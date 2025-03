Fit przekąski na imprezę muszą być nie tylko smaczne i zdrowe, ale też efektowne. Powinny być ozdobą stołu i samym wyglądem zachęcać do sięgnięcia po nie. Wszystkie te warunki spełniają nasze przepisy. Wybierz, co chcesz: przekąski na zimno, a może na ciepło? Takie do przygotowania w 5 minut? Proszę bardzo! Korzystaj!

Spis treści:

Oto 3 przepisy na efektowne, smaczne i oczywiście zdrowe przekąski, które podaje się na zimno. Nie są bardzo czasochłonne, ale wymagają więcej pracy i czasu niż przepisy, które zamieszczamy niżej w sekcji z szybkimi przekąskami.

Fit przekąski na imprezę: jaja z ogórkiem i kawiorem

Składniki:

6 jaj,

1 nie za duży ogórek,

mały słoiczek drobnego, ciemnego kawioru.

Sposób przygotowania:

Jaja ugotuj na twardo (8 minut). Przed wsadzeniem ich do wrzątku ogrzej je w gorącej wodzie z kranu – jest szansa, że nie popękają. Po gotowaniu od razu schłodź jaja w lodowatej wodzie, żeby łatwiej je było potem obrać. Obierz jaja i poprzekrawaj je wzdłuż na pół. Poukładaj je na talerzu. Ogórka dokładnie wyszoruj, możesz go obrać, ale nie jest to konieczne. Zetrzyj go na tarce o grubych oczkach, posól i odstaw na 15 minut. Po tym czasie odciśnij z soku, który wypuścił. Popierz go, wymieszaj. Nakładaj na żółtko porcję ogórka, formując z nich zgrabne stosiki. Na wierzch nakładaj porcyjkę kawioru.

fot. Fit przekąski na imprezę: jaja z ogórkiem i kawiorem/ Adobe Stock, nioloxs

Fit przekąski na imprezę: warzywa z dipem

Składniki:

2 marchewki,

1 papryka czerwona,

1 papryka żółta,

1 długi ogórek,

1 seler naciowy,

opcjonalnie w sezonie: groszek cukrowy, rzodkiewki,

400 g ciecierzycy z puszki lub słoika,

100 g pasty sezamowej,

3 łyżki oliwy,

3 łyżki zimnej wody,

1 ząbek czosnku,

po szczypcie: soli, pieprzu,

gałązki kolendry i odrobina sezamu do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Warzywa umyj, a marchewkę dodatkowo obierz. Ogórka nie musisz obierać. W słupki pokrój: marchew, papryki, ogórka, seler naciowy. Jeśli używasz rzodkiewek i groszku cukrowego, pokrój rzodkiewki na ćwiartki, a groszek cukrowy nie wymaga zabiegów poza myciem. Odsącz ciecierzycę i włóż ją do blendera. Dodaj oliwę, wodę, przeciśnięty przez praskę czosnek i przyprawy. Zmiksuj na gładką pastę. Przełóż dietetyczny dip do miseczki, posyp ziarnami sezamu i ustaw na środku sporego talerza. Pokrojone warzywa poukładaj na obwodzie talerza wokół miseczki. Zwróć uwagę, aby sąsiadowały ze sobą różnokolorowe warzywa. Całość udekoruj kolendrą – jej gałązkami lub oprósz warzywa siekanymi listkami.

fot. Fit przekąski na imprezę: warzywa z dipem/ Adobe Stock, Sea Wave

Fit przekąski na imprezę: minikanapeczki

Składniki:

5 bułek, najlepiej razowych lub razowy chleb,

ok. 100 g serka kanapkowego typu fromage (klasyczny lub paprykowy),

ok. 100 g wędzonego łososia,

listki bazylii i koperku do dekoracji,

sól, pieprz,

ćwiartka cytryny.

Sposób przygotowania:

Pokrój bułki w poprzek, aby uzyskać nieduże kromki. Na każdą kromkę nałóż porcję serka, ładnie go formując. Jeśli używasz klasycznego, naturalnego smaku, posól go i popierz. Łososia pokrój w paseczki, włóż do miseczki, skrop cytryną i wymieszaj. Ułóż po jednym paseczku łososia na każdej minikanapeczce.

fot. Fit przekąski na imprezę: minikanapeczki/ Adobe Stock, M.studio

Oto niezbyt czasochłonne fit przekąski na imprezę - do podawania na ciepło. Sprawdzą się na przyjęciu urodzinowym, na Sylwestra czy garden party. Są smaczne i ładnie wyglądają.

Fit przekąski na imprezę na ciepło: cukiniowe zawijasy

Składniki:

1-2 cukinie,

upieczona pierś kurczaka, ewentualnie 100-250 g wędliny drobiowej,

100 g sera cheddar,

1 marchewka,

sól,

suszony tymianek.

