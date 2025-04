Fit szarlotka to doskonały przepis, jeśli masz ochotę na niskokaloryczne, aromatyczne ciasto. Taka szarlotka w wersji FIT jest zdrowsza, ma niższy indeks glikemiczny i mniej kalorii, niż klasyczne przepisy na tradycyjne szarlotki. Przygotuj fit ciasto z jabłkami na specjalną okazję, na drugie śniadanie lub do kawy dla domowników. Podaj ją z naturalnymi lodami śmietankowymi z dobrym składem dla prawdziwego efektu wow.

Fit szarlotka różni się od tradycyjnej szarlotki kilkoma cechami: ma niższy indeks glikemiczny (IG), mniej kalorii i jest ogólnie zdrowsza. Oto zmiany, jakie warto wprowadzić w przepisie na klasyczną szarlotkę, by uzyskać bardziej dietetyczną fit wersję:

zamiast białej mąki korzystaj z mąki razowej, orkiszowej lub mąki owsianej ;

; jeśli zależy ci na niskim IG (indeksie glikemicznym) szarlotki, skorzystaj z rodzajów mąki polecanych dla cukrzyków, wypróbuj też fit desery dla cukrzyków z jabłkami;

zmniejsz ilość wykorzystanego cukru lub zamień w fit szarlotce cukier na ksylitol, erytrol lub inny niskokaloryczny słodzik ;

; dodawaj do ciasta dużo jabłek;

do fit szarlotki dodawaj dużo cynamonu (nawet więcej, niż sugeruje przepis), jest bardzo zdrowy i działa przeciwzapalnie;

(nawet więcej, niż sugeruje przepis), jest bardzo zdrowy i działa przeciwzapalnie; zmniejsz ilość wykorzystywanego w przepisie tłuszczu, to najbardziej kaloryczny makroskładnik i najszybszy sposób na obniżenie kcal w fit szarlotce.

Gatunek jabłek dobierz do pożądanego efektu smakowego fit ciasta z jabłkami, ale pamiętaj, że im słodsze jabłka, tym mniej cukru i słodzika możesz wykorzystać w przepisie na fit szarlotkę (nie zawsze idealne jabłka na szarlotkę to jabłka kwaśne).

Możesz modyfikować też inne przepisy na dietetyczne ciasta, np. fit ciasta dyniowe, lub fit ciasta marchewkowe, dodając do nich jabłka i tworząc własne kompozycje fit ciast z jabłkami na bazie innych przepisów.

Fit szarlotka orkiszowa to najprostszy przepis na lekkie ciasto z jabłkami, jaki możesz sobie wyobrazić. Jeśli masz mikser, zrobisz je w kilka minut. Ta fit szarlotka jest niskotłuszczowa i przez to też niskokaloryczna. To idealny element potreningowego posiłku dla sportowców lub lekka przekąska do kawy i herbaty w trakcie nauki lub pracy.

Składniki:

500 g jabłek,

cytryna,

2 jajka,

100 g erytrolu lub ksylitolu,

szczypta soli,

120 g mąki orkiszowej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

100 ml mleka,

łyżka cukru pudru.

Sposób przygotowania:

Pokrój jabłka w plasterki, zachowaj na nich skórkę. Wymieszaj jabłka ze skórką otartą z cytryny i sokiem z cytryny. Ubij jajka ze szczyptą soli. Dodaj erytrol i miksuj do uzyskania jednolitej masy. Dodawaj partiami do mokrych składników mąkę, mleko i mieszaj na niskich obrotach miksera. Wymieszaj z pozostałymi składnikami 2/3 jabłek. Żaroodporne naczynie o dowolnym kształcie (np. okrągłą blachę) wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż ciasto do formy i na wierzchu wyłóż pozostałe jabłka. Możesz posypać ciasto cynamonem. Piecz ok. 35 minut w temperaturze 180 stopni. Gotowe ciasto ostudź i posyp cukrem pudrem.

fot. Błyskawiczna fit szarlotka orkiszowa/ Adobe Stock, trendyrowdy

Fit szarlotka owsiana to tak naprawdę pieczone jabłka pod zdrową owsianą kruszonką. Dodatek orzechów laskowych wzmacnia smak tego fit ciasta, a wykorzystane składniki są tak zdrowe, że tę fit szarlotkę możesz jeść nawet na drugie śniadanie.

