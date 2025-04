Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Nic dziwnego, że fusy po niej stanowią sporą część produkowanych przez ludzi odpadków. Chociaż zużyte resztki po kawie są zwykle uznawane za śmieci, mogą być stosowane w wielu dziedzinach. Naukowcy potwierdzają, że kawowe fusy zawierają cenne bioaktywne związki, które wspierają nasze zdrowie. Okazuje się, że są bogatym źródłem antyoksydantów, mających zbawienny wpływ na organizm.

Jakie antyoksydanty znajdują się w fusach z kawy i jak działają?

W fusach po kawie znajduje się wiele przeciwutleniaczy. To część antyoksydantów z kawy, która nie przedostała się do naparu (szacuje się, że ok. 50 % z nich pozostaje po zaparzeniu).

Jednym z główny antyoksydantów występujący w fusach po kawie jest kwas chlorogenowy. Jak dowodzą badania, ten należący do polifenoli związek ma wiele korzystnych dla zdrowia właściwości. Spowalnia wydzielanie glukozy do układu krwionośnego po posiłku i zmniejsza insulinooporność. Należy do silnych przeciwutleniaczy, które mają też działanie przeciwdrobnoustrojowe. Co więcej, chroni komórki organizmu przed uszkodzeniami wywołanymi wolnymi rodnikami.

Fusy zawierają też wiele innych antyoksydantów, w tym melanoidyny, kwas kawowy, katechina, epikatechina, kwercetyna czy rutyna. Również kofeina obecna w fusach wykazuje działanie antyoksydacyjne. Aktywne związki z pozostałości po kawie mają nie tylko właściwości antyoksydacyjne, ale też przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, oraz działają ochronnie na komórki mózgu.

Jak wykorzystać antyoksydacyjną moc fusów z kawy?

Wiemy już, że na ogół nie ma wielu skutków ubocznych jedzenia fusów z kawy, gdy są one spożywane w niewielkich ilościach. Niektórzy dodają je do wypieków, sosów, panierek, a nawet można zrobić marynatę z fusów do mięs. Jest to jakaś opcja na dostarczenie organizmowi antyoksydantów, ale trzeba wiedzieć, że samo picie kawy ma ten sam skutek.

Poza tym jest wiele innych bezpieczniejszych i łagodniejszych dla żołądka źródeł przeciwutleniaczy, jak owoce i warzywa, a także przyprawy (jak kurkuma, cynamon, oregano). Na rynku dostępne są również suplementy zawierające antyoksydany pozyskiwane z surowców roślinnych, które z pewnością łatwiej dozować niż fusy z kawy.

Czym są antyoksydanty?

Antyoksydanty (inaczej przeciwutleniacze) to związki wytwarzane przez organizm i dostarczane z zewnątrz, które w organizmie neutralizują nadmiar wolnych rodników. Ich nadmiar wywołuje stres oksydacyjny, przyczyniający się do rozwoju wielu chorób.

Przeciwutleniacze zmniejszają ilość wolnych rodników, jednak w tym procesie giną, dlatego należy dostarczać je organizmowi. Popularne antyoksydanty to witamina C, E, selen, beta-karoten, kurkumina, astaksantyna czy resweratrol. Bogatym źródłem antyoksydantów są zwłaszcza produkty pochodzenia roślinnego. Jednym z nich jest kawa.

