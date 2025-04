To, że fusy z kawy są szkodliwe, jest mitem. Większość osób może je jeść bezproblemowo. Mielone ziarna kawy są jadalne, choć ciężkostrawne. Sprawdź, czy w twoim przypadku jest sens jeść fusy z kawy. Niektórzy twierdzą, że wspomagają one odchudzanie.

Reklama

Spis treści:

Fusy z kawy nie szkodzą w żaden sposób zdrowiu większości osób i można uznać je za jadalne, a nawet zdrowe. Liczy się jednak ich ilość w diecie.

Jeśli zjesz ich za dużo, możesz odczuć nieprzyjemne objawy:

zgagę i refluks pokarmowy;

natychmiastowe przeczyszczenie i biegunki;

nasilenie stresu;

zaburzenia snu.

Fusy z kawy ogólnie nie szkodzą, ale oczywiście są przeciwwskazania do ich zastosowania. Jeśli identyfikujesz się z którymś z poniższych opisów, jedzenie fusów z kawy może nie być najlepszym pomysłem.

Fusy z kawy szkodliwe, jeśli masz wysoki cholesterol

Kafesterol i kahweol to cząsteczki obecne w kawie, które mają działanie podwyższające poziom cholesterolu. Oprócz tego to zdrowe antyoksydanty, ale ich poważną wadą jest podwyższanie stężenia lipidów we krwi. Ich stężenie w naparze kawowym jest niewielkie, ale fusy z kawy zawierają większą ilość tych substancji. Jeśli masz problemy z wysokim cholesterolem, nie eksperymentuj raczej z włączaniem fusów z kawy do diety.

Fusy z kawy szkodliwe, jeśli masz wrażliwy układ pokarmowy

Jeśli masz skłonność do refluksu i zgagi, unikaj raczej jedzenia fusów i ziaren kawy. Katechole z kawy stymulują wydzielanie kwasu żołądkowego.

Jeśli masz ogólnie wrażliwy układ pokarmowy, po zjedzeniu fusów z kawy możesz odczuwać nieprzyjemne dolegliwości. Przelewanie w żołądku, mdłości i bóle brzucha, to potencjalne skutki uboczne jedzenia fusów z kawy.

Fusy z kawy są szkodliwe, jeśli masz problemy ze snem

Fusy z kawy, podobnie jak kawa, mogą utrudniać zasypianie. Kofeina działa w organizmie nawet do 9 h. Tolerancja kofeiny jest jednak bardzo różna u różnych osób. Osoby wrażliwe powinny unikać picia kawy i jedzenie fusów z kawy do 9 h przed zaśnięciem. Dobrze też ograniczyć dawkę kofeiny, więc jedzenie fusów i jednoczesne picie kawy może ci nie służyć, jeśli miewasz problemy ze snem.

Fusy z kawy mogą być szkodliwe, jeśli miewasz ataki paniki

Kofeina z fusów z kawy ma działanie pobudzające, które może przemienić się w uczucie niepewności i niepokoju. Czasem prowadzi nawet do ataków paniki. Jeśli po zjedzeniu fusów z kawy odczujesz:

przyspieszoną akcję serca,

mdłości,

uczucie nieuzasadnionego stresu,

być może nie powinnaś jeść fusów z kawy lub skorzystałaś ze zbyt dużej dawki.

fot. Fusy z kawy/Adobe Stock, NorGal

Zastosowania fusów z kawy są szerokie: mogą służyć jako nawóz, składnik peelingu kawowego, wykorzystywane są do posypywania chodników w zimę, a także można je po prostu jeść. Fusy z kawy i ziarna kawy, mają podobne właściwości do popularnego naparu. Są skoncentrowanym źródłem wszystkich składników obecnych w kawie.

Zanim zaczęto pijać kawę jako napój, ludzie żywili się ziarnami kawy wymieszanymi z tłuszczem zwierzęcym. Taką przekąskę uznawało się za energetyk.

