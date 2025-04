Fit przekąski na sylwestra muszą spełnić dwa warunki: powinny być efektowne i smaczne. To, że muszą być zdrowe to oczywiste. Jednak nie zawsze udaje się pogodzić te trzy cechy w jednej potrawie. Poniżej 7 propozycji, które spełniają powyższe warunki, a przy tym są w większości tzw. finger food, czyli mają postać niewielkich porcyjek, po które można często sięgać. Jednym słowem to idealne dietetyczne przekąski na sylwestra i nie tylko.

Spis treści:

Są pożywne, smaczne i lekkie. Ich przygotowanie nie trwa długo, w dodatku można je w różny sposób dekorować, nadając im różnokolorowy, apetyczny wygląd, posypując wierzch np. drobno skrojoną papryką czerwoną, zieloną i żółtą. Te fit przekąski na sylwestra najładniej wyglądają poukładane szeregami według koloru dekoracji.

Składniki:

jaja,

liście szpinaku,

pieczarki,

ser ricotta,

natka do dekoracji,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Jajka wbij do miski i ubij mocno „trzepaczką” do jaj. Dodaj sól i pieprz i jeszcze chwile ubijaj. Drobno skrój pieczarki i krótko podsmaż je na patelni spryskanej olejem rzepakowym. Posiekaj liście szpinaku. Dodaj do masy jajecznej pieczarki i szpinak, dokładnie wymieszaj. Silikonowe foremki do muffinów wypełnij masą jajeczną i piecz ok. 25 min w temp. 180 stopni. Ostudzone muffinki wyjmij z foremek i obsyp z wierzchu pokruszona ricottą, posiekaną natką i ewentualnie posiekaną kolorową papryką.

fot. Fit przekąska na sylwestra: jajeczne muffinki/ Adobe Stock, azurita

Są bardzo efektowne, ale też nieco czasochłonne. Warto jednak poświęcić na nie czas, bo staną się ozdobą każdego sylwestrowego stołu. Zapewniamy: będą znikać z niego błyskawiczne, bo są naprawdę pyszne, odżywcze i sycące.

Składniki:

razowy chleb, najlepiej typu pumpernikiel

twaróg chudy

jogurt naturalny

łosoś wędzony w plastrach

szczypior

papryka czerwona

mandarynki

oliwki

sól

sok z cytryny

natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Pokrój chleb w kółeczka (albo w kwadraciki). W misce rozdrobnij twaróg widelcem, dodaj jogurt, sól i posiekany drobno szczypior. Ucieraj, aż powstanie masa serowa do smarowania pieczywa. Posmaruj chlebowe kółeczka pastą twarogową i ułóż je piętrowo – po dwa jedno na drugim. Skrój drobno paprykę i pokrój łososia na paski, a pomarańcze obierz i podziel na niewielkie cząstki, najlepiej bez skórki. Na wierzchu każdej tartinki ułóż: zwinięty kawałek łososia, oliwkę i kawałek pomarańczy. Udekoruj papryką, natka pietruszki i ew. innymi siołami. Na koniec delikatnie skrop łososia cytryną.

fot. Fit przekąska na sylwestra: tartinki z łososiem. Adobe Stock, Pilipphoto

To przekąska z nutką słodyczy i odrobiną kwaśnego smaku. Można do niej dodatkowo przygotować dip jogurtowo-imbirowy lub czosnkowy, ale nie jest to konieczne, bo nawet same smakują bardzo dobrze.

Składniki:

krewetki

ananas świeży

limonka

czerwona cebula do dekoracji

chili lub słodka papryka

kolendra

Sposób przygotowania:

Oprósz krewetki przyprawami (chili lub słodką papryką), a ananasa obierz i pokrój w niewielkie kawałki. Zgrilluj krewetki i ananasa. Ponadziewaj krewetki na patyczki i ułóż na talerzu razem z cząsteczkami ananasa. Z połówki limonki wyciśnij sok, drugą połówkę pokrój w cienkie plasterki. Skrop krewetki sokiem z limonki. Udekoruj talerz plasterkami limonki i listkami kolendry. Oprósz przekąskę drobno posiekaną kolendrą.

fot. Fit przekąska na sylwestra: grillowane krewetki z ananasem/ Adobe Stock, azurita

Fajne, bo szybkie w przygotowaniu i mają apetyczne, żywe kolory. Warto do nich kupić bardzo jędrne pomidorki, nie powinny być zbyt dojrzałe, żeby przy krojeniu nie gubiły miąższu. To prosta fit przekąska na sylwestra, którą można samodzielnie modyfikować, dodając np. zblanszowane kawałki marchwi, obsmażoną lekko cukinię lub dynię z octu.