Składniki:

500 g jabłek,

20 g masła,

3 łyżki cynamonu,

pół cytryny,

100 g płatków owsianych,

30 ml oleju rzepakowego,

100 g ksylitolu,

50 g orzechów laskowych.

Sposób przygotowania:

Jabłka pokrój w plastry lub w ósemki. Nie obieraj ich ze skórki. Wymieszaj jabłka z dwoma łyżkami cynamonu, skrop cytryną. Posiekaj orzechy. Płatki owsiane wymieszaj z 50 g ksylitolu i pozostałym cynamonem. Dodaj orzechy i zmiel częściowo w malakserze. Wymieszaj masę z olejem. Naczynie żaroodporne wysmaruj masłem. Wyłóż jabłka, posyp je pozostałym ksylitolem. Wyłóż masę z płatków owsianych. Piecz fit szarlotkę przez ok. 50 minut w temperaturze 180 stopni.

fot. Fit szarlotka owsiana/ Adobe Stock, Africa Studio

Sypana szarlotka fit to ekspresowe zdrowe ciasto z jabłkami bez konieczności wyrabiania klejącej masy z ciasta. Wystarczy, że wymieszasz sypkie składniki i zetrzesz jabłka: fit sypana szarlotka jest prawie gotowa.

Składniki:

1 kg jabłek,

pół szklanki mąki pszennej razowej,

pół szklanki mąki pszennej,

szklanka kaszy manny,

łyżka proszku do pieczenia,

4 łyżki cynamonu,

pół szklanki erytrolu lub innego dowolnego słodzika,

100 ml oleju rzepakowego lub rozpuszczonego masła.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj suche składniki: mąkę, kaszę, cynamon, cukier, proszek do pieczenia. Jabłka zetrzyj na tarce. Przygotuj okrągłą formę do pieczenia o średnicy ok. 20 cm. Posmaruj dno formy olejem. Na dno formy wyłóż 1/3 masy z suchych składników. Wyłóż na masę połowę startych jabłek. Przykryj kolejną warstwą suchych składników. Na warstwie sypkich składników ułóż połowę jabłek i przykryj ostatnią warstwą sypkich składników. Polej wierzch równomiernie pozostałym olejem (lub rozpuszczonym masłem). Piecz sypaną fit szarlotkę ok. 55 minut w temperaturze 180 stopni.

fot. Sypana szarlotka fit z dodatkową kruszonką/ Adobe Stock, kate_smirnova

Fit szarlotka z budyniem to dietetyczny kompromis i dobry wybór dla miłośników klasycznej szarlotki z jabłkami na kruchym spodzie. Zamiast cukru w cieście kruchym jest wykorzystany ksylitlol, a masa jabłkowa nie jest dodatkowo dosłodzona. Przygotuj zdrowszą fit szarlotkę z budyniem na specjalną okazję.

Składniki:

200 g mąki pszennej,

150 g płatków owsianych,

100 g zimnego masła,

jajko,

80 g ksylitolu,

budyń waniliowy lub śmietankowy,

500 ml mleka,

łyżeczka proszku do pieczenia,

ok. 1 kg jabłek,

łyżka cynamonu,

ksylitol lub erytrol w pudrze do posypania.

