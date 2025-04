Fit kolacja na szybko nie powinna mieć dużo kalorii, musi być lekka, ale dostarczać trochę węglowodanów i białka: składników ważnych w fit posiłkach na noc. Prezentujemy przepisy, do których przygotowania nie potrzebujesz żadnych „specjalnych” składników. Sprawdzą się, gdy nie wiesz co zjeść na kolację, a starasz się odchudzać. Wykorzystasz raczej resztki z lodówki, puszki, dowolne warzywa i suche składniki, które większość Polaków zawsze ma w domu. Oto nasze propozycje fit kolacji na szybko.

Jaglanka to posiłek, który zrobisz szybko. Do jaglanki możesz dodać dowolne owoce, orzechy i pestki, które wzmocnią jej prozdrowotne działanie. Nasz przepis uwzględnia suche bakalie i marchewkę.

Składniki:

50 g kaszy jaglanej,

marchewka,

250 ml mleka

garść rodzynek,

łyżeczka miodu,

łyżka dowolnych pestek lub orzechów, np. siemię lniane, nasiona chia.

Sposób przygotowania:

Przepłucz kaszę jaglaną pod zimną wodą. Ugotuj kaszę w mleku z dodatkiem wody (regulując konsystencję) i tartej marchewki. Do gotującej się kaszy dodaj rodzynki (lub inne dowolne suszone owoce). Dosłodź jaglankę miodem i posyp pestkami lub orzechami.

fot. Jaglanka z owocami - fit kolacja na szybko / Adobe Stock, etoileark

To doskonały przepis na czyszczenie kuchni ze starszych owoców. Smoothie owocowe „przyjmie wszystko”: brązowe banany, miękkie kiwi, jabłka, które utraciły chrupkość. Udekoruj smoothie bowl płatkami lub orzechami, a fit kolacja będzie wyglądać na zaplanowaną, a nawet elegancką.

Składniki:

szklanka dowolnych mrożonych owoców,

200 ml jogurtu,

30 g płatków owsianych,

garść zieleniny (np. szpinaku, natki pietruszki),

dowolne orzechy lub bakalie,

owoce.

Sposób przygotowania:

Zblenduj mrożone owoce z jogurtem (lub kefirem bądź maślanką) i zieleniną. Przelej smoothie do miski. Dodaj płatki owsiane. Posyp dowolnymi pestkami lub bakaliami i udekoruj owocami, które masz w domu.

fot. Smoothie bowl - fit kolacja na szybko / Adobe Stock, Pixel-Shot

Ryż z jabłkami to świetna fit potrawa, która nie wymaga od ciebie dużo pracy, a doskonale wpasowuje się w założenia fit posiłku na kolację.

Składniki:

200 ml mleka,

100 g ryżu basmati,

jabłko,

cynamon,

ser biały lub jogurt,

opcjonalnie: cynamon, migdały, czekolada gorzka.

Sposób przygotowania:

Ugotuj ryż basmati zgodnie z przepisem na opakowaniu. Przełóż ryż do naczynia żaroodpornego i podlej go mlekiem. Wyłóż na ryżu tarte lub pokrojone w kostkę jabłko. Posyp obficie cynamonem. Zapiecz ryż z jabłkami przez ok. 15 minut, do zarumienienia jabłka. Podawaj z białym serem lub jogurtem.

fot. Pieczony fit ryż z jabłkami/ Adobe Stock, minadezhda

Jeśli masz w domu zapomnianą puszkę fasoli, możesz zrobić z niej fit pastę kanapkową idealną na kolację. Zjedz ją z chlebem lub zamiennikami chleba na diecie, jeśli wolisz niskowęglowodanową kolację.

Składniki:

cebula,

łyżka oliwy z oliwek,

tymianek lub inne ulubione przyprawy,

2 kromki chleba

pół puszki fasoli.

Sposób przygotowania:

Na łyżce oliwy z oliwek zeszklij cebulę. Dodaj do niej tymianek, majeranek, sól i pierz. Przełóż fasolę do blendera, dodaj zeszkloną cebulę. Zmiksuj na gładką pastę. Podawaj pastę z kromkami chleba i dowolnymi warzywami: kiszonym ogórkiem, pomidorem, sałatą.

fot. Pasta z fasoli - fit kolacja na szybko / Adobe Stock, rainbow33

Jeśli chcesz zjeść wytrawną fit kolację na ciepło, możesz zrobić makaron z bardzo lekkim, dietetycznym sosem pomidorowym. Makaron nie tuczy, nie martw się o to. W tym posiłku doskonale przemycisz też wiele warzyw np. kukurydzę, groszek, paprykę, szpinak i inne.

