Fit Wielkanoc to nie tortura, ale też nie konieczność. Jeśli odżywiasz się zdrowo na co dzień, w Święta możesz pozwolić sobie na więcej odstępstw. Jeśli jesteś w trakcie odchudzania, widzisz już pierwsze efekty, może nie będziesz chciała go przerywać. Oto aspekty, na które warto zwrócić uwagę, zanim siądziesz do wielkanocnego stołu, jeśli nie chcesz się w tę Wielkanoc objadać.

Nie jest możliwe realne przytycie wyłącznie przez wielkanocne obżarstwo. Przede wszystkim pozbądź się myślenia, że możesz przytyć przez jeden posiłek, jedną imprezę lub jeden dzień obżarstwa. Nawet jeśli twoja waga pokaże po świętach kilka kilogramów więcej niż zazwyczaj - nie popadaj w panikę. Większość tej masy to woda. Jeśli wrócisz do ćwiczeń i zdrowej diety, szybko wrócisz też do normalnej masy ciała.

Problemem nie jest tu tylko Wielkanoc, a twoje wszystkie stałe nawyki żywieniowe. Mimo tego, że realnie nie da się znacząco przytyć w Wielkanoc, cały okres świąteczny sprzyja przybieraniu na masie. Jeśli zależy ci na tym, by nie przerwać cyklu odchudzania, przechodzenia na zdrowsze nawyki żywieniowe lub dbania o siebie w inny sposób, skorzystaj z naszych rad.

fot. Fit wielkanocne śniadanie/ Adobe Stock, azurita

Zlokalizuj bomby kaloryczne na wielkanocnym stole

Przede wszystkim musisz mieć świadomość, jak wiele kalorii mają niektóre wielkanocne potrawy. Oczywiście nie zachęcamy cię do liczenia kalorii lub korzystania z aplikacji do liczenia kalorii w trakcie wielkanocnego śniadania, lub obiadu! Musisz wiedzieć, że najbardziej kaloryczne dania i dodatki na Wielkanoc to:

Majonez - łyżka ma aż 166 kcal. W sklepie bez trudu znajdziesz naturalny majonez z dobrym składem, ale znalezienie fit majonezu może być trudne. Skorzystaj z przepisów na domowy dietetyczny majonez lub wybierz wegański zamiennik majonezu o obniżonej zawartości tłuszczu.

- łyżka ma aż 166 kcal. W sklepie bez trudu znajdziesz naturalny majonez z dobrym składem, ale znalezienie fit majonezu może być trudne. Skorzystaj z przepisów na domowy dietetyczny majonez lub wybierz wegański zamiennik majonezu o obniżonej zawartości tłuszczu. Pieczony boczek, karkówka i wiele tłustych mięs - pieczone mięsa na Wielkanoc to tradycja. Je się je często z przełamującym smak chrzanem i ćwikłą. Plaster pieczonego boczku to aż 192 kcal! Sięgaj raczej po chudsze szynki i wędliny.

i wiele tłustych mięs - pieczone mięsa na Wielkanoc to tradycja. Je się je często z przełamującym smak chrzanem i ćwikłą. Plaster pieczonego boczku to aż 192 kcal! Sięgaj raczej po chudsze szynki i wędliny. Tradycyjna pascha wielkanocna - deser podobny do sernika, powstający z kremówki, tłustego twarogu i cukru. Domyślasz się już pewnie, że z tej mieszanki powstaje coś bardzo kalorycznego.

Biała kiełbasa - w sklepach znajdziesz naturalną białą kiełbasę, ale ciężej znaleźć białą kiełbasę w wersji fit. 100 g białej kiełbasy to ok. 20 g tłuszczu. W mniejszych ilościach to akceptowalny dodatek nawet jeśli spędzasz FIT Wielkanoc, ale nie przesadzaj z jej spożyciem.

- w sklepach znajdziesz naturalną białą kiełbasę, ale ciężej znaleźć białą kiełbasę w wersji fit. 100 g białej kiełbasy to ok. 20 g tłuszczu. W mniejszych ilościach to akceptowalny dodatek nawet jeśli spędzasz FIT Wielkanoc, ale nie przesadzaj z jej spożyciem. Mazurki - najsłodsze, najbardziej kaloryczne, tradycyjne polskie ciasta. Mazurki to dosłownie bomby cukrowe i kaloryczne. Wystrzegaj się ich, jeśli zależy ci na obniżeniu kaloryczności wielkanocnej biesiady.

