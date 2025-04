Słodycze mogą być elementem zdrowej diety, nawet w tej klasycznej formie. Nie musisz z nich kompletnie rezygnować jeśli chcesz prowadzić zdrowszy styl życia lub masz zamiar się odchudzać. Najłatwiej wybierać jednak fit słodycze, które będą smaczne, a jednocześnie dodadzą do twojego jadłospisu prozdrowotne elementy.

Spis treści:

Fit słodycze mają przewagę nad klasycznymi słodyczami z kilku powodów:

mają czasem mniej kalorii (nie wszystkie, warto to sprawdzać!),

oprócz kalorii dostarczają też minerałów i witamin,

mogą mieć niższy indeks glikemiczny,

dostarczają błonnika,

nie zawierają szkodliwych dodatków do żywności,

mają zazwyczaj lepiej wyważone makroskładniki,

często są równie smaczne, jak klasyczne słodycze.

Na pewno spotkałaś się kiedyś z pojęciem „puste kalorie” w odniesieniu do klasycznych słodyczy. To bardzo dobrze obrazuje różnice pomiędzy klasycznymi słodyczami, a ich fit wersjami. Choć np. zdrowe batoniki, bywają równie kaloryczne co ich klasyczne wersje, te w opcji fit dostarczają ci czegoś więcej niż tylko cukier i węglowodany. Mogą być uznane za wartościowy dodatek do posiłku.

Różne firmy coraz chętniej produkują słodycze w zdrowszych, bardziej polecanych wersjach. Pamiętaj jednak, że opakowanie nie da ci tyle samo cennych informacji, co skład produktu.

Nie kieruj się jedynie chwytliwymi sloganami „naturalny”, „bez barwników”, „bez aromatów”. Przeczytaj zawsze skład, etykietę i sama sprawdź, czy dany słodycz faktycznie jest godny polecenia. Jak czytać etykiety?

Pamiętaj, że składniki są umieszczone w kolejności malejącej . Im szybciej dany produkt pojawia się w składzie, tym go więcej.

. Im szybciej dany produkt pojawia się w składzie, tym go więcej. Nie musisz unikać wszystkich dodatków do żywności. Wiele z nich jest bezpiecznych.

do żywności. Wiele z nich jest bezpiecznych. Często im krótszy i prostszy skład, tym lepszy produkt, choć nie zawsze ta zasada się sprawdza.

W sklepach bez problemu znajdziesz zdrowsze fit słodycze. Mogą być to:

zdrowe batony owocowo-orzechowe,

batoniki zbożowe (często z cukrem w składzie, więc czytaj go uważnie!),

cukierki bez cukru, słodzone np. ksylitolem,

czekolady bez cukru,

żelki i lizaki na bazie ksylitolu,

ciasteczka zbożowe z daktylami zamiast cukru,

różnorodne trufle i kulki proteinowe.

To tylko niektóre przykłady zdrowych słodyczy. Jeśli sklepy w twojej okolicy nie są dobrze zaopatrzone w dietetyczne słodycze, bez problemu zamówisz je w internecie.

Najzdrowszą opcją jest oczywiście samodzielne przygotowywanie dietetycznych, zdrowszych słodyczy. Zobacz jakie składniki najbardziej ci się przydadzą.

Jak słodzić fit słodycze?

Słodycze powinny być przede wszystkim słodkie i smaczne. Najprościej byłoby użyć cukru, ale wiesz pewnie, że jest on kaloryczny i niekoniecznie zdrowy (w nadmiarze) dla organizmu. Zdrowsze zamienniki cukru w fit słodyczach to na przykład:

bardzo dojrzałe banany,

daktyle lub pasta daktylowa ze zblendowanych daktyli,

ksylitol,

erytrol,

inulina,

syrop daktylowy i syrop klonowy (ale musisz wiedzieć, że też są kaloryczne),

stewia.

Baza fit słodyczy

Zawsze miej w domu bazowe produkty, z których z łatwością stworzysz zdrowe fit słodycze:

płatki owsiane (do batoników i ciastek),

twaróg (do zdrowych serników i białkowych przekąsek),

jogurt typu islandzkiego Skyr (jako baza do owocowych musów i polew),

orzechy (choć kaloryczne, bardzo zdrowe, nadające dodatkowego smaku i struktury),

żelatyna (do wszystkich deserów piankowych i galaretek),

kakao (do nadawania czekoladowego smaku wypiekom i słodyczom).

Zdrowe dodatki do fit słodyczy

Żeby słodycze były zdrowsze, warto uzupełnić je w tzw. superfoods, czyli dodatki, które podniosą wartość prozdrowotną fit słodyczy. Mogą to być np.:

simie lniane świeżo zmielone,

owoce jagodowe,

spirulina i chlorella,

nasiona chia,

młody jęczmień w proszku,

ziarna maku (bogate w wapń),

liofilizowane owoce np. maliny, truskawki,

skoncentrowane soki owocowe np. z dzikiej róży, z aceroli,

jagody goji.

fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Skorzystaj też z pomysłów na domowe fit słodycze, które zadowolą cię smakiem.

Upiecz fit ciasta, korzystając z naszych przepisów, m.in. na ciasto marchewkowe i brownie z buraka.

Przygotuj szybkie ciasteczka zbożowe: wymieszaj banana z płatkami owsianymi i orzechami. Masę upiecz.

Przygotuj inne dietetyczne słodkości, min. fit sernik, kakaowe muffiny i krem cynamonowy.

Zrób pyszne ciasto czekoladowe z zaskakującym dodatkiem: brownie z fasolą.

Rolę deserów i słodkości mogą odkrywać też dobrze skomponowane koktajle np. koktajle z awokado.

Zrób dietetyczne desery z kawą: fit tiramisu i ciasteczka kawowe.

