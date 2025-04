Śledzie dostępne w polskich supermarketach mają bardzo różny skład. Niektóre marki korzystają jedynie z naturalnych składników i prostych dodatków, inne do filetów śledziowych dodają wzmacniacze smaku, aromaty i konserwanty. Żeby odnaleźć filety śledziowe z dobrym składem, trzeba wczytać się w ich etykietę. Zrobiłam to za ciebie i wyselekcjonowałam 8 rodzajów śledzi godnych polecenia, które dostaniesz w największych polskich supermarketach. Wszystkie produkty przeszły surową ocenę składu dietetyczki i bez wyrzutów sumienia możesz włożyć je do zakupowego koszyka.

Spis treści:

Na co zwracać uwagę wybierając filety śledziowe z dobrym składem? Oto składniki, których obecność w składzie nie dziwi, oraz takie, których lepiej unikać.

Na składzie widocznym na etykiecie filetów śledziowych spodziewamy się widoku następujących składników:

filety śledziowe (marynowane),

woda,

cebula,

olej,

cukier,

sól,

przyprawy,

ocet spirytusowy.

Cukier i sól oczywiście szkodzą jedzone w nadmiarze, ale w marynowanych śledziach mogą być niezbędne. Nie wykluczam więc z zestawienia śledzi np. przez obecność cukru w ich składzie. To normalne w takim produkcie. Ocet jest konieczny, jeśli szukasz śledzi marynowanych, ale w nadmiarze też szkodzi (szczególnie osobom z refluksem i zagrożonym osteoporozą). Lista składników, których będziesz oczekiwać od śledzi może być dla ciebie inna, śmiało ją dostosuj.

Składniki, które mogą znajdować się w śledziach, a których lepiej unikać, bo są zbędne, lub wręcz mogą być szkodliwe w nadmiarze:

regulatory kwasowości,

aromaty,

konserwanty (benzoesan sodu, sorbinian potasu),

stabilizatory,

słodziki.

Selekcjonując produkty ze sklepowych półek do zestawienia śledzi z dobrym składem, kierowałam się tymi kryteriami. Akceptowałam wyroby śledziowe, które zawierały składniki wskazane na pierwszej liście, odrzucałam z zestawienia śledzie ze zbędnymi dodatkami (aromatami, konserwantami, stabilizatorami).

Ogromną zaletą w poszukiwaniu śledzi z dobrym składem jest też znak MSC na opakowaniu, który świadczy o pozyskaniu śledzi zrównoważonymi metodami kontrolowanego rybołówstwa. Znak MSC na etykiecie wyrobów z rybą to doskonała oznaka jakości i dbałości producenta o środowisko naturalne.

Sprawdź, jakie śledzie dostępne w popularnych supermarketach mają dobry, czysty skład i które bez wyrzutów sumienia możesz włożyć do sklepowego koszyka.

Wiejskie filety śledziowe nautica w zalewie z cebulą i olejem

Śledzie marki nautica są dostępne w sklepach Lidl i mają doskonały skład. Nie ma tu żadnych zbędnych składników. Dużym plusem dla osób dbających o jakość żywienia jest oznaczenie zawartości kwasów omega 3 w śledziach nautica z Lidla. 100 g dostarcza już 2,8 g - to wystarczająca dzienna dawka dla zachowania zdrowia. Nie zawierają substancji dosładzających, choć cukier jest obecny w składzie i jest go tu sporo. Pomimo wielu zalet, to śledzie o stosunkowo wysokiej zawartości cukru: te śledzie dla cukrzyków mogą być zbyt zasobne w proste cukry.

Skład: 67% filety ze śledzia atlantyckiego, 12% cebula, woda, 8% olej rzepakowy, cukier, sól, ocet spirytusowy.

67% filety ze śledzia atlantyckiego, 12% cebula, woda, 8% olej rzepakowy, cukier, sól, ocet spirytusowy. Opakowanie: szklany słoik

szklany słoik Kalorie : 196 kcal

: 196 kcal Tłuszcz : 12,4 g

: 12,4 g Kwasy tłuszczowe nasycone: 2,9 g

2,9 g Białko: 10,4 g

10,4 g Cukry : 9,2 g

: 9,2 g Sól: 2,85 g

fot. Śledzie z dobrym składem: wiejskie filety śledziowe nautica/ Archiwum prywatne

Filety śledziowe a'la Matjas kingfish

Firma kingfish wprowadziła na rynek filety śledziowe w wiaderku, które nie mają wzmacniaczy smaku, nie zawierają substancji konserwujących, a do tego powstały z dziko żyjących ryb. W składzie znajdują się przeciwutleniacze, jednak to naturalne kwasy organiczne: ocet i kwas jabłkowy, a do tego witamina C (kwas askorbinowy). Ich zawartość nie dyskwalifikuje tego produktu z zestawienia śledzi z dobrym składem. To po prostu filety śledziowe w zalewie z solanki, które nadadzą się idealnie do przygotowania sałatki śledziowej lub śledzi na słodko. Solanka w tych śledziach jest dość słona, więc śledzie najlepiej wymoczyć przed spożyciem lub dalszą obróbką.

