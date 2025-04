Wypróbuj nasze przepisy na fit śniadania i zainspiruj się do szykowania zdrowych, pożywnych posiłków. Fit śniadania na słodko najlepiej sprawdzą się przed treningiem, gdyż dostarczają sporą dawkę węglowodanów, które staną się paliwem dla mięśni. Pozostałe propozycje są idealne na co dzień, w dni, kiedy ruszasz do szkoły czy pracy, a na kolejny posiłek przyjdzie ci trochę poczekać.

Kanapki to najbardziej poręczne drugie śniadanie na wynos. Nic nie będzie ciekło, można je zjeść niemal w biegu.

Składniki:

2 kromki chleba żytniego,

2 jajka,

1 dojrzałe awokado,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Ugotuj jajka na twardo i przekrój na pół. Awokado umyj, obierz ze skórki i rozdrobnij widelcem. Awokado ułóż na kromkach chleba. Na wierzchu połóż połówki jajek. Przypraw solą i pieprzem.

fot. Fit śniadanie: kanapka z jajkiem i awokado/ Adobe Stock, Anastasia Izofatova

To omlet z razowej maki z masłem orzechowym, które dostarcza sporą dawkę białka. Takie śniadanie to dobra dawka energii, a dzięki białku i błonnikowi syci na bardzo długo.

Składniki:

2 łyżki mąki pełnoziarnistej,

2 jajka,

1/2 łyżeczki masła klarowanego,

1/2 łyżeczki ksylitolu,

2 łyżeczki masła orzechowego.

Sposób przygotowania:

Jajka umyj. Oddziel białka od żółtek. Do białek dodaj szczyptę soli i ubij na sztywną pianę. Do żółtek dodaj ksylitol i utrzyj. Następnie dodaj do nich mąkę. Stopniowo dodawaj ubite białka do żółtek. Miksuj całość na małych obrotach. Rozgrzej masło na patelni. Smaż omlet na małym ogniu z obu stron przez 4-5 minut, aż się zarumieni. Przełóż omlet na talerz. Posmaruj masłem orzechowym.

Poniżej 5 propozycji na słodkie fit śniadania. Niektórzy bowiem wolą rano słodki smak. Jeśli ty do nich nie należysz, w dalszej części tekstu znajdziesz 3 przepisy na fit śniadania o słonym smaku.

Słodkie fit śniadanie: naleśniki z twarogiem i syropem klonowym

Składniki:

1 szklanka mleka 0,5%,

1/2 szklanki wody,

1 jajko,

3 łyżki płatków owsianych,

4 łyżki siemienia lnianego,

szczypta soli,

chudy twaróg,

syrop klonowy lub miód.

Sposób przygotowania:

Mleko, wodę połącz. Dodaj jajko, roztrzep trzepaczką. Dodaj płatki owsiane i siemię lniane, a także szczyptę soli. Odstaw na 15, żeby płatki i siemię napęczniały. Smaż na patelni bez tłuszczu. Podaj z twarogiem i syropem klonowym lub miodem.

Fit śniadanie na słodko: placki z jabłkiem i cynamonem

Składniki:

2 łyżki płatków owsianych,

2 łyżki otrębów owsianych,

2 łyżki mąki pełnoziarnistej,

1 jajko,

1 jabłko,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka cynamonu,

3 łyżki masła klarowanego,

jogurt naturalny (opcjonalnie),

miód (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Masło roztop i wystudź. Jabłko umyj, obierz ze skórki i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Wymieszaj płatki, otręby, mąkę, proszek do pieczenia i cynamon. Dodaj do nich starte jabłko i jajko. Zostaw na 10-15 minut, aby ciasto nieco napęczniało. Rozgrzej patelnię teflonową. Formuj małe placki. Smaż z obu stron, aż się zarumienią. Podawaj z jogurtem naturalnym i odrobiną miodu.

Pudding chia z truskawkami

Pudding chia najlepiej przygotować dzień wcześniej, aby nasiona chia napęczniały przez noc.

Składniki:

3 łyżeczki nasion chia,

250 ml mleka kokosowego,

1 łyżeczka ksylitolu,

4-5 truskawek (mogą być mrożone),

1/2 łyżeczki wiórków kokosowych.

Sposób przygotowania:

W wysokiej szklance umieść nasiona chia i zalej mlekiem kokosowym. Dodaj ksylitol. Całość wymieszaj. Odstaw na lodówki na kilka godzin, a najlepiej na noc. Truskawki zmiksuj. Po wyjęciu puddingu z lodówki, wymieszaj go. Na wierzchu ułóż mus truskawkowy. Posyp wiórkami kokosowymi. Jedną truskawkę możesz wykorzystać do dekoracji.

fot. Fit śniadanie – pudding cia z truskawkami/ Adobe Stock, Edalin

Słodkie fit śniadanie: granola z borówkami i jogurtem

Składniki:

4-5 łyżek granoli,

1 opakowanie jogurtu naturalnego,

1 garście borówek,

kilka jagód goji.

