Wypróbuj nasze przepisy z frytkownicy beztłuszczowej. Dopracowaliśmy je tak, aby za każdym razem się udawały szykowane według nich potrawy i wypieki. Nie oznacza to, że nie możesz eksperymentować, czy nie szukać sposobów na ich dopasowanie do własnych upodobań. Bo frytkownica beztłuszczowa to uniwersalne urządzenie, które aż zachęca do tego, aby opracowywać własne dania i wypieki. Powodzenia!

Frytkownica beztłuszczowa, znana również jako air fryer, pozwala na przygotowanie potraw z minimalną ilością oleju, dzięki cyrkulacji gorącego powietrza. Oto kilka podstawowych zasad gotowania w tego typu urządzeniu:

Minimalne ilości tłuszczu . Potrawy przygotowywane we frytkownicy beztłuszczowej wymagają bardzo małej ilości tłuszczu – zwykle wystarczy lekko skropić jedzenie olejem lub użyć oleju w sprayu.

. Potrawy przygotowywane we frytkownicy beztłuszczowej wymagają bardzo małej ilości tłuszczu – zwykle wystarczy lekko skropić jedzenie olejem lub użyć oleju w sprayu. Równomierne układanie . Aby jedzenie było równomiernie ugotowane i chrupiące, należy je równomiernie rozłożyć w koszu frytkownicy, nie przesadzając z ilością. Jedzenie nie powinno być ułożone zbyt ciasno, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół każdego kawałka.

. Aby jedzenie było równomiernie ugotowane i chrupiące, należy je równomiernie rozłożyć w koszu frytkownicy, nie przesadzając z ilością. Jedzenie nie powinno być ułożone zbyt ciasno, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza wokół każdego kawałka. Czas i temperatura . Każda frytkownica może działać nieco inaczej, dlatego warto sprawdzać danie kilka minut przed zakończeniem zalecanego czasu gotowania, aby uniknąć przypalenia. Temperatura i czas zależy od rodzaju potrawy – najczęściej pieczenie mieści się w zakresie 150-200°C przez 10-30 minut. Zawsze stosuj zalecenia producenta, ale też co jakiś czas kontroluj, co się z jedzeniem dzieje. Czasami można skrócić czas pieczenia, a czasami trzeba go wydłużyć.

. Każda frytkownica może działać nieco inaczej, dlatego warto sprawdzać danie kilka minut przed zakończeniem zalecanego czasu gotowania, aby uniknąć przypalenia. Temperatura i czas zależy od rodzaju potrawy – najczęściej pieczenie mieści się w zakresie 150-200°C przez 10-30 minut. Zawsze stosuj zalecenia producenta, ale też co jakiś czas kontroluj, co się z jedzeniem dzieje. Czasami można skrócić czas pieczenia, a czasami trzeba go wydłużyć. Mieszanie i obracanie . W trakcie gotowania warto co jakiś czas przemieszać lub obrócić potrawy, zwłaszcza frytki i warzywa, aby uzyskać równomierne pieczenie.

. W trakcie gotowania warto co jakiś czas przemieszać lub obrócić potrawy, zwłaszcza frytki i warzywa, aby uzyskać równomierne pieczenie. Ciasta z frytkownicy beztłuszczowej. Ciasto i chleb najlepiej piec w air fryerze, który ma do tego odpowiedni program i formę. Ciasto wstawia się do rozgrzanej frytkownicy beztłuszczowej.

Akurat dorsz pieczony z frytkownicy beztłuszczowej nie wymaga dodatkowych instrukcji, a jego przygotowanie jest naprawdę proste. Nie trzeba go nawet obracać w trakcie pieczenia.

Składniki:

2 filety z dorsza (ok. 200 g każdy),

2 łyżki oliwy,

1 łyżeczka soku z cytryny,

1 ząbek czosnku, posiekany,

1 łyżeczka suszonej papryki słodkiej (ewentualnie inne przyprawy do ryby),

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W misce połącz oliwę, sok z cytryny, czosnek, paprykę, sól i pieprz. Filety z dorsza natrzyj marynatą i odstaw na 10 minut. Umieść rybę w koszu frytkownicy i piecz w 180°C przez 12-15 minut, aż dorsz będzie złocisty i dobrze upieczony. Podawaj z ulubionymi dodatkami, np. sałatką lub pieczonymi warzywami.

fot. Dorsz z frytkownicy beztłuszczowej/ Adobe Stock, Dash

Zanim wstawisz ciasto na chleb do urządzenia, koniecznie je rozgrzej. Do ciasta możesz dodać ulubione dodatki: mak, nasiona słonecznika lub dyni czy inne. Aby wierzch chleba był apetycznie błyszczący, posmaruj go przed pieczeniem białkiem jajka.

Składniki:

250 g mąki pszennej,

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka cukru,

1 łyżka oliwy,

150 ml ciepłej wody,

1 opakowanie suchych drożdży (7 g).

Sposób przygotowania:

W dużej misce wymieszaj mąkę, sól, cukier i drożdże. Dodaj wodę i oliwę, a następnie zagnieć ciasto do uzyskania jednolitej konsystencji. Przykryj i pozostaw do wyrośnięcia na około godzinę, aż podwoi objętość. Uformuj z ciasta bochenek i umieść go w formie odpowiedniej do frytkownicy. Piecz w 180°C przez 20-25 minut, aż chleb będzie złocisty i upieczony w środku (sprawdź patyczkiem).

fot. Przepis na chleb z frytkownicy beztłuszczowej/ Adobe Stock, Sutthisak

Aby dobrze ugotować warzywa we frytkownicy beztłuszczowej, najlepiej na początku rozgrzać urządzenie przez 5 minut, a dopiero potem włożyć do niego kosz z warzywami. Jeśli warzyw jest sporo (leżą jeden kawałek na drugim), trzeba często je mieszać, aby wszystkie dobrze się przepiekły i żadne nie przypaliły. Im mniejsze kawałki warzyw, tym niższa może być temperatura frytkownicy beztłuszczowej podczas pieczenia i/lub krótszy czas poddawania ich działaniu wysokiej temperatury.

