Fit desery z mascarpone to świetna propozycja dla osób dbających dietę, choć niekoniecznie liczących kalorie, gdyż serek mascarpone jest dość kaloryczny. Warto jednak wiedzieć, że kaloria kalorii nierówna i lepiej zjeść fit deser z mascarpone niż słodkiego batonika. Nie zastanawiaj się już, co zrobić z mascarpone i wypróbuj nasze sprawdzone przepisy na pyszne słodkości i jedz je bez wyrzutów sumienia.

Prawdę mówiąc, jeśli weźmie się pod lupę sam serek mascarpone, to trudno nazwać go produktem fit. Zanim jednak zrezygnujesz z przejrzenia naszych „mascarpone fit przepisów”, przeczytaj do końca ten akapit.

Bardzo często mianem fit nazywa się produkty ubogie w tłuszcz, zwłaszcza nasycony, bogate w błonnik, ale i węglowodany, dość niskokaloryczne. Mascarpone nie pasuje do takich produktów, dlatego, że zawiera sporo tłuszczu i jest kaloryczny. Ale jest źródłem pełnowartościowego białka i z pewnością można go nazwać produktem odżywczym, choć niekoniecznie dietetycznym w klasycznym tego słowa pojęciu.

Mascarpone może nie być wskazany w diecie osób narażonych na choroby serca, a także podczas stosowania diety o obniżonej zawartości kalorii. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z dietetykiem.

Makroskładniki w 100 g mascarpone:

tłuszcz – 44,5 g, w tym 29,5 g tłuszczu nasyconego i 123 g cholesterolu

węglowodany – 3,9 g

białko – 4,6 g,

kalorie – 436 kcal.

Mascarpone zawiera też minerały (w tym sód, potas, magnez, cynk), witaminy (niacyna, B1, B2, B6, B12, E, D, A) i foliany.

Tak się składa, że w diecie osób zdrowych, a tym bardziej zdrowych i aktywnych fizycznie jest miejsce na serek mascarpone. Jest on też np. produktem polecanym w diecie ketogenicznej, na której wiele osób chudnie. Z tego względu można uznać serek mascarpone za produkt fit dla zdrowych i aktywnych osób, zwłaszcza jeśli towarzyszą mu dodatki, które dostarczają węglowodanów i błonnika, np. owoce. Stąd już prosta droga do fit deserów z mascarpone.

Składniki:

1 i 1/4 szklanki mąki orkiszowej razowej,

łyżeczka proszku do pieczenia,

trochę więcej niż 1/3 kostki masła,

3 żółtka,

1/3 szklanki słodzika w pudrze, np. ksylitolu,

3-4 banany,

1/3 tabliczki gorzkiej czekolady.

Składniki na krem mascarpone:

500 g mascarpone,

40 ml mleka,

40 g słodzika w pudrze,

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki na ciasto poza bananami dokładnie zagnieć. Wyłóż blachę papierem do pieczenia i odrywając po kawałku ciasto, wykładaj nim dno i boki blachy. Zrób widelcem w surowym cieście kilka dziurek i wstaw do lodówki na 15 minut. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni z grzaniem góra-dół. Wstaw ciasto do piekarnika i piecz 30-40 minut. Wyjmij ciasto z piekarnika i zostaw do ostygnięcia. Do średniej miski włóż mascarpone. Dodaj mleko i krótko wymieszaj trzepaczką, aż powstanie jednorodna masa. Dodaj słodzik w pudrze i dokładnie wymieszaj. Następnie dodaj ekstrakt waniliowy i ponownie wymieszaj. Przełóż część kremu do tuby cukierniczej lub woreczka foliowego. Obierz banany i pokrój je na plasterki. Dodaj do kremu mascarpone w misce i delikatnie wymieszaj. Nakładaj krem z bananami na ciasto, tworząc w miarę równą warstwę. Kremem z tuby lub woreczka zrób na wierzchu ozdobne kleksiki. Zetrzyj czekoladę na drobnej tarce i posyp czekoladowymi wiórkami wierzch ciasta. Podawaj.

fot. Fit deser z mascarpone i bananem/ Adobe Stock, alexanderon

Składniki:

200-300 g malin, najlepiej świeżych,

250 g mascarpone,

20 ml mleka,

20 g słodzika w pudrze,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

100 g pokruszonych orzechów włoskich, laskowych lub granoli albo keto granoli.