Skład: filety ze śledzia atlantyckiego bez skóry 50%, woda, sól, ocet spirytusowy, glukoza, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas askorbinowy.

filety ze śledzia atlantyckiego bez skóry 50%, woda, sól, ocet spirytusowy, glukoza, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy, kwas askorbinowy. Opakowanie : plastikowe wiaderko

: plastikowe wiaderko Kalorie: 156 kcal

156 kcal Tłuszcz: 12 g

12 g Kwasy tłuszczowe nasycone : 3,3 g

: 3,3 g Białko: 11 g

11 g Cukry:

Sól: 4,7 g

fot. Śledzie z dobrym skłądem - filety śledziowe a'la matias kingfish/Archiwum prywatne

Filety śledziowe w oleju roślinnym NIXE

Filety śledziowe w puszce firmy NIXE to jedyne śledzie w puszce z zestawienia, choć śledzie w puszce innych firm też mogłyby się tu znaleźć z uwagi na przyzwoity skład. Śledzie NIXE wyróżniają się obecnością oznaczenia MSC na opakowaniu - to certyfikat zrównoważonego rybołówstwa. Oprócz tego ich skład jest wręcz modelowy. To tylko lekko posolona ryba zalana olejem rzepakowym: dokładnie to, czego oczekuję od śledzi z dobrym składem w najzdrowszej wersji. Nie są to filety śledziowe typowo marynowane, ale spełniają wszystkie kryteria rankingu i są moim osobistym faworytem tego zestawienia. Mają znacznie wyższą kaloryczność niż filety śledziowe z solanki, ale za to też ogromną wartość zdrowotną: tłuszcz dostarczany przez te śledzie to bardzo zdrowy tłuszcz. Mają aż 5,5 g kwasów omega 3 na 100 g produktu! Doskonale nadają się do spożycia dla cukrzyków (nie zawierają żadnej substancji słodzącej!), a także dzieci i nawet kobiet w ciąży. Dostępne w supermarkecie Lidl.

Skład: 70% filety ze śledzia atlantyckiego ze skórą, olej rzepakowy, sól.

70% filety ze śledzia atlantyckiego ze skórą, olej rzepakowy, sól. Opakowanie : puszka

: puszka Kalorie : 382 kcal

: 382 kcal Tłuszcz : 4,5 g

: 4,5 g Kwasy tłuszczowe nasycone : 36,7 g

: 36,7 g Kwasy tłuszczowe omega 3 : 4,2 g (!)

: 4,2 g (!) Białko: 12,8 g

12,8 g Cukry: 0 g

0 g Sól: 0,5 g

fot. Śledzie z dobrym składem - filety śledziowe NIXE/ Archiwum prywatne

Wiejskie filety śledziowe Marinero

Filety śledziowe Marinero z cebulką to doskonały przykład marynowanych śledzi z modelowym składem. Oprócz ryby znajdziesz tu sól, cebulę, cukier i ocet: te dodatki nie dziwią i są naturalnym składnikiem marynaty do śledzi. Producent wyróżnia na etykiecie także dokładną zawartość kwasów tłuszczowych EPA i DHA w śledziach. 100 g śledzi dostarczy 1,7 g EPA i DHA: kwasów ważnych przede wszystkim dla zdrowia mózgu. Ich dzienne zalecane spożycie to 2 g i wcale nie tak łatwo znaleźć ich pokarmowe źródła, a śledzie doskonale wypełniają to zapotrzebowanie.

Skład: filety ze śledzie atlantyckiego bez skóry marynowane 67%, cebula marynowana 12%, woda, olej rzepakowy 8%, cukier, sól, ocet spirytusowy.

filety ze śledzie atlantyckiego bez skóry marynowane 67%, cebula marynowana 12%, woda, olej rzepakowy 8%, cukier, sól, ocet spirytusowy. Opakowanie : szklany słoik

: szklany słoik Kalorie: 226 kcal

226 kcal Tłuszcz: 14 g

14 g Kwasy tłuszczowe nasycone: 3,2 g

3,2 g Kwasy omega 3: 2,4 g

2,4 g Białko: 14 g

14 g Cukry: 6,5 g

6,5 g Sól: 1,38 g

fot. Śledzie z dobrym składem Marinero/ Archiwum prywatne

Beczka śledzi - filety z olejem wiejskim SEKO

Śledzie marynowane firmy SEKO też mają naprawdę dobry skład godny polecenia. Nie mają konserwantów i zanurzone są w zdrowym oleju rzepakowym. Poza tym na liście składników znajdują się tylko przyprawy specyficzne dla zalewy śledziowej oraz niegroźne dla zdrowia przeciwutleniacze przedłużające trwałość śledzi w słoiku. Śmiało sięgaj po nie, jeśli gustujesz w marynowanych śledziach z cebulą.

