Przeciwwskazań do jedzenia fasolki szparagowej jest niewiele w porównaniu np. do przeciwwskazań do jedzenia truskawek czy przeciwwskazań do jedzenia borówek. Prawie każdy może jeść fasolkę szparagową bez obaw o swoje zdrowie. Jest jednak kilka wyjątków.

Choć przeciwwskazań można dopatrzyć się w jedzeniu prawie każdego produktu spożywczego, powodów do niejedzenia fasolki szparagowej jest naprawdę niewiele. Fasolka szparagowa ma mało kalorii, a dużo witamin i prozdrowotnych składników. Jedynie w kilku przypadłościach nie zaleca się jedzenia fasolki szparagowej. Większość osób może jeść ją prawie bez limitu.

Jedyne przeciwwskazania do jedzenia fasolki szparagowej biorą się z wysokiej zawartości potasu w fasolce, jej potencjału alergizującego i osobniczej wrażliwości układu pokarmowego na fasolkę szparagową.

Wysoki potas - przeciwwskazanie do jedzenia fasolki szparagowej

Fasolka szparagowa jest warzywem bogatym w potas. W diecie z ograniczeniem potasu nie zaleca się jej jedzenia. 100 g fasolki szparagowej dostarcza 211 mg potasu, to często już 1/5 dziennej dozwolonej dawki u osób zmagających się z wysokim potasem we krwi.

Najczęściej zalecenia ograniczenia potasu w diecie wynikają z niewydolności nerek i różnych innych problemów z nerkami. Chorzy nie powinni umieszczać fasolki szparagowej w diecie.

Jeśli musisz przestrzegać diety ubogopotasowej i masz dużą ochotę na fasolkę szparagową, możesz od czasu zjeść ją po odpowiednim przerobieniu:

Posiekaj fasolkę na drobne kawałki szerokości ok. 1 cm. Włóż fasolkę szparagową do wody (wody musi być więcej, niż przykryje fasolkę). Gotuj fasolkę szparagową bez soli (dieta ubogopotasowa wymaga też diety ubogosodowej). Po ugotowaniu fasolki dokładnie odlej wodę z gotowania. Zalej fasolkę szparagową świeżą porcją wody. Dokładnie „wypłucz” fasolkę i ponownie odlej wodę. Możesz powtórzyć jeszcze raz ten proces dla dokładniejszego pozbycia się potasu.

Dzięki gotowaniu, rozdrabnianiu i płukaniu fasolki szparagowej, straci ona znaczną część potasu. Po takim procesie obróbki nawet osoby na diecie ubogopotasowej mogą zjeść fasolkę szparagową.

Alergia - przeciwwskazanie do jedzenia fasolki szparagowej

Bezpośrednia alergia na fasolkę szparagową jest rzadka, ale może się pojawić. Jeśli po zjedzeniu fasolki szparagowej czujesz mdłości, pojawia się u ciebie wysypka, lub czujesz opuchnięcie jamy ustnej, zrezygnuj z jedzenia fasolki szparagowej.

Alergia na nikiel - przeciwwskazanie do jedzenia fasolki szparagowej

Przy alergii na nikiel trzeba odstawić niektóre pokarmy uczulające krzyżowo. Chodzi np. o owies, niektóre pełnoziarniste produkty i wiele warzyw strączkowych. Fasolka szparagowa także należy do produktów przeciwwskazanych przy alergii na nikiel.

Jeśli masz stwierdzoną alergię na nikiel, podchodź do fasolki szparagowej z ostrożnością. Nie jest pewne, że ciebie też będzie uczulać, ale to możliwe z uwagi na pokrewną strukturę alergenów.

Bardzo wrażliwy układ pokarmowy - przeciwwskazanie do jedzenia fasolki szparagowej

Fasolka szparagowa jest lepiej trawiona i przyswajana niż klasyczne strączkowe fasole, ciecierzyca i soczewica. Nieczęsto wywołuje ona poważne wzdęcia i niestrawność, jednak bardzo wrażliwe osoby mogą na nią tak reagować. Czasem pomaga dłuższe gotowanie fasolki szparagowej i podawanie jej z lekkimi dodatkami.

Jeśli mimo wszystko po fasolce szparagowej odczuwasz dyskomfort trawienny, nie jedz jej. Najpierw upewnij się jednak, że to nie wina tłustej okrasy, tylko faktycznie fasolka szparagowa ci nie służy.

fot. Przeciwwskazania do jedzenia fasolki szparagowej są rzadkie, ale występują

Fasolka szparagowa nie jest ciężkostrawna, o ile nie dodasz do niej ciężkostrawnych dodatków. Smażona z masłem bułka tarta faktycznie może przemienić fasolkę szparagową w ciężkostrawne danie. Fit fasolka szparagowa z lekkimi dodatkami znajdzie swoje miejsce w każdej diecie.

Fasolka szparagowa a dieta lekkostrawna

Wbrew obiegowej opinii, fasolka szparagowa nie należy do warzyw ciężkostrawnych. Rzadko kiedy wywołuje ona problemy ze strony układu pokarmowego. Choć fasolka szparagowa należy do tej samej rodziny roślin, co np. fasola jaś, groch i ciecierzyca, nie powoduje wzdęć i gazów tak intensywnie jak inne wymienione produkty. Gotowaną fasolkę szparagową może umieścić w diecie lekkostrawnej.

Fasolka szparagowa low FODMAP

Co ciekawe, fasolka szparagowa jest jednym z warzyw o niskiej zawartości FODMAP, czyli fermentujących węglowodanów i oligosacharydów. Fasolka szparagowa może znajdować się w diecie low FODMAP. Oznacza to, że nie powinna powodować problemów (wzdęć, biegunek, gazów, zaparć) u osób z zespołem jelita drażliwego (IBS).

