycja, idealna, by zapoznać niemowlę ze smakiem czerwonych buraczków. Składniki wykorzystane do otrzymania dania pochodzą z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. Produkt pomoże w rozszerzaniu diety malucha po 6. miesiącu życia tak, by zaspokajała głód nowych smaków. Masa netto 125 g, cena* 3,99 zł

Gerber Organic Jabłko Jagoda

Owocowy deserek, który powstał z połączenia ekologicznych jabłek

i jagód. Dzięki odpowiednim proporcjom składników, produkt dostosowany jest do potrzeb niemowląt po 4. miesiącu życia. Bogata w błonnik propozycja może stać się ciekawym elementem nauki smaków i pomoże zapewnić w diecie dziecka odpowiednią różnorodność. Masa netto 125 g, cena* 3,99 zł

Gerber Organic Jabłko Brzoskwinia Morela

Złożona z owoców z gospodarstw ekologicznych kompozycja bogata jest w błonnik pokarmowy i idealnie sprawdzi się jako deser. Ciekawe połączenie jabłka, brzoskwini i moreli udowadnia, że dieta niemowlęcia nie musi być nudna. Skład dostosowany został do potrzeb niemowląt po 4. miesiącu życia i małych dzieci. Masa netto 125 g, cena* 3,99 zł

Gerber Organic Jabłko Malina

Czerwone malinki idealnie komponują się z najpopularniejszym rodzimym owocem – jabłkiem. Składniki wykorzystane do otrzymania deserku pochodzą z rolnictwa ekologicznego, co potwierdza certyfikat PL-EKO-07-16926. Każdy słoiczek zawiera aż 1,9 g błonnika, pochodzącego naturalnie z owoców. Produkt dla niemowląt po 4. miesiącu życia. Masa netto 125 g, cena* 3,99 zł

Gerber Organic Gruszka Banan

Każdy słoiczek owocowego musu powstał aż ze 106 g ekologicznych gruszek, które połączono z bananami, także pochodzącymi wyłącznie z gospodarstw ekologicznych. Kompozycja pomoże w urozmaiceniu diety dziecka i zapoznawaniu go z bogactwem świata smaków już od pierwszych miesięcy życia. Skład dostosowany został do potrzeb niemowląt po 4. miesiącu. Masa netto 125 g, cena* 3,99 zł

Gerber Organic Jabłko

Jednoskładnikowy deserek przeznaczony dla niemowląt po 4. miesiącu życia, idealny na pierwsze spotkanie z owocami. Jabłka wykorzystane do jego produkcji pochodzą wyłącznie z gospodarstw ekologicznych. Wygodna tubka pozwala łatwo zabrać mus na spacer lub w podróż, by najpopularniejszy rodzimy owoc podać maluszkowi zawsze, gdy tego potrzebuje. Masa netto 90 g, cena* 3,99 zł

Gerber Organic Mango

Jednoskładnikowy deserek przeznaczony dla niemowląt po 4. miesiącu życia. Pomoże we wprowadzeniu egzotycznych owoców do diety dziecka. Mango wykorzystane do jego produkcji pochodzą wyłącznie z gospodarstw ekologicznych. Dzięki zapakowaniu musu w wygodną tubkę, nauka smaków stała się jeszcze łatwiejsza. Każda porcja zawiera ponad 1,5 g naturalnego błonnika pokarmowego. Masa netto 90 g, cena* 3,99 zł

Gerber Organic Gruszka

Jednoskładnikowy deserek przeznaczony dla niemowląt po 4. miesiącu życia, idealny do nauki owocowych smaków. Gruszki wykorzystane do jego produkcji pochodzą wyłącznie z gospodarstw ekologicznych. Wygodna tubka pozwala łatwo zabrać mus na spacer lub w podróż i podać maluszkowi zawsze, gdy tego potrzebuje. Każda porcja zawiera ponad 2 g naturalnego błonnika pokarmowego. Masa netto 90 g, cena* 3,99 zł

* cena rekomendowana przez producenta

Ważne informacje dla matek:

Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia, gdyż mleko matki zapewnia idealnie zbilansowaną dietę, chroni przed chorobami oraz dostarcza wielu innych korzyści, zarówno dla dziecka, jak i mamy. Przed podjęciem decyzji dotyczącej karmienia malucha porozmawiaj z lekarzem lub położną. Wskazówki specjalistów pomogą Ci odpowiednio przygotować się do karmienia piersią oraz utrzymać laktację. Jeśli zdecydujesz się karmić piersią, zadbaj, by Twoja dieta była zdrowa i prawidłowo zbilansowana. Mleko modyfikowane zostało stworzone by zastąpić mleko matki w sytuacji, kiedy zdecyduje ona o zaprzestaniu karmienia piersią, bądź z jakichś przyczyn karmienie piersią nie jest możliwe. Pamiętaj, że decyzja o zaprzestaniu karmienia piersią lub wprowadzeniu częściowego dokarmiania butelką ograniczy ilość wytwarzanego pokarmu. Jeśli z jakichkolwiek powodów zdecydujesz o zaprzestaniu karmienia piersią, pamiętaj, że taką decyzję trudno odwrócić. Zanim zaczniesz używać mleko modyfikowane, pomyśl o konsekwencjach socjalnych i finansowych. Przez wzgląd na zdrowie swojego dziecka, zawsze przestrzegaj zamieszczonych na etykiecie wskazówek producenta dotyczących przygotowania, podawania i przechowywania mleka modyfikowanego.