Jedz warzywa do każdego posiłku wielkanocnego

Do jedzenia większej ilości warzyw, zachęcamy przy każdej możliwej okazji. Nawet jeśli świeże surowe warzywa kuszą cię mniej niż wędliny, sery i wielkanocne przysmaki, sięgaj po nie przy każdym posiłku. Najlepiej zaczynaj każdy posiłek właśnie od zjedzenia świeżych warzyw. Wykorzystuj też obficie prawdziwy wielkanocny superfood - rzeżuchę. Właściwości rzeżuchy czynią ją jednym z bardziej wartościowych i zdrowych warzyw.

Świeże warzywa to też doskonała ozdoba kolorowego stołu na Wielkanoc. Sprawdź, jak robić jadalne dekoracje z warzyw i owoców.

Zrób kilka dietetycznych potraw na Wielkanoc

Dietetyczne potrawy na Wielkanoc nie muszą wyróżniać się na świątecznym stole. Zrób kilka lekkich potraw wielkanocnych z naszych przepisów, sięgaj po nie i poczęstuj nimi towarzyszy biesiady. Duża szansa, ze nikt nie zorientuje się, że to jakieś „fit wersje” klasycznych potraw. Wiele wegetariańskich dań wielkanocnych może być jednocześnie uznanych za dietetyczne.

Piecz fit ciasta na Wielkanoc

Jednym z lepszych sposobów na „oszczędzenie” kalorii w Wielkanoc, jest wymiana kalorycznych ciast na ich fit wersje. Mamy wiele przepisów i pomysłów na potencjalne wielkanocne fit desery:

fot. Umieszczaj na stole wielkanocnym warzywa i owoce/ Adobe Stock, sara_winter

Przemyśl, jakie potrawy wielkanocne są dla ciebie „grzechu warte”

Wybierając potrawy, których skosztujesz w Wielkanoc, nie musisz kierować się tylko kalorycznością. Sięgaj po te, na które naprawdę masz ochotę i które lubisz. Nie jedz wszystkich dań, tylko dlatego, „że są” i stoją na stole. Choć ten powód objadania może wydawać ci się mało znaczący, to naprawdę jedne z podstawowych błędów osób z nadwagą i otyłych. Brak umiejętności realnego ocenienia głodu i odróżnienia go od zachcianki. Tych umiejętności uczy jedzenie intuicyjne: celebrowanie jedzenia, skupianie się na jego smaku i odczuciach w trakcie.

Nie spożywaj kalorii w płynie w Wielkanoc

W trakcie siedzenia przy stole i biesiadowania można pochłonąć wiele kalorii w formie płynów. Soki, alkohole, domowe kompoty i nalewki. To wszystko ogromne ilości niezauważalnych, niewinnych kalorii. Staraj się pić w święta wyłącznie wodę (lub równie zdrową wodę gazowaną). Możesz dodawać do niej różne odświętne dodatki: mrożone owoce, miętę, limonkę, a nawet świeżego ogórka.

Stosuj uniwersalne rady odchudzające potrawy - nie tylko te wielkanocne

Niezależnie od tego czy mowa o fit Bożym Narodzeniu, fit imprezie, czy właśnie fit Wielkanocy, pewne rady pozostają niezmienne. Przypomnijmy sposoby na przygotowywanie fit potraw:

Nie dodawaj do dań za wiele oleju i masła . Tam, gdzie to konieczne, stosuj olej w sprayu.

. Tam, gdzie to konieczne, stosuj olej w sprayu. Staraj się zamieniać majonez i śmietanę na jogurt tak, gdzie to możliwe.

tak, gdzie to możliwe. Wybieraj chudsze odmiany mięs , a gdy tłusty kawałek już trafi na twój talerz, odkrój widoczne części tłuszczu zwierzęcego i go nie jedz.

, a gdy tłusty kawałek już trafi na twój talerz, odkrój widoczne części tłuszczu zwierzęcego i go nie jedz. Unikaj smażenia , szczególnie głębokiego smażenia. Możesz, zamiast tego dusić, grillować lub piec różne potrawy.

, szczególnie głębokiego smażenia. Możesz, zamiast tego dusić, grillować lub piec różne potrawy. Unikaj stosowania sosów . Większość zawiesistych sosów jest bardzo kaloryczna. Możesz jeść za to np. chrzan, musztardę lub dżem bez cukru.

. Większość zawiesistych sosów jest bardzo kaloryczna. Możesz jeść za to np. chrzan, musztardę lub dżem bez cukru. Pamiętaj, że żółtko to najbardziej kaloryczna część jajka. Nie zachęcamy do jego odstawiania, ale unikaj kremów i sosów z dużą ilością żółtek np. sosu holenderskiego.