Składniki:

70 g makaronu razowego,

pół cebuli,

łyżka oliwy z oliwek,

oregano,

3 ząbki czosnku,

pół puszki pomidorów

opcjonalne dodatki: tuńczyk, oliwki, parmezan, pestki słonecznika, tuńczyk z puszki, suszone pomidory.

Sposób przygotowania:

Ugotuj makaron. W rondlu zeszklij cebulę z czosnkiem. Dodaj pomidory. Dopraw sos oregano i solą. Dodaj makaron i dowolne dodatki. Wymieszaj składniki.

fot. Makaron z pomidorami - fit kolacja na szybko / Adobe Stock, FomaA

Ten przepis na fit kolację na szybko jest idealny, gdy chcesz zjeść coś pożywnego i prostego. Jajka podane na duszonych warzywach doskonale sprawdza się ze sobą komponują. Możesz wykorzystać dowolne warzywa w puszce lub mrożone warzywa, które zalegają w twojej zamrażarce.

Składniki:

2 jajka,

garść dowolnych mrożonych warzyw,

pół puszki pomidorów,

szczypta kuminu,

szczypta chili,

sól,

kromka chleba razowego.

Sposób przygotowania:

Na patelni podduś mrożone warzywa, dodaj pomidory, kumin i chili. Podsmażaj do zmięknięcia warzyw. Wbij jajka. Przykryj patelnię pokrywką i duś do ścięcia białek jaja. Zjedz danie z kromką chleba.

fot. Szakszuka z resztek - fit kolacja na szybko / Adobe Stock, lilechka75

To idealna fit kolacja na ciepło, jeśli zostały ci ugotowane ziemniaki z obiadu. Podaj ziemniaki z serkiem wiejskim lub przygotowanym twarożkiem z warzywami, a stworzysz smaczną i sycącą potrawę.

Składniki:

kilka ugotowanych ziemniaków,

150 g twarogu lub serka wiejskiego,

3 łyżki jogurtu naturalnego,

opcjonalnie: szczypiorek, rzodkiewka, koperek, pomidorki koktajlowe, cebula, dowolne przyprawy

Sposób przygotowania:

Rozdrobnij twaróg z jogurtem naturalnym. Dopraw twaróg solą i pieprzem. Dodaj pokrojone dowolne warzywa. Podawaj gotowane ziemniaki z przygotowanym twarożkiem.

fot. Ziemniaki z gzikiem - fit kolacja na szybko / Adobe Stock, aliengel

Masz ochotę na fit zupę na kolację, ale nie chcesz stać długo w kuchni, przygotowując bulion? Najprostszym rozwiązaniem jest zrobienie fit zupy pomidorowej, której smak możesz łatwo dostosować do upodobań, dodając rożne przyprawy i dodatki.

Składniki:

2 kromki chleba pszennego,

puszka pomidorów (lub świeże pomidory),

cebula,

40 g soczewicy,

2 łyżki jogurtu,

ząbek czosnku,

łyżka oliwy z oliwek,

dowolne przyprawy: zioła prowansalskie, bazylia, cząber.

Sposób przygotowania:

Na oliwie zeszklij cebulę z czosnkiem. Dodaj pomidory i dowolne przyprawy. Wsyp soczewicę i wlej pół szklanki wody. Gotuj do zmięknięcia soczewicy. Możesz dodać potem więcej wody. Pokrój chleb w kostkę. Podpraż chleb na patelni, tworząc grzanki. Zjedz zupę z grzankami i jogurtem.

fot. Zupa pomidorowa - fit kolacja na szybko / Adobe Stock, karandaev

Jeśli masz w domu mozzarellę, bez trudu zrobisz dowolną fit kolację: grzanki, mini-zapiekankę, omlet z mozzarellą lub właśnie fit sałatkę.

Składniki:

dowolne warzywa, np. sałata, pomidor, papryka, cebula,

pół kostki mozzarelli,

oliwa z oliwek,

sok z cytryny.

Sposób przygotowania:

Pokrój warzywa. Ułóż warzywa w misce. Dodaj porwaną na kawałki mozzarellę. Skrop sałatkę oliwą i sokiem z cytryny.

fot. Sałatka z mozzarellą - fit kolacja na szybko / Adobe Stock, nesavinov

Sos pesto nie musi powstawać ze świeżej bazylii. Świetnie nadaje się do tego lekko zwiędła zielenina i inne liście, które zazwyczaj wyrzucasz. Pyszny zielony sos powstaje np. z natki rzodkiewki. To szybka i zdrowa kolacja z niczego, a do tego lekkostrawna.

