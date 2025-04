21 z 22

Durian

Durian to owoc egzotyczny pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej mogący osiągnąć wagę do 4 kg. Miąższ owocu jest kremowy i wykwintny, wykorzystywany do past, lodów oraz koktajli. Cechą duriana jest niezwykle intensywny, odurzający zapach utrzymujący się wiele godzin. W związku z tym nie wolno go spożywać w przestrzeni publicznej.