Sposób przygotowania:

Do miski włóż mascarpone. Dodaj mleko i krótko wymieszaj trzepaczką, aż powstanie jednorodna masa. Dodaj słodzik w pudrze i dokładnie wymieszaj. Następnie dodaj ekstrakt waniliowy i ponownie wymieszaj. Połowę malin zblenduj. Odłóż 1/4 zblednowanych malin do innej miseczki, dodaj 2 łyżki kremu mascarpone i wymieszaj. Nakładaj do szklanek: najpierw warstwę mascarpone zmieszanego z malinami, potem na środek wsyp porcję orzechów lub granoli, a potem na przemian nakładaj warstwę kremu mascarpone i zblenowanych malin. Udekoruj z wierzchu całymi malinami. Schłodź w lodówce przez 20 minut przed podaniem. Możesz udekorować listkami mięty.

fot. Fit deser z mascarpone i malinami/ Adobe Stock, Daniela Baumann

Składniki:

150 g masła,

1 i 2/3 szklanki mąki pszennej pełnoziarnistej,

¼ szklanki słodzika, np. erytrytolu,

50 ml zimnej wody,

150 g truskawek i ew. 100 g borówek,

250 g mascarpone,

20 ml mleka,

20 g słodzika w pudrze,

łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Masło posiekaj i zagnieć z mąką, słodzikiem i wodą. Uformuj z ciasta kulę, zawiń w folię i schowaj do lodówki na 30 minut. Nagrzej piekarnik do 180°C. Wyjmij ciasto z lodówki i rozwałkuj na placek o grubości ok. 3 mm. Wykrój z ciasta kółka o średnicy o 2 cm większej od foremek na tartaletki. Natłuść wnętrza 10 małych tartaletek lub 6 standardowych. Kółkami z ciasta wyłóż foremki i uformuj ładnie brzegi. Wstaw do piekarnika i piecz około 15 minut. Wyjmij i wystudź. Do miski włóż mascarpone. Dodaj mleko i wymieszaj trzepaczką, aż powstanie jednorodna masa. Dodaj słodzik w pudrze i dokładnie wymieszaj. Następnie dodaj ekstrakt waniliowy i ponownie wymieszaj. Owoce opłucz, osusz, a truskawki pokrój wzdłuż na połówki lub ćwiartki. Wyjmij babeczki z foremek. Nakładaj do każdej z nich porcję kremu mascarpone, a na wierzchu układaj owoce. Podawaj od razu.

fot. Fit deser z mascarpone i truskawkami/ Adobe Stock, istetiana

Składniki:

250 g mascarpone,

20 ml mleka,

20 g słodzika w pudrze,

łyżeczka ekstraktu waniliowego.

100 g borówek,

150 g jagód świeżych lub mrożonych,

biszkopciki – po jednym na porcję deseru.

Sposób przygotowania:

Jeśli używasz mrożonych jagód, rozmroź je i zblenduj. Świeże jagody zblenduj. Biszkopciki połam na kawałki o długości ok. 1-2 cm. Do miski włóż mascarpone. Dodaj mleko i wymieszaj trzepaczką, aż powstanie jednorodna masa. Dodaj słodzik w pudrze i dokładnie wymieszaj. Następnie dodaj ekstrakt waniliowy i ponownie wymieszaj. Nakładaj do szklanek na zmianę krem mascarpone oraz zblendowane jagody, w międzyczasie wkładając też kawałki biszkoptów. Udekoruj z wierzchu borówkami i podawaj.

fot. Fit deser z mascarpone i borówkami/ Adobe Stock, valentinamaslova