Sposób przygotowania:

Zmiel płatki owsiane w malakserze na mąkę. Wymieszaj mąkę pszenną, erytrol, proszek do pieczenia i mielone płatki owsiane. Dodaj zimne masło i rozetrzyj razem składniki. Dodaj jajko i połącz w jednolitą masę, krótko ugniatając ciasto. Podziel ciasto na pół i każdą kulkę zawiń w folię spożywczą. Przełóż do lodówki. Jabłka zetrzyj na tarce lub pokrój w drobną kostkę. Włóż do rondla i podduś z cynamonem do zmięknięcia. Odłóż do ostudzenia. Ugotuj budyń zgodnie z przepisem na opakowaniu. Odstaw go do ostygnięcia. Niewielką prostokątną blaszkę wyłóż papierem do pieczenia. Jedną kulę ciasta rozprowadź na dnie formy do pieczenia, tworząc cienką warstwę kruchego ciasta. Wyłóż na nią ostudzone jabłka i warstwę budyniu. Drugą część ciasta zetrzyj na tarce o grubych oczkach i wyłóż na wierzch budyniu. Piecz fit szarlotkę z budyniem ok. 40-50 minut w temp. 180 stopni do zarumienienia górnej warstwy. Posyp gotową fit szarlotkę ksylitolem w pudrze po ostygnięciu.

fot. Fit szarlotka z budyniem/ Adobe Stock, photosimysia

Składniki:

200 g mąki pszennej (częściowo może być mąka razowa),

150 g mąki owsianej,

100 g masła lub oleju kokosowego,

100 g ksylitolu lub erytrolu,

łyżka proszku do pieczenia,

jajko,

ok. 1,5 kg jabłek,

2 łyżki skrobi ziemniaczanej,

cynamon,

60 g orzechów włoskich lub innych najzdrowszych orzechów.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj suche składniki: mąki, ksylitol, proszek do pieczenia. Wyłóż suche składniki na stolnicy, dodaj masło i mieszaj z mąką nożem, tworząc kruszonkę. W zagłębienie w mące wbij jajko i ulep szybko kruche ciasto. Przełóż wyrobione ciasto do lodówki. Pokrój jabłka w kostkę lub na nieregularne cząstki. Odłóż jedno jabłko do dekoracji. Przełóż jabłka do rondla i podduszaj do zmięknięcia i uwolnienia soków mieszając je często. Dodaj do jabłek cynamon i skrobię. Zagotuj jabłka i dokładnie wymieszaj masę jabłkową do zniknięcia grudek mąki. Wymieszaj jabłka z siekanymi orzechami. Okrągłą blachę lub formę do tarty wylep kruchym ciastem. Ponakłuwaj ciasto widelcem. Wyłóż masę jabłkową na kruchym cieście. Umieść na nim cząstki jabłek i kilka orzechów. Piecz fit szarlotkę na kruchym cieście ok. 45 minut w temp.180 stopni.

fot. Fit szarlotka na kruchym spodzie/ Adobe Stock, petrrgoskov

Oto ostatni nasz przepis na fit szarlotkę. Tym razem jest to szarlotka z fit z apetyczną i smaczną kruszonką bez masła. Szczególnie polecamy kruszonkę bez masła i cukru.

Składniki na ciasto:

1 szklanka mąki orkiszowej

1/2 szklanki mąki owsianej (można zmielić płatki owsiane),

1 jajko,

2 łyżki jogurtu naturalnego (może być grecki light),

3 łyżki erytrytolu (lub innego słodzika),

1/4 łyżeczki proszku do pieczenia,

1/4 łyżeczki cynamonu,

2 łyżki oleju kokosowego (rozpuszczonego) lub masła klarowanego w wersji light.

Składniki na nadzienie:

5-6 jabłek (najlepiej kwaśnych, np. szara reneta lub antonówka),

1 łyżeczka cynamonu,

2-3 łyżki erytrytolu (opcjonalnie, zależnie od słodkości jabłek),

2 łyżki soku z cytryny,

1 łyżka mąki ziemniaczanej (opcjonalnie, jeśli jabłka są bardzo soczyste).