Składniki:

pomidorki koktajlowe

ser mozzarella

ser feta

ogórek szklarniowy

papryka czerwona

czarne oliwki

bazylia

oliwa

Sposób przygotowania:

Pomidorki, ogórka i paprykę opłucz i osusz. Przekrój pomidorki na pół, a paprykę i ogórka pokrój w kawałeczki wielkości podobnej do połówek pomidorków. Kulki mozzarelli przekrój na pół, a fetę krój w kawałeczki wielkości połówek kulek mozzarelli. Nadziewaj na patyczki warstwami przygotowane składniki – część koreczków zrób z fetą papryką, ogórkiem i oliwkami, a część tylko z pomidorkami i mozzarellą. Układaj na talerzu szeregami. Całość dobrze jest obsypać posiekaną bazylią i skropić delikatnie oliwą.

fot. Fit przekąski na sylwestra: warzywne koreczki/ Adobe Stock, Alex Li

Proste, pyszne i efektowne, a przy tym pożywne. Oczywiście nie trzeba wycinać kształtu gwiazdek, ale takie grzanki sprawią, że do będzie prawdziwa fit przekąska na sylwestra. Wystarczy powycinać z chleba kółka, a potem poodcinać z nich trójkąciki, co pozwoli uzyskać kształt gwiazdek. Obsmażenie sprawi, że chleb przestanie się tak bardzo kruszyć, będzie też chrupiący.

Składniki:

razowe pieczywo

jaja

kawior dowolnego koloru

twaróg sernikowy

koperek

sól, pieprz

sok z cytryny

Sposób przygotowania:

Pokrój chleb w gwiazdki, wrzuć na patelnię i zrumień z obu stron. Ser włóż do miseczki, dodaj sok z cytryny i przyprawy, i utrzyj na jednolitą masę. Ugotuj jaja na twardo, ostudź, obierz i przekrój wzdłuż na pół. Na połówki jaj nakładaj porcyjki kawioru i dekoruj minigałązkami koperku, posól. Na grzanki nakładaj porcyjkę masy serowej, a na nią porcyjkę kawioru i też dekoruj koperkiem. Poukładaj jaja i grzanki na talerzu.

fot. Fit przekąski na sylwestra: Grzanki i jaja z kawiorem/ Adobe Stock, Maren Winter

Do przygotowania tej fit przekąski na sylwestra dobrze jest zawczasu zdobyć odpowiednie naczynka – najlepsze są niewielkie szklane słoiczki lub miniszklaneczki. Podany w nich pudding wygląda najbardziej apetycznie, a wiadomo – je się oczami! Używaj 1 szklanki mleka na każde 3-4 łyżki nasion. Pamiętaj, że nasiona chia potrzebują nawet 6 godzin, aby spęcznieć.

Składniki:

nasiona chia

mleko odtłuszczone (mleczko kokosowe lub dowolny napój roślinny)

serek mascarpone

ksylitol

laska wanilii

Sposób przygotowania:

Wsyp nasiona chia do miski i zalej mlekiem, odstaw do lodówki do spęcznienia (mieszaj co jakiś czas). Serek wymieszaj w misce z ksylitolem (wsypuj pomału, żeby nie przesłodzić) i dodatkiem startej wanilii do smaku. Dokładnie wymieszaj, dodaj do puddingu i ponownie dobrze wymieszaj. Nakładaj pudding do szklanych pojemniczków. Z wierzchu posyp cząstkami granatu i udekoruj listkami mięty.

fot. Fit przekąski na sylwestra: pudding chia z granatem/ Adobe Stock, nblxer

Choć są dość tłuste, to zawierają zdrowe tłuszcze. Świetnie sycą i są idealną zakąską. Aby roladki się nie rozwijały, najlepiej spiąć je wykałaczkami. Podawaj, dekorując pomidorkami koktajlowymi i listkami rukoli.

Składniki:

fileciki śledziowe solone, mogą być matiasy

seler naciowy

rukola

suszone pomidory w oliwie

sezam

sok z cytryny

sól, pieprz ziołowy

Sposób przygotowania:

Fileciki śledziowe wymocz w wodzie przez kilka godzin, aby nieco pozbawić je soli. Dobrze odsącz. Seler naciowy pokrój na kawałki, wrzuć do blendera, dodaj listki rukoli, odsączone z oliwy pomidory suszone, sok z cytryny oraz przyprawy. Zblenduj na gładką, gęstą masę. Ułóż fileciki płasko. Na jednym końcu nakładaj porcyjkę masy i zwijaj, spinając wykałaczką. Ustaw roladki pionowo, aby widać było zielone purée. Posyp ziarnami sezamu, możesz także lekko oprószyć mielonym ziołowym pieprzem.

fot. Fit przekąski na sylwestra: miniroladki ze śledzia/ Adobe Stock, Maren Winter

