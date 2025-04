Rozróżniamy dwa typy nadwrażliwości: alergię pokarmową oraz nietolerancję żywności. Jeżeli nie potrafisz wytypować czynnika alergizującego, pomoże Ci w tym testowa dieta eliminacyjna. Dieta eliminacyjna jest jedynym skutecznym sposobem potwierdzania i wykluczania uczulenia na dane produkty. Jak przeprowadzić taki test?

Prowokować, aby potwierdzić

Dieta eliminacyjna, stosowana w celach diagnostycznych, ma za zadanie ustalić związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożywanym pokarmem a klinicznymi objawami choroby. Aby zbliżyć się do rozpoznania, należy całkowicie wykluczyć z jadłospisu osoby, wykazującej objawy alergii, podejrzany o szkodliwość produkt (lub niekiedy całą grupę produktów).

Potencjalny alergen usuwa się najczęściej na okres dwóch, trzech tygodni, w czasie których prowadzi się dokładną obserwację objawów, rejestrując nawet najmniejsze odchylenia od normy. Jeżeli w czasie stosowania diety stwierdza się poprawę stanu zdrowia, a niepokojące objawy ulegają wyciszeniu, przemawia to za alergią.

Na tym jednak próba się nie kończy. Po okresie eliminacji wraca się do pierwotnej diety, oceniając nawrót objawów, ich powtarzalność i odtwarzalność. Na postawie uzyskanych wyników stawia się ostateczne rozpoznanie. Natomiast, jeżeli w czasie stosowania diety nie obserwuje się poprawy, a objawy nadwrażliwości utrzymują się w stałym natężeniu, jednoznacznie świadczy to o alergii, za którą odpowiadają produkty inne niż te, które aktualnie są wyłączone z jadłospisu. Logiczne jest wtedy przywrócenie uprzednio wyeliminowanych składników, a usunięcie kolejnych.

Próba biologicznej eliminacji, wg Goldmana nazywana także próbą prowokacji, przynosi ostateczną odpowiedź diagnostyczną. Stanowi także punkt wyjścia co do dalszego programu terapeutycznego, gdyż dieta eliminacyjna to także skuteczna metoda leczenia.

Co eliminować?

W przypadku alergii pokarmowej niewiadomego pochodzenia, z diety wykluczane są kolejne produkty. Początkowo jest to działanie metodą prób i błędów, aż w końcu natrafi się na szkodliwy czynnik. W celu zapanowania nad mnogością produktów zgrupowano je w dwanaście grup pokarmowych.

Grupy uwzględniają najczęściej występujące alergeny pokarmowe:

Słodycze, czarną herbatę, kawę i napoje alkoholowe, produkty spożywcze zawierające środki konserwujące, przyprawy, orzechy, owoce, nasiona roślin strączkowych, orzechy laskowe i wszystkie produkty je zawierające, ryby i owoce morz, mleko krowie i wszystkie produkty je zawierające, jaja kurze i wszystkie produkty je zawierające, mięso i wędliny, produkty zbożowe, ziemniaki, ryż i wszystkie produkty je zawierające.

Alergia pokarmowa może być monosynaptyczna, co oznacza, że występuje tylko po jedynym, konkretnym produkcie. Taką postać najłatwiej rozpoznać i prowadzić, właśnie za pomocą diety eliminacyjnej.