Składniki na kruszonkę:

½ szklanki mąki orkiszowej,

¼ szklanki oleju kokosowego,

2 łyżki erytrytolu,

½ łyżeczki skórki otartej z cytryny.

Sposób przygotowania ciasta:

W misce wymieszaj obie mąki, proszek do pieczenia i cynamon. Dodaj jogurt, olej kokosowy, erytrytol i jajko. Zagnieć elastyczne ciasto. Jeśli jest zbyt suche, dodaj odrobinę wody. Uformuj kulę, zawiń w folię spożywczą i schłodź w lodówce przez 30 minut. Schłodzone ciasto rozwałkuj na papierze do pieczenia i wyłóż nim formę (np. tortownicę o średnicy 24 cm). Nakłuj widelcem i podpiecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez 10 minut.

Sposób przygotowania nadzienia:

Obierz jabłka i pokrój je w cienkie plasterki. Skrop sokiem z cytryny, wymieszaj z cynamonem i erytrytolem. Jeśli jabłka są bardzo soczyste, dodaj mąkę ziemniaczaną, aby całość „podsuszyć”. Wyłóż jabłka na podpieczone ciasto i równomiernie rozprowadź.

Sposób przygotowania kruszonki:

W miseczce wymieszaj mąkę owsianą, płatki owsiane, erytrytol i cynamon. Dodaj olej kokosowy i rozcieraj palcami, aż powstanie kruszonka. Posyp nią jabłka.

Sposób pieczenia ciasta:

Piecz fit szarlotkę w temperaturze 180 stopni przez około 30-35 minut, aż kruszonka stanie się złocista, a jabłka miękkie. Ostudź przed krojeniem. Szarlotka smakuje wyśmienicie zarówno na ciepło, jak i na zimno. Można ją podać z jogurtem naturalnym lub niskotłuszczowym skyrem.

fot. Fit szarlotka z kruszonką/ Adobe Stock, annapustynnikova

A teraz coś specjalnego: fit omlet-szarlotka – zdrowa, pełna białka i aromatyczna alternatywa dla tradycyjnej szarlotki. Taką przekąskę szykuje się bardzo szybko i łatwo. Podajemy przepis na 1 porcję.

Składniki:

2 jajka,

2 łyżki mąki owsianej (lub zmielonych płatków owsianych),

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżka jogurtu naturalnego (opcjonalnie, dla puszystości),

1 średnie jabłko (np. szara reneta, antonówka lub inne kwaśne),

1/2 łyżeczki cynamonu,

1-2 łyżeczki erytrytolu lub ksylitolu (opcjonalnie),

szczypta soli,

kilka kropel oleju kokosowego do smażenia.

Sposób przygotowania:

Jabłko obierz i pokrój w cienkie plasterki lub drobną kostkę. Posyp cynamonem i erytrytolem, a następnie lekko podsmaż na suchej patelni przez 2-3 minuty, aż zmięknie i nabierze aromatu. Przełóż na talerzyk. W misce roztrzep jajka z jogurtem naturalnym i szczyptą soli. Dodaj mąkę owsianą oraz proszek do pieczenia i wymieszaj na jednolitą masę. Na patelni rozgrzej odrobinę oleju kokosowego. Wylej masę jajeczną i smaż na małym ogniu przez około 3-4 minuty, aż spód się zetnie, a wierzch lekko stężeje. Na wierzchu omleta równomiernie rozłóż podsmażone jabłka. Jeśli chcesz, możesz złożyć omlet na pół. Przykryj patelnię pokrywką i smaż jeszcze przez 2-3 minuty, aby omlet dopiekł się w środku. Omlet-szarlotkę możesz udekorować dodatkową szczyptą cynamonu, jogurtem naturalnym, skyrem lub garścią orzechów czy migdałów.

Artykuł pierwotnie opublikowano 17.11.2022.

fot. Omlet szarlotka fit/ Adobe Stock, Francisco

