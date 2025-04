Fit rafaello to świetny patent na to, aby cieszyć się smakiem znanych kokosowych słodyczy, ale bez wyrzutów sumienia. Kulki formuje się bez migdałów lub orzechów w środku lub z nimi – jak kto sobie winszuje. Trzeba jednak pamiętać, że choć to fit rafaello, to jednak nie jest niskokaloryczną przekąską. 100 g wiórków kokosowych zawiera ok. 600 kcal. Oczywiście 2-3 kulki nie zrujnują diety, ale objadanie się nimi, bo przecież są fit, nie jest wskazane, gdy ktoś dba o linię. Nawet fit desery jadane w nadmiarze tuczą.

Ciasto na fit rafaello, a właściwie masa na kulki, bo przecież się ich nie piecze, to klucz do przygotowania apetycznych i smacznych kuleczek. W oryginale składa się z: wiórków, tłuszczu roślinnego, cukru, mleka w proszku, mąki pszennej, serwatki i ulepszaczy. W domowej wersji kulek można pozbyć się polepszaczy, a także mąki i cukru, za to np. wzbogacić przepis o dodatkowy błonnik. To nie tylko trochę odchudzi ciasto na fit rafaello z kalorii, ale też sprawi, że będą bardziej przyjazne dla układu pokarmowego.

Głównym składnikiem fit rafaello są zawsze wiórki kokosowe, które zaliczają się do produktów o niskim indeksie glikemicznym, bo zawierają mało węglowodanów, a dużo tłuszczu i błonnika. W 100 g wiórków kokosowych znajduje się:

67 g tłuszczu,

21,1 g błonnika,

5,9 g węglowodanów,

5,6 g białka.

Domowe rafaello fit może też wpisać się w dietę ketogeniczną. Jej warunki spełnia nasz pierwszy przepis, który jest jednocześnie najprostszy i nie zawiera żadnych dodatków węglowodanowych, jak kasza czy płatki owsiane.

Zaczynamy od bardzo prostego przepisu na fit rafaello - pasującego do przepisów diety keto. Zawiera tylko 4 składniki i nie wymaga dużo pracy. Pozwala przygotować 15-16 kulek, które należy schłodzić przed podaniem, aby były bardziej zwarte. Jeśli nie jesteś na diecie keto, możesz użyć miodu zamiast erytrolu.

Składniki:

180 g wiórków kokosowych,

zestalona część mleczka kokosowego z jednej puszki,

5 łyżek ksylitolu,

15-16 migdałów.

Sposób przygotowania:

Zalej wrzątkiem migdały i odstaw na 5 minut. Wsyp do miski wiórki kokosowe, dodaj ksylitol oraz zestaloną część mleczka kokosowego. Mieszaj zawartość miski, rozgniatając kawałki mleczka. Kontynuuj, aż powstanie jednorodna masa. Wylej wodę z migdałów i obierz je ze skórki. Nabierz łyżką porcję masy, wciśnij w nią migdał i uformuj kulkę, ugniatając i modelując masę palcami i wnętrzami dłoni. Powtarzaj, aż wszystkie migdały znajdą się w kokosowych kulkach. Wstaw do lodówki na kilka godzin.

for. Kulki rafaello fit/ Adobe Stock, сергей холодов/EyeEm

To, co sprawia, że jest to zdrowszy przepis od oryginalnego to to, że zawiera płatki owsiane i nie ma dodatku cukru. Zamiast niego jest słodzik – erytrytol. Można, oczywiście, zamiast niego użyć ksylitolu lub stewii – co kto woli.

Składniki:

0,75 szklanki płatków owsianych błyskawicznych,

1,5 szklanki wiórków kokosowych + 0,25 szklanki wiórków do obtoczenia kulek,

55 g roztopionego masła,

1/3 szklanki ksylitolu,

100 g mleka w proszku,

maksimum ¼ szklanki wody – im mniej, tym lepiej,

pół łyżki ekstraktu waniliowego, migdały bez skórki lub orzechy laskowe (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Zmiel płatki owsiane i przesyp do miski. Dodaj wiórki kokosowe (1,5 szklanki), mleko w proszku, ksylitol, ekstrakt waniliowy, masło i trochę wody. Wyrób składniki na jednolitą masę, w razie potrzeby dodając po troszku wody. Formuj kulki z migdałem lub orzechem w środku albo bez nich. Obtaczaj na koniec kuleczki w wiórkach kokosowych. Przechowuj w zamkniętym pojemniku w lodówce.

fot. Domowe rafello fit/ Adobe Stock, la_vanda

To przepis bez mleka i cukru, ale z dodatkiem kaszy, która dostarcza węglowodanów i błonnika. Choć składników wydaje się sporo, przygotowanie tego fit rafaello naprawdę nie jest skomplikowane. To idealna przekąska potreningowa.

Składniki:

¾ szklanki kaszy jaglanej,

¾ szklanki wody,

¾ szklanki mleka roślinnego,

5 łyżek ksylitolu,

łyżka masła kokosowego,

6 łyżek wiórków kokosowych + wiórki do obtoczenia kuleczek,

migdały lub orzechy laskowe (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Gotuj kaszę (ok. 20 minut) na wolnym ogniu, aż wchłonie wodę. Dodaj masło kokosowe, erytrytol i wiórki kokosowe. Wymieszaj i odstaw do ostygnięcia. Przełóż masę do blendera i dokładnie zmiksuj. Formuj z masy kuleczki (z migdałami lub orzechami w środku, lub bez nich), obtaczaj w wiórkach kokosowych. Wstaw do lodówki na 2 godziny.

fot. Fit rafaello z kaszy jaglanej/ Adobe Stock, Sergey Trofimov