Sposób przygotowania:

Wyszoruj cukinię i osusz. Odkrój ogonek i przeciwległą końcówkę. Pokrój cukinię wzdłuż na cienkie plastry. Posól i odstaw na 15 minut. Następnie dobrze odsącz. Pierś kurczaka pokrój w słupki o długości ok. 3 cm. Marchewkę obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Zetrzyj też ser i wymieszaj marchew z serem, dodając do nich tymianek. Zawijaj w plastry cukinii po jednym słupku piersi kurczaka i porcji marchwi z serem. Spinaj wykałaczką i stawiaj pionowo w formie. Na koniec dodaj na wierzch każdego zawijasa ekstraporcję sera z marchwią. Przygotowane w ten sposób zawijasy wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Piecz, aż wierzch z marchwi i sera się zrumieni. Podawaj na gorąco.

fot. Fit przekąski na imprezę na ciepło: cukiniowe zawijasy/ Adobe Stock, timolina

Fit przekąski na imprezę na ciepło: sycące babeczki

Składniki:

3 jaja,

½ brokuła,

ząbek czosnku,

60 g żółtego sera,

szczypta chili,

2 łyżki razowej mąki,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Wrzuć brokuła do wrzątku i gotuj 3 minuty. Ostudź i pokrój dość drobno. W misce roztrzep jajka, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, sól, pieprz, chili oraz mąkę. Bardzo dokładnie wymieszaj. Wrzuć do masy jajecznej pokrojonego brokuła. Przygotuj 6 silikonowych natłuszczonych olejem foremek na babeczki. Wlej do nich masę i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piecz ok. 20 minut, aż się z wierzchu ładnie zrumienią. Podawaj ciepłe.

fot. Fit przekąski na imprezę na ciepło: sycące babeczki/ Adobe Stock, FomaA

Fit przekąski na imprezę na ciepło: kolorowe grzanki

Składniki:

1-2 bagietki żytnie,

1 awokado,

1-2 papryki czerwone,

ząbek czosnku,

sól i pieprz,

5 listków bazylii,

2 łyżki oliwy.

Sposób przygotowania:

Bagietkę pokrój skośnie na kromki o grubości ok. 2 cm. Posiekaj bardzo drobno listki bazylii, a czosnek przeciśnij przez praskę i wmieszaj je w oliwę. Posmaruj nią cienko wierzch każdej kromki tak, aby trafiły na nie tez drobinki bazylii i czosnku. Awokado obierz, wydrąż i pokrój w plastry. Ułóż je na na każdej kromce. Paprykę umyj, wydrąż i pokrój w słupki. Dekoruj każdą kromkę słupkami papryki. Ułóż gotowe kanapki na kratce i wstaw na 10-15 minut do komory piekarnika nagrzanej do 180 stopni.

fot. Fit przekąski na imprezę na ciepło: kolorowe grzanki/ Adobe Stock, Andrei Starostin

Te fit przekąski na imprezę przygotujesz naprawdę błyskawicznie. Żadnego stania przy garnkach. Wystarczy 5 minut i gotowe.

Fit przekąski na imprezę: błyskawiczna sałatka

Składniki:

mieszanka różnych sałat (kupisz gotowy mix w markecie),

1/2 granatu,

150 g kulek mozzarelli,

1-2 mandarynki bez pestek,

2 łyżki oliwy,

łyżka octu winnego,

sól i pieprz lub miks przypraw do sałatek.

Sposób przygotowania:

Wyłóż do miski miks sałat. Dodaj do sałaty odcedzone kulki mozzarelli (możesz je przekroić na pół). Mandarynkę obierz, podziel na cząstki i wrzuć do sałatki. Z granatu wyjmij pestki i obsyp nimi sałatę. W kubku wymieszaj oliwę z octem i przyprawami i wlej do sałatki. Całość przemieszaj. Przełóż na półmisek. Gotowe.

fot. Fit przekąski na imprezę: błyskawiczna sałatka/ Adobe Stock, O.B.

Fit przekąski na imprezę: pomidory z mozzarellą

Składniki:

5 pomidorów,

100 g sera mozzarella (ale może być też feta),

ocet balsamiczny,

sól i pieprz,

zielenina do dekoracji (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Pomidory umyj, osusz, pozbaw je ogonków. Mozzarellę osusz i pokrój w plastry. Pomidory poprzekrawaj na pół w poprzek i poukładaj na półmisku. Oprósz sola i pieprzem. Na każdą połówkę pomidora połóż plaster mozzarelli. Całość skrop octem balsamicznym i ewentualnie oprósz siekana zieleniną.

fot. Fit przekąski na imprezę: pomidory z mozzarellą/ Adobe Stock, dsArt Stock

Fit przekąski na imprezę: jabłko oprószone pysznościami

Składniki:

1-2 jabłka (najlepiej twarde i zielone),

łyżka masła orzechowego lub migdałowego,

łyżka płynnego miodu,

łyżeczka miodu,

sok z ½ cytryny,

12 migdałów,

6-8 orzechów włoskich,

łyżka płatków gorzkiej czekolady.

Sposób przygotowania:

Jabłka umyj, osusz, przekrój na pół i wydrąż. Pokrój je na plasterki i włóż do miski.

Wymieszaj łyżeczkę miodu z sokiem z cytryny. Gdy powstanie jednorodny sos, wlej go do jabłek i dokładnie wymieszaj.

Migdały i orzechy posiekaj i dodaj do jabłek. Wymieszaj.

Poukładaj jabłka na talerzu lub półmisku.

Wymieszaj masło orzechowe z resztą miodu i oblej tak powstałym sosem ułożone jabłka.

Wierzch posyp płatkami gorzkiej czekolady.

fot. Fit przekąski na imprezę: jabłko oprószone pysznościami/ Adobe Stock, azurita

