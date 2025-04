Śniadanie to najważniejszy posiłek, który powinien dostarczać energii potrzebnej do rozpoczęcia dnia. Najlepiej sprawdzi się połączenie węglowodanów z wysoką zawartością błonnika, białka i nabiału. Do tego świeże owoce i warzywa. Jeśli zastanawiasz się z czym jeść serek wiejski, te placki to świetna opcja. Sprawdzą się idealnie na pierwszy posiłek dnia.

Zdrowy zamiennik naleśników. Dlaczego placki z serka wiejskiego wygrywają?

Przewaga placków z serka wiejskiego nad klasycznymi naleśnikami czy pancake’ami polega na tym, że zawierają one więcej białka, a mniej prostych węglowodanów i tłuszczów. Zarówno serek wiejski, jak i jajka to dobre źródła protein, które dają uczucie sytości na dłużej i regulują poziom cukru we krwi, a także są budulcem wielu tkanek w organizmie, w tym mięśni.

W skład placków wchodzą też płatki owsiane. Należą do zdrowych węglowodanów złożonych. Zawierają sporo błonnika, który ma dobroczynny wpływ na trawienie, jelita i żołądek, a także chroni przed skokami cukru, ponieważ spowalnia wchłanianie glukozy. Placki z twarogu są przy tym puszyste i smaczne.

Jak zrobić placki z serka wiejskiego? Prosty przepis

Te zdrowe fit placki zrobisz z trzech składników. Potrzebujesz:

200 g płatków owsianych błyskawicznych,

2 duże jajka,

200 g opakowanie serka wiejskiego.

Przygotowanie:

W misce blendera umieść płatki owsiane, serek wiejski, jajka i szczyptę soli. Dokładnie zmiksuj. Drobne kawałki płatków owsianych mogą zostać. Smaż placki z obydwu stron na średnim ogniu, nakładając małe porcje ciasta. Naleśniki powinny mocno się zarumienić. Najlepiej wykorzystać do tego patelnię z powłoką nonstick. Jedz placki od razu po przygotowaniu, kiedy są jeszcze ciepłe.

Ciasto możesz zrobić dzień wcześniej wieczorem, a rano tylko usmażyć placki, jeżeli brakuje ci czasu.

Z czym jeść placki z serka wiejskiego?

Jeżeli placki mają być faktycznie dietetyczne, to najlepiej jeść je bez dodatków albo dodać te niskokaloryczne. Zamiast cukru pudru wykorzystaj do placków zmielony ksylitol lub erytrytol. Twarogowe placki można podawać z jogurtem greckim lub skyr, ten drugi wyróżnia się wysoką zawartością białka i niską - tłuszczu. Dodaj świeże owoce dla dodatkowej porcji witamin i błonnika. Jest wiele powodów, żeby polubić to zdrowe i sycące śniadanie.

Placki z serka wiejskiego najlepiej smakują ze świeżymi owocami, fot. Adobe Stock, azurita