Kofeina w fusach z kawy

Fusy z kawy to potężna dawka kofeiny. Przyswajanie kofeiny z fusów jest szybkie i może być alternatywa dla picia kawy w formie naparu. Możesz dodać łyżeczkę fusów z kawy do porannej owsianki, by skorzystać z efektu energetyzującego. Uznaje się, że 8 pojedynczych ziaren kawy ma tyle samo kofeiny, co jedna filiżanka espresso.

Fusy z kawy są źródłem antyoksydantów

Fusy z kawy i kawa to prawdziwe bogactwo antyoksydantów. Za najcenniejszy z nich uznaje się kwas chlorogenowy. Według niektórych badań zmniejsza on ryzyko cukrzycy i działa przeciwzapalnie.

Fusy z kawy na odchudzanie

Niektórzy sugerują stosowanie fusów z kawy na odchudzanie. Fusy z kawy mają przyspieszać metabolizm, poprawiać stężenie cukru na czczo i sycić bez dostarczania kalorii.

Czy to działa? Efekt jest podobny jak w przypadku stosowania kawy z cytryną na odchudzanie. Tak, kofeina przyspiesza nieznacznie metabolizm i może ułatwiać odchudzanie, ale nie są to spektakularne efekty. Najłatwiej zastosować fusy z kawy na odchudzanie, włączając je do różnych posiłków. Wspominałyśmy już o możliwości dodania ziaren kawy do owsianki. Inna metoda jest dodanie ich do koktajlu np. koktajlu z awokado i kawą. Hitem może okazać się dodatek fusów z kawy do marynaty do mięsa.

Zapewne domyślasz się, że ilość fusów z kawy, które możesz bezpiecznie zjeść, jest ograniczona. Limitem jest tu dozwolona dzienna dawka kofeiny. Ponieważ ziarna kawy są jej skoncentrowanym źródłem, musisz uważać, by nie przekroczyć dozwolonej dziennej dawki.

Jedna porcja kofeiny nie powinna być wyższa niż 200 mg, a dziennie możesz spożyć maksymalnie 400 mg kofeiny. Ciężko określić dokładną dozwoloną dzienną dawkę nasion kawy, która zmieści się w tym limicie. Zawartość kofeiny w kawie zależy od:

gatunku,

sposobu wypalania,

tego, jak długo parzone były fusy z kawy.

Popularną przekąską są ziarna kawy w czekoladzie. Bezpiecznie możesz zjeść ok. 3 łyżek takich ziaren.

Źródła:

R Urgert, A G Schulz, M B Katan, Effects of cafestol and kahweol from coffee grounds on serum lipids and serum liver enzymes in humans, The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 61, Issue 1, January 1995, Pages 149–154, https://doi.org/10.1093/ajcn/61.1.149

Ren Y, Wang C, Xu J, Wang S. Cafestol and Kahweol: A Review on Their Bioactivities and Pharmacological Properties. Int J Mol Sci. 2019;20(17):4238. Published 2019 Aug 30. doi:10.3390/ijms20174238

Onakpoya I, Terry R, Ernst E. The use of green coffee extract as a weight loss supplement: a systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. Gastroenterol Res Pract. 2011;2011:382852. doi:10.1155/2011/382852

Lara DR. Caffeine, mental health, and psychiatric disorders. J Alzheimers Dis. 2010;20 Suppl 1:S239-48. doi: 10.3233/JAD-2010-1378. PMID: 20164571.

Rao SS, Welcher K, Zimmerman B, Stumbo P. Is coffee a colonic stimulant? Eur J Gastroenterol Hepatol. 1998 Feb;10(2):113-8. doi: 10.1097/00042737-199802000-00003. PMID: 9581985.

Reklama

Czytaj także:

Olej z czarnuszki – przeciwwskazania i skutki uboczne

Awokado to superfood, ale nie każdemu służy. Kto nie powinien jeść awokado?

Szkodliwość imbiru. Kto nie powinien stosować imbiru i czy można go pić codziennie?