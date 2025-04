Fit sałatki na święta – 5 propozycji do przygotowania w kilka chwil

Fit sałatki na święta mogą być pyszne i efektowne. Da się je przygotować w wersji wegańskiej lub z dodatkiem mięsa albo z rybą. Ich zaletą jest to, że nie są bardzo kaloryczne, ale za to zawierają cenne dla zdrowia makroskładniki i mikroelementy, a do tego błonnik.