Składniki:

1 mała cukinia, pokrojona w plastry,

1 papryka, pokrojona w paski,

1 marchewka, pokrojona w słupki,

1 czerwona cebula, pokrojona w pióra,

łyżka oliwy,

sól, pieprz, zioła prowansalskie do smaku.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa wrzuć do dużej miski, dodaj oliwę, sól, pieprz i zioła, a następnie dokładnie wymieszaj.

Umieść warzywa w koszu frytkownicy i piecz w 180°C przez 15-20 minut, mieszając co 5 minut, aż warzywa będą miękkie i lekko chrupiące.

fot. Przepis na warzywa z frytkownicy beztłuszczowej/ Adobe Stock, Sutthisak

Przy pieczeniu ciasta we frytkownicy beztłuszczowej także warto najpierw rozgrzać urządzenie do pożądanej temperatury, a dopiero potem włożyć formę z ciastem – dokładnie tak jak w przypadku pieczenia ciasta w piekarniku. Do większości ciast wystarczy temperatura 175-180 stopni.

Słodkie ciasto z air fryera

Składniki:

1 szklanka mąki pszennej,

1/2 szklanki cukru lub 3/4 szklanki erytrytolu,

1/2 szklanki mleka,

1/4 szklanki oleju roślinnego,

1 jajko,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mąkę, cukier i proszek do pieczenia. W osobnej misce połącz mleko, olej, jajko i ekstrakt waniliowy, a następnie dodaj do suchych składników i wymieszaj do połączenia. Przełóż ciasto do formy. Umieść w koszu frytkownicy i piecz w 160°C przez 20-25 minut lub do suchego patyczka.

Galicyjska empanada z frytkownicy beztłuszczowej

Składniki na ciasto:

300 g mąki pszennej,

100 ml oliwy,

100 ml ciepłej wody,

1 łyżeczka soli,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 jajko (do posmarowania ciasta).

Składniki na nadzienie:

2 średnie cebule, pokrojone w pióra,

2 papryki (czerwona i zielona), pokrojone w paski,

2 ząbki czosnku, posiekane,

200 g tuńczyka z puszki (najlepiej w oliwie), odsączonego,

4 łyżki sosu pomidorowego,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

sól i pieprz do smaku,

2 łyżki oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

W dużej misce wymieszaj mąkę, sól i proszek do pieczenia. Dodaj oliwę i ciepłą wodę, a następnie wyrób ciasto na gładką i elastyczną masę. Przykryj ciasto ściereczką i odstaw na 30 minut, aby odpoczęło. Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek i podsmaż cebulę do zeszklenia. Dodaj czosnek i paprykę, smaż przez około 5-7 minut, aż warzywa będą miękkie. Następnie dodaj tuńczyka i sos pomidorowy. Dopraw solą, pieprzem i słodką papryką. Gotuj wszystko razem przez kilka minut, aż smaki się połączą, a nadmiar płynu odparuje. Odstaw do ostygnięcia. Podziel ciasto na dwie części – jedną nieco większą. Rozwałkuj większą część na kształt koła, na grubość około 3 mm. Wyłóż ciasto na spód kosza frytkownicy wyłożonego papierem do pieczenia, tak aby boki ciasta lekko wystawały. Na ciasto nałóż równomiernie ostudzone nadzienie z tuńczyka i warzyw. Rozwałkuj drugą część ciasta i przykryj nią nadzienie. Zawiń brzegi ciasta, aby zamknąć empanadę. Na środku empanady zrób mały otwór, aby para mogła uchodzić podczas pieczenia. Posmaruj wierzch empanady roztrzepanym jajkiem, aby nadać jej złocisty kolor. Umieść empanadę w koszu frytkownicy i piecz w 180°C przez 20-25 minut, aż ciasto będzie złociste i chrupiące. W razie potrzeby obróć na drugą stronę po około 15 minutach, aby równomiernie się upiekła. Wyjmij empanadę z frytkownicy i odstaw na kilka minut przed pokrojeniem. Podawaj na ciepło lub w temperaturze pokojowej jako przekąskę, przystawkę lub lekki posiłek.

fot. Przepisy na ciasto z frytkownicy beztłuszczowej/ Adobe Stock, Rafa Jodar

Frytki powinny się w air fryerze ładnie upiec i nabrać złotego koloru. Aby tak się stało, trzeba je często mieszać w trakcie trwania programu. W przeciwnym razie te, które będą przykryte innymi, nie zrumienią się i mogą pozostać lekko gumowate. W podobny sposób przygotujesz frytki z batatów.

Składniki:

3 duże ziemniaki, obrane i pokrojone w słupki,

1 łyżka oliwy,

sól do smaku,

opcjonalnie: przyprawy (papryka, czosnek w proszku).

Sposób przygotowania:

Pokrojone ziemniaki umieść w misce, dodaj oliwę i przyprawy, dokładnie wymieszaj, aby równomiernie pokryły ziemniaki.

Rozłóż frytki równomiernie w koszu frytkownicy, starając się nie układać ich zbyt ciasno.

Piecz w 180°C przez 20-25 minut, potrząsając koszem co 5 minut, aż frytki będą złociste i chrupiące.

Podawaj na gorąco z ulubionymi dodatkami.

fot. Przepis na frytki z frytkownicy beztłuszczowej/ Adobe Stock, Rafa Jodar