Skład: filety ze śledzia atlantyckiego, cebula, woda, olej rzepakowy, cukier, ocet, sól, kwas octowy, kwas cytrynowy, kwas askorbinowy.

filety ze śledzia atlantyckiego, cebula, woda, olej rzepakowy, cukier, ocet, sól, kwas octowy, kwas cytrynowy, kwas askorbinowy. Opakowanie : szklany słoik

: szklany słoik Kalorie : 196 kcal

: 196 kcal Tłuszcz : 15 g

: 15 g Kwasy tłuszczowe nasycone : 3,1 g

: 3,1 g Białko: 10 g

10 g Cukry: 5,4 g

5,4 g Sól: 2,7 g

fot. Śledzie z dobrym składem SEKO/ Archiwum prywatne

Filety ze śledzia z krojoną cebulką SuperFish

Filety śledziowe firmy SuperFish też mają dobry skład, któremu nie można zarzucić zbędnych dodatków. Polubią je przede wszystkim miłośnicy mięsistych płatów śledziowych: etykieta sugeruje, że to śledzie "grube". Z grona innych podobnych produktów wyróżniają się dodatkiem gorczycy do zalewy.

Skład: filety śledziowe marynowane bez skóry 50%, cebula marynowana 25%, woda, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy, kwas octowy, kwas cytrynowy.

filety śledziowe marynowane bez skóry 50%, cebula marynowana 25%, woda, olej rzepakowy, ocet spirytusowy, cukier, sól, przyprawy, kwas octowy, kwas cytrynowy. Opakowanie: szklany słoik

szklany słoik Kalorie : 210 kcal

: 210 kcal Tłuszcz : 17 g

: 17 g Kwasy tłuszczowe nasycone: 2 g

2 g Białko: 8,1 g

8,1 g Cukry: 5,9 g

5,9 g Sól: 1,9 g

fot. Śledzie z dobrym składem SuperFish/ Archiwum prywatne

Wiejskie filety śledziowe marynowane z cebulką Contimax

Wiejskie filety śledziowe firmy CONTIMAX mają skład marynowanych śledzi bez zbędnych dodatków i aromatów. Mimo że na liście składników widnieje cukier, nie ma go tu za dużo w porównaniu do konkurencyjnych produktów. 2 g cukrów na 100 g to naprawdę niewiele, wręcz pomijalna ilość. Dla porównania inne wymienione śledzie o podobnej formie przygotowania mają aż 9 g cukrów na 100 g. Różnica jest znacząca, szczególnie dla osób dbających o glikemię pokarmową.

Skład: 50% marynowane filety śledziowe, 24% cebula marynowana, woda, olej rzepakowy, cukier, ocet spirytusowy, sól, przyprawy.

50% marynowane filety śledziowe, 24% cebula marynowana, woda, olej rzepakowy, cukier, ocet spirytusowy, sól, przyprawy. Opakowanie: szklany słoik

szklany słoik Kalorie: 193 kcal

193 kcal Tłuszcz : 15 g

: 15 g Kwasy tłuszczowe nasycone: 3,2 g

3,2 g Białko: 8,6 g

8,6 g Cukry: 2 g

2 g Sól: 2,5 g

fot. Śledzie z dobrym składem CONTIMAX/ Archiwum prywatne

Filety śledziowe wiejskie łagodnie marynowane z cebulką Lisner

Ta wersja śledzi Lisner ma bardzo dobry, naturalny (jak na marynowane śledzie) skład. Jest wnich jednak stosunkowo sporo cukrów prostych: to niekoniecznie najlepszy wybór dla cukrzyków i osób z insulinoopornością. Co ciekawe, na etykiecie obok tradycyjnych wartości odżywczych, producent wskazuje też dokładną zawartość witaminy D w tych śledziach. 100 g dostarczy 4,5 mcg witaminy D, to już 90% normy DRWS (dziennej referancyjnej wartości spożycia). Śledzie Lisner są też dobrym źródłem kwasów omega 3, w tym cennych DHA i EPA.

Skład: 50% marynowane filety ze śledzia atlantyckiego, woda, 12,5% cebula marynowana, 8% olej rzepakowy, cukier, sól, ocet spirytusowy.

50% marynowane filety ze śledzia atlantyckiego, woda, 12,5% cebula marynowana, 8% olej rzepakowy, cukier, sól, ocet spirytusowy. Opakowanie: szklany słoik

szklany słoik Kalorie: 210 kcal

210 kcal Tłuszcz: 15,1 g

15,1 g Kwasy tłuszczowe nasycone: 2,5 g

2,5 g Kwasy omega 3: 2,35 g

2,35 g Białko: 8,9 g

8,9 g Cukry: 8,5 g

8,5 g Sól: 2,4 g

fot. Filety śledziowe wiejskie marynowane z cebulką Lisner/ Archowum prywatne

