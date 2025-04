Odmiany i gatunki jabłek są naprawdę różnorodne. Jabłka różnią się od siebie kolorem, wyglądem, smakiem, stopniem kwasowości, zawartością cukru i przede wszystkim: przeznaczeniem. Niektóre jabłka najlepiej zjeść na surowo, inne świetnie nadadzą się do szarlotki, a niektóre odmiany nadadzą się jedynie na kompot. Podzieliłyśmy gatunki jabłek na słodkie, kwaśne i słodko-kwaśne.

Niestety powoli znikają stare odmiany jabłek, a ich miejsce zajmują nowe gatunki o mało wyrafinowanym smaku, za to odporne na mróz, choroby, transport i przechowywanie w chłodniach.

Kilka prostych kroków, jak nie pomylić się przy wybieraniu konkretnej odmiany:

Identyfikacja odniamy jabłek po kolorze

Wiele błyszczących, ciemnoczerwonych jabłek to jabłka Red Delicious pochodzące z USA.

to jabłka Red Delicious pochodzące z USA. Jasnozielone o błyszczącej skórze to Granny Smith, wykorzystywane w szarlotkach.

Polskie jabłka, takie jak Antonówka czy papierówka mają jasnozielony kolor o zabarwieniu żółtym.

Rozróżnij wzór na jabłku

Podobnie jak kolory, wzór pomoże ci określić, jakie jabłko posiadasz. Wzory, zwane również teksturami, mogą tworzyć smugi, plamy, zarumienienia. Są też jabłka w całości gładkie, rdzawe lub jednolite.

Kształt dna owocni jabłka wskaże gatunek

Dno jabłka, gdzie kiedyś był kwiat, nazywane jest okiem. Jest identyfikowane jako otwarte lub zamknięte i może mieć pewne oznaczenia, które pomogą w ocenie gatunku jabłka.

Długość szypułki jabłka

Wiele popularnych jabłek, takich jak Golden Delicious czy Granny Smith, będzie miało długie, cienkie łodygi. Istnieją jednak wyjątki, takie jak jabłko Fuji, które zazwyczaj ma małą łodygę lub jej brak.

Wielkość jabłka a jego gatunek

Chociaż rozmiar może się różnić w zależności od warunków uprawy, może pomóc w określeniu, do czego najlepiej wykorzystać jabłko. Do gotowania są zwykle większe, podczas gdy jabłka deserowe lub do pieczenia wydają się być mniejsze.

Grubość skórki jabłka

Podczas krojenia lub gryzienia jabłka możesz zauważyć, że trudno jest przeciąć skórę chroniącą jabłko. Grubość wskazuje także rodzaj jabłka. Te o zdecydowanie bogatszej teksturze zwykle nie nadają się do gotowania lub pieczenia.

fot. Jabłka Granny Smith/Adobe Stock, nblxer

Jabłka są niezastąpione w kuchni. Znajdują zastosowanie w przygotowaniu ciast, zup, mięs, sałatek i deserów. Wyśmienite są zarówno przetwory z jabłek, soki z nich, nie wspominając o jabłkowym alkoholu. Gatunek jabłka dobrze dobrać do planowanych wyrobów kuchennych.

Znane w polskiej kuchni potrawy z jabłek lub zawierające jabłka to:

pieczona kaczka z jabłkami,

sałatki warzywne lub owocowe z jabłkami,

szarlotka,

jabłka smażone w cieście naleśnikowym,

ryż pieczony z jabłkami i cukrem cynamonowym,

susz wigilijny, czyli kompot gotowany z suszonych jabłek i śliwek.

Poznaj najpopularniejsze odmiany jabłek i ich zastosowanie w kuchni.

Landberska odmiana jabłek



Landsberska – jabłka dość duże, o gładkiej, czasem tłustawej, zielonożółtej skórce. Ich miąższ jest bardzo soczysty, twardy, o winnym aromacie i bardzo słodkim smaku. Jabłka te są dobre do jedzenia na surowo, doskonałe jako dodatek do mięs, zwłaszcza do drobiu, wyśmienite do racuchów.

Jabłka Ligol

Ligol – jabłka duże, o twardej, błyszczącej, żółtoczerwonej skórce. Ich miąższ jest kremowy, soczysty, kruchy, aromatyczny, lekko słodki w smaku. Ta odmiana jabłek jest dobra do jedzenia na surowo. Powstała ze skrzyżowania odmian „Linda” i „Golden Delicious”.

Jabłka Lobo

Lobo – jabłka duże. Ich miąższ jest delikatny, bardzo soczysty i bardzo słodki w smaku. Jabłka te są doskonałe do jedzenia na surowo.

fot. Jabłka Kortland/ Adobe Stock, thayra83

Jabłka typu szara reneta



Szara reneta – jabłka średniej wielkości. Ich miąższ jest gruboziarnisty, soczysty, kruchy, aromatyczny, lekko kwaśny w smaku. Są to jabłka doskonałe na przetwory, wyśmienite do pieczonych i smażonych mięs.

Jabłka Boskoop

Piękna z Boskoop – owoc dość duży, o masie około 170 g. Ma grubą, twardą, mało błyszczącą, szorstką, złotożółtą lub żółto-brunatną skórkę, która wyjątkowo jest zarumieniona ciemno-czerwonym rumieńcem, mocno zardzawiona.

Miąższ tej odmiany jabłek jest białokremowy lub jasnożółty, kruchy, dość soczysty, o smaku renetowatym, słodko-kwaśnym do kwaśnego (o posmaku korzennym), silnie aromatyczny.

Owoce dojrzewają w pierwszej połowie października, do konsumpcji nadają się w grudniu, w chłodni wytrzymują do kwietnia. Doskonałe na szarlotki, racuchy, kompoty, musy, dżemy i susz.

Jabłka Golster

Golster – jabłka dość duże. Ich miąższ jest bardzo soczysty, łagodny, chrupiący, aromatyczny, w smaku słodko-kwaśny. Te jabłka są doskonałe do sałatek, wyśmienite do pieczenia ciast i jako nadzienie do mięs.

Jabłka Jonagold

Jonagold – jabłka duże. Ich miąższ jest żółty, delikatny, gruboziarnisty, soczysty, aromatyczny, w smaku słodko-kwaśny. Są to jabłka doskonałe do jedzenia na surowo, wyśmienite do sałatek.

Jabłka Spartan

Spartan – jabłka średniej wielkości, soczyste, aromatyczne, doskonałe jako nadzienie do pieczonego schabu, pieczonego indyka i pieczonej kaczki.

fot. Jabłka Red Delicious/ Adobe Stock, Brent Hofacker

Zawsze myj jabłka przed spożyciem, szczególnie te mocno błyszczące i woskowane, gdyż mogą zawierać pozostałości pestycydów. Pamiętaj, że obieranie jabłek ze skórki pozbawia je błonnika pokarmowego i witamin.

Wszystkie jabłka ciemnieją po przekrojeniu, ale tempo tego procesu różni się w zależności od odmiany. Aby zapobiec reakcjom enzymatycznego brązowienia, skrop owoc sokiem z cytryny albo posyp cukrem.

Jabłka są niskokaloryczne, w 100 g dostarczają zaledwie 50 kcal i aż 2 g błonnika. Szczupłą sylwetkę będziesz zawdzięczać jabłku zjedzonemu na 30 minut przed posiłkiem. Jabłko to również świetna przekąska, gdy jesteś w ruchu.

