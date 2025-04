Duże białe bulwy z zielonymi łodygami i czupryną pierzastych listków, wyglądem przypominające cebulę, to podstawa wielu dań kuchni śródziemnomorskiej i azjatyckiej. Dojrzały fenkuł (czyli koper włoski) ma lekko anyżkowy posmak i nadaje potrawom słodko-korzenny aromat.

Reklama

Fenkuł - jak go przyrządzać?

Zewnętrzne warstwy bulw są twarde, należy je więc obrać. Potem trzeba odkroić nać i spód, przekroić bulwę na pół, a następnie drobno posiekać. Fenkuł można dodać także do sałatki z cytrusów albo smażyć na maśle, doprawić solą, cukrem, świeżo mielonym pieprzem i podawać jako jarzynkę. Może też być dodatkiem do makaronu. Na oliwie wystarczy zeszklić czosnek, dodać pokrojony fenkuł, oliwki i pomidory. Świetnie smakuje zapiekany pod beszamelem oraz jako dodatek do sosów śmietanowych. Łodyg nie wyrzucaj – można je dodać do bulionu, albo położyć na ruszcie i grillować na nich mięso i ryby.

Warto wiedzieć!

100 g fenkułu ma:

50 kcal

93 g witaminy C

Indeks glikemiczny (IG) – 15

Fenkuł - cudowne właściwości

Dla par

Sałatka z fenkuła z pomarańczą to idealne danie na romantyczną kolację dla dwojga. Koper włoski od stuleci jest bowiem uznawany za afrodyzjak zwłaszcza dla mężczyzn. Substancje zawarte w surowym warzywie działają relaksująco na układ nerwowy, wzmagają podniecenie i wzmacniają potencję u mężczyzn.

Sałatka z fenkuła z pomarańczą to idealne danie na romantyczną kolację dla dwojga. Koper włoski od stuleci jest bowiem uznawany za afrodyzjak zwłaszcza dla mężczyzn. Substancje zawarte w surowym warzywie działają relaksująco na układ nerwowy, wzmagają podniecenie i wzmacniają potencję u mężczyzn. Ulga dla żołądka

Fenkuł to skuteczny środek przy dolegliwościach trawiennych. Pobudza układ pokarmowy do intensywniejszego działania, a także pomaga rozluźnić skurczone jelita działając wiatropędnie i rozkurczowo. Poleca się go przy niestrawności i bólach brzucha.

Fenkuł to skuteczny środek przy dolegliwościach trawiennych. Pobudza układ pokarmowy do intensywniejszego działania, a także pomaga rozluźnić skurczone jelita działając wiatropędnie i rozkurczowo. Poleca się go przy niestrawności i bólach brzucha. Dobry wzrok

Sok z jednej bulwy fenkułu i dwóch marchewek to idealny napój dla pracujących przy komputerze oraz kierowców często jeżdżących nocą. Koper włoski zawiera bowiem witaminę A, która zapobiega kurzej ślepocie, łagodzi objawy zmęczenia i podrażnienia oczu.

Sok z jednej bulwy fenkułu i dwóch marchewek to idealny napój dla pracujących przy komputerze oraz kierowców często jeżdżących nocą. Koper włoski zawiera bowiem witaminę A, która zapobiega kurzej ślepocie, łagodzi objawy zmęczenia i podrażnienia oczu. Przeciw nowotworom

Świeże fenkuły mogą być także skutecznym sposobem na walkę z rakiem. Zawarte w nich olejki eteryczne (anetol) działają przeciwzapalnie, a także wspomagają obumieranie komórek rakowych, mogą też łagodzić skutki napromieniowania podczas radioterapii.

Świeże fenkuły mogą być także skutecznym sposobem na walkę z rakiem. Zawarte w nich olejki eteryczne (anetol) działają przeciwzapalnie, a także wspomagają obumieranie komórek rakowych, mogą też łagodzić skutki napromieniowania podczas radioterapii. Zdrowe serce

Surowe warzywo może wzmacniać serce i układ krążenia. Zawiera sporo potasu, który obniża ciśnienie krwi i korzystnie wpływa na pracę serca. Prócz tego ma dużo rutyny wzmacniającej naczynia krwionośne oraz hamującej odkładanie się tłuszczu na ściankach tętnic. To zaś chroni przed chorobą wieńcową.

Surowe warzywo może wzmacniać serce i układ krążenia. Zawiera sporo potasu, który obniża ciśnienie krwi i korzystnie wpływa na pracę serca. Prócz tego ma dużo rutyny wzmacniającej naczynia krwionośne oraz hamującej odkładanie się tłuszczu na ściankach tętnic. To zaś chroni przed chorobą wieńcową. Dla dojrzałych kobiet

Dania z koprem włoskim warto polecić starszym paniom. Fenkuł jest bowiem bogatym źródłem fitoestrogenów - substancji działających podobnie do żeńskich hormonów płciowych. Te zaś mogą łagodzić niektóre dolegliwości związane z przekwitaniem.

Sprawne nerki

Powinny go włączyć do diety osoby cierpiące na choroby nerek. Zawarty w koprze włoskim olejek jest składnikiem preparatów stosowanych w leczeniu kamicy nerkowej. Działa moczopędnie i zapobiega tworzeniu się kamieni w nerkach.

Powinny go włączyć do diety osoby cierpiące na choroby nerek. Zawarty w koprze włoskim olejek jest składnikiem preparatów stosowanych w leczeniu kamicy nerkowej. Działa moczopędnie i zapobiega tworzeniu się kamieni w nerkach. Przy alergii

Biało-seledynowe warzywo powinno często gościć na talerzu alergików. Fenkuł zawiera kwercetynę – substancję o działaniu przeciwutleniającym, która blokuje uwalnianie histaminy, odpowiedzialnej za uciążliwe objawy alergii: kaszel, świąd, czy katar sienny.

Reklama

Uwaga! Fenkułu powinny unikać kobiety w ciąży, bo zawiera szkodliwe dla nich olejki eteryczne. Ostrożnie powinny też do niego podchodzić osoby przyjmujące antybiotyki stosowane przy infekcjach bakteryjnych dróg moczowych oraz dolnych dróg oddechowych. Fenkuł może zmniejszyć absorpcję leku nawet o połowę.