Sposób przygotowania:

Borówki opłucz pod bieżącą wodą i osusz ściereczką. Do miseczki przełóż jogurt. Na wierzchu ułóż granolę. Przekładaj jogurt i granolę warstwami. Na górze ułóż borówki. Posyp jagodami goji.

fot. Fit śniadanie: granola z jogurtem/ Adobe Stock, chas53

Słodkie fit śniadanie: kasza jaglana z bananem

Składniki:

1/3 szklanki kaszy jaglanej,

1 dojrzały banan,

1 szklanka mleka sojowego (lub innego),

1 szklanka wody,

1/2 łyżeczki ksylitolu,

1/2 łyżeczki cynamonu,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Kaszę jaglaną umieść na sitku, wypłucz pod bieżącą wodą, a następnie przelej wrzątkiem. Przełóż kaszę do garnka. Dodaj wodę, mleko i szczyptę soli. Gotuj około 15 minut, aż kasza wchłonie cały płyn i napęcznieje. Pod koniec gotowania dodaj ksylitol i cynamon. Wymieszaj. Banana pokój w plasterki. Przełóż ugotowaną kaszę do miseczki. Na wierzchu ułóż plasterki banana. Możesz posypać po wierzchu odrobiną cynamonu.

Proponujemy 3 przepisy – 2 bardzo mało czasochłonne, jeden wymaga nieco więcej pracy (naleśniki), więc warto je podszykować np. dzień wcześniej, aby tylko z rana podgrzać potrawę.

Naleśniki z pieczarkami i szpinakiem na fit śniadanie

Przygotuj ciasto na naleśniki – zobacz, jak zrobić naleśniki. Usmaż je na niewielkiej ilości tłuszczu lub na nieprzywierającej patelni. Do naleśników przygotuj farsz.

Składniki na farsz:

100 g pieczarek,

duża garść szpinaku (może być mrożony),

kawałek sera feta wielkości paczki zapałek,

łyżka oliwy,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Pieczarki umyj, osusz i pokrój w plasterki. Wrzuć je na rozgrzaną oliwę i obsmażaj, aż zaczną się rumienić. Dodaj szpinak, sól i pieprz. Wymieszaj i potrzymaj na patelni jeszcze 5 minut. Pokrusz fetę i dodaj do patelni. Dokładnie wymieszaj. Nałóż masę pieczarkowo-szpinakową na 2 naleśniki, a naleśniki zwiń. Smacznego!

fot. Fit śniadanie na słono: naleśniki ze szpinakiem i pieczarkami/ Adobe Stock, Brent Hofacker

Kanapki z pastą tuńczykową i warzywami

Składniki:

2-3 kromki razowego pieczywa tostowego,

120 g twarogu półtłustego,

pół tuńczyka z niewielkiej puszki,

sól i pieprz do smaku,

6 pomidorków koktajlowych,

łyżeczka oliwy,

pół łyżki koperku.

Sposób przygotowania:

Utrzyj twaróg z tuńczykiem, dodając przyprawy. W razie potrzeby dodaj trochę jogurtu naturalnego, aby składniki lepiej się połączyły, a pasta była bardziej wilgotna.

z tuńczykiem, dodając przyprawy. W razie potrzeby dodaj trochę jogurtu naturalnego, aby składniki lepiej się połączyły, a pasta była bardziej wilgotna. Wsadź pieczywo do tostera .

. Gdy będzie gotowe, posmaruj oliwą , a następnie nałóż pastę z sera i tuńczyka.

, a następnie nałóż pastę z sera i tuńczyka. Udekoruj kanapki połówkami pomidorków i posyp koperkiem.

Kasza manna z warzywami

Składniki:

2 łyżki kaszy manny,

pół szklanki wody,

szklanka mleka 1,5% tłuszczu lub „mleka” roślinnego,

5 pomidorków koktajlowych,

pół słodkiej papryki żółtej lub zielonej,

kilka listków bazylii,

łyżka oliwy,

sól i pieprz do smaku,

możesz dodać małą szczyptę gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Pokrój pomidorki na ćwiartki, a paprykę w paseczki. Rozgrzej na patelni oliwę i krótko obsmaż (2-3 minuty) na niej pomidorki i paprykę. Wstaw mleko lub napój roślinny na gaz. W wodzie wymieszaj kaszę manną i dodaj do mleka. Gotuj, ciągle mieszając, aż kasza zgęstnieje. Zestaw z ognia. Dodaj zawartość patelni oraz przyprawy. Nałóż do miseczki i posyp listkami bazylii.

Artykuł pierwotnie opublikowano 11.05.2020 r.