Składniki:

garść dowolnej zieleniny np. natki rzodkiewki, natki marchewki, rukoli, sałaty, bazylii,

2 łyżki oliwy z oliwek,

garść słonecznika, migdałów, orzechów włoskich lub innych pestek,

czosnek,

3 kromki chleba,

opcjonalnie: parmezan, inny ser, płatki drożdżowe, pestki słonecznika

Sposób przygotowania:

Umyj zieleninę. Przełóż zieleninę i czosnek do blenedera. Dodaj pestki. Zblenduj. Dopraw pesto solą i pieprzem. Dodaj inne dodatki smakowe, jeśli z nich korzystasz. Włóż chleb do tostera i ugrilluj go. Posmaruj grzanki pesto.

fot. Pesto z resztek - fit kolacja na szybko / Adobe Stock, sitriel

Jeśli wiesz jak zrobić jajko w koszulce, z każdej zwykłej kompozycji warzywnej zrobisz elegancką fit sałatkę. To idealny, lekki posiłek na dietetyczną kolację.

Składniki:

jajko,

2 garście zieleniny,

dowolne warzywa: cebula, papryka, pomidory, ogórki, buraki, dynia,

łyżeczka oleju,

łyżka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Umyj i wyłóż warzywa na talerz. Ugotuj jajko w koszulce. Połóż jajko na sałatce. Skrop zawartość talerza oliwą i sokiem z cytryny.

fot. Sałatka z jajkiem w koszulce/ Adobe Stock, vaaseenaa

Masz w domu ciecierzycę? Możesz zrobić z niej na kolację hummus, albo smaczne danie na ciepło. Przedstawiamy przepis, który „przyjmie wszystko”. Dodaj do niego ulubione przyprawy, warzywa zalegające w głębi lodówki i dopraw obficie curry.

Składniki:

puszka ciecierzycy,

łyżeczka curry,

łyżka oliwy z oliwek,

dowolne warzywa: kukurydza, groszek, pomidory w puszce, oliwki, papryka, suszone pomidory,

kromka chleba.

Sposób przygotowania:

Na oliwie z oliwek podduś warzywa. Dodaj przyprawy i ciecierzycę. Przykryj. Podawaj z kromką chleba.

fot. Ciecierzyca z dodatkami - fit kolacja na szybko / Adobe Stock, okkijan2010

Gotując obiad, ugotuj dodatkowy woreczek ryżu z myślą o szybkiej fit kolacji. Ostudzony ryż jest źródłem zdrowej skrobi opornej. Podsmaż go z przyprawami, dodaj warzywa i pieczone mięso, jeśli akurat masz takie w lodówce. Składniki zręcznie połączy dodatek jajka.

Składniki:

pół woreczka ugotowanego ryżu,

łyżka curry,

jajko,

dowolne warzywa: szczypiorek, papryka, cebula, kapusta,

dowolne dodatki: pieczone mięso, kurczak, fasola, kukurydza, oliwki,

łyżka oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozgrzej olej. Dodaj warzywa, które chcesz zjeść z ryżem. Podduś warzywa do miękkości. Dodaj ryż, przyprawę curry i podsmażaj przez ok. 5 minut. Dodaj jajko, wymieszaj, podsmaż do ścięcia białka. Podawaj z zieleniną.

fot. Smażony ryż - fit kolacja na szybko / Adobe Stock, bbivirys

W spiżarni często zalegają puszki z tuńczykiem. To chwila na to, by go wykorzystać. Z dodatkiem jajka i świeżych warzyw sprawdza się idealnie. Tą zdrową i dietetyczną kolację przygotujesz w 15 minut.

Składniki:

mix sałat lub sałata lodowa,

jaka na twardo,

tuńczyk z puszki,

warzywa, które masz w domu, np. pomidor, oliwki czarne, czerwona papryka, kukurydza,

cebula lub szczypiorek,

chleb na grzanki (może być czerstwy),

do sosu: oliwa, miód, sok z cytryny, sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Do miski włóż sałatę i skrop ją wcześniej przyrządzonym sosem (część sosu pozostaw na później). Pokrój warzywa (jeśli to konieczne) i dodaj do sałaty. Dodaj również kawałki tuńczyka. Na wierzch połóż ćwiartki jajka ugotowanego na twardo i posyp całość szczypiorkiem lub drobno posiekaną cebulką. Na niewielkiej ilości dobrze rozgrzanego masła podsmaż pokrojony w kostkę chleb. Posyp sałatkę grzankami i polej resztą sosu.

fot. Fit kolacja na szybko - sałatka z tuńczykiem / Adobe Stock, karepa

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.05. 2022.

