Co znajdziesz w rybce?

1. Kwasy omega-3

Są ważne dla mózgu i całego układu nerwowego, siatkówki oka.

Najwięcej omega-3 mają: łosoś bałtycki, śledź, pstrąg.

2. Witamina D

Ostatnio o tej witaminie bardzo wiele się mówi, gdyż w Polsce wszyscy mają jej za mało (niemowlęta, starsze dzieci, dorośli). Tymczasem niedobory witaminy D mogą sprzyjać cukrzycy typu 1 i innym chorobom autoimmunologicznym, częstym infekcjom, osteoporozie, chorobom serca, niektórym nowotworom. Witamina D występuje w niewielu produktach, głównie w rybach, tranie.

Najwięcej witaminy D mają: łosoś bałtycki, pstrąg, śledź, karp.

3. Jod

Pierwiastek niezbędny do prawidłowego wytworzenia się hormonów tarczycy, która to z kolei steruje pracą całego organizmu.

Najwięcej jodu mają: ryby morskie.

Jakie ryby morskie kupować?

1. Dorsz

Ma białe, chude, delikatne, lekko słodkawe mięso. Najlepszy jest smażony lub duszony.

2. Halibut Pyszny, biały i bardzo delikatny. Nie ma typowego rybiego zapachu, a w smaku jest podobny do mięsa. Najsmaczniejszy będzie pieczony.

3. Makrela Jest soczysta, aromatyczna, nie ma drobnych ości. Najczęściej je się makrele wędzone, ale dobrze smakują również pieczone na grillu.

4. Grenadier Nie ma ości. Mięso jest białe, chude, o bardzo delikatnym smaku i zapachu. Chętnie jedzą je nawet osoby nieprzepadające za rybami.

5. Sola Jej mięso jest białe, chude, jędrne, łatwo oddziela się od ości. Solę można smażyć, piec na grillu, a także gotować. Ma bardzo delikatny smak.

6. Śledzie Są dość ościste. Kupowane mają bardzo dużo soli, dlatego przed przygotowaniem trzeba je moczyć w zimnej wodzie lub mleku.

7. Tuńczyk W smaku bardziej przypomina zwykłe mięso niż rybę. Ma też bardzo delikatny zapach. Tuńczyk jest doskonały jako składnik różnego rodzaju sałatek: z ryżem, warzywami.

8. Morszczuk Mięso ma delikatne, niezbyt tłuste, o dosyć silnym, nieco tranowym zapachu. Najlepszy jest smażony i faszerowany.

9. Mintaj To trochę oścista ryba o chudym, białym, delikatnym, smacznym mięsie. Można ją nie tylko smażyć, ale też piec i dusić w warzywach.

10. Flądra Bardzo smaczna, zwłaszcza pieczona. Niestety, ma sporo ości, więc raczej nie nadaje się dla dziecka.

11. Łosoś Smaczny jest pieczony w folii, ale też wędzony. Warto pamiętać, że różowy kolor łosoś często zawdzięcza dodanym barwnikom.

A jakie śródlądowe?

1. Pstrąg To smaczna i szlachetna ryba. Żyje tylko w czystych wodach! Ma bladoróżowe, chude mięso, delikatne w smaku i niezbyt ościste. Pstrąg nadaje się do gotowania, smażenia, pieczenia, grillowania, wędzenia i marynowania.

2. Sandacz Ma białe mięso, delikatne, soczyste, niezbyt tłuste i prawie bez ości. Lepszy jest gotowany niż smażony.

3. Szczupak Najlepsze są młode, dwuletnie, o wadzie do 2 kg. Ryba ta ma mocną skórę i dlatego świetnie nadaje się do faszerowania. Można ją też piec, gotować na parze, dusić i smażyć. Znakomicie smakuje przyrządzona po żydowsku (w cebuli i jarzynach).

napisane na podstawie tekstu autorstwa Katarzyny Pinkosz opublikowanego w magazynie Mamo to ja