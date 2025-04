Wartość odżywcza fasoli

Fasolę jada się w postaci:

niedojrzałych strączków - zielonych lub żółtych, jako tzw. fasolkę szparagową,

dojrzałych, świeżo wyłuskanych lub suszonych nasion.

Fasola szparagowa jest bardzo zdrowa, bogata w składniki mineralne oraz witaminy z grupy B i C. Zielone odmiany zawierają również beta-karoten. Jest też lekkostrawna, ale tylko wówczas, gdy strąki są świeżo zerwane i jędrne.

Strąki przewiędłe są nie tylko mało smaczne, ale również mogą wywoływać dolegliwości przewodu pokarmowego. Nowe odmiany fasolki szparagowej, pozbawionej włókien, cieszą się zasłużoną popularnością, oszczędzają bowiem wiele żmudnej pracy.

Fasola w ziarnach jest bardzo pożywna. 100 g dostarcza organizmowi 315 (kcal) kalorii. Ziarna zawierają roślinne białko (mogące częściowo uzupełnić białko zwierzęce), 54 procent węglowodanów oraz bogaty zestaw składników mineralnych. Niestety, są znacznie mniej strawne od fasolki szparagowej i nie powinny wchodzić w skład pożywienia cierpiących na schorzenia przewodu pokarmowego, obstrukcję oraz tych, którzy prowadzą siedzący tryb życia.

Fasola Jaś jest królem!

Szczególnym powodzeniem w kuchni polskiej cieszy się fasola zwana Jaś. Jej wielkie, białe ziarna są cenionym dodatkiem do barszczu czerwonego oraz stanowią podstawę wielu smacznych dań.

Dorastająca młodzież, sportowcy, turyści, oraz osoby pracujące fizycznie, mogą włączyć fasolę do swojej diety, bowiem zasługuje na to ze względu na wysoką wartość odżywczą i ciekawy smak.

Przepisy z fasoli

Puree z fasoli



Składniki:

40 dag fasoli łuskanej,

sól,

4-5 dag słoniny lub boczku,

5 dag cebuli.

Jak przygotować puree z fasoli?

Fasolę przebrać, namoczyć w przegotowanej i ostudzonej wodzie. Następnego dnia ugotować w tej samej wodzie. Gdy fasola będzie miękka odcedzić, przetrzeć przez sito lub zemleć. Fasolę podgrzać, wyłożyć na salaterkę, okrasić topioną słoniną z zarumienioną cebulą.

Kotlety z fasoli



Składniki:

40 dag fasoli,

sól,

2 jaja,

5 dag cebuli,

2 dag tłuszczu,

pieprz,

łyżka siekanego koperku,

10 dag tartej bułki,

6-8 dag tłuszczu do smażenia.

Jak przygotować kotlety z fasoli?

Fasolę przebrać, opłukać, namoczyć w przegotowanej i ostudzonej wodzie. Następnego dnia ugotować w tej samej wodzie. Gdy jest miękka osolić, odcedzić i dokładnie odparować, zemleć. Do zimnej fasoli dodać jaja, pokrojoną w kostkę i zarumienioną na tłuszczu cebulę, sól, pieprz, koperek. Wszystkie składniki starannie wymieszać. Kształtować w tartej bułce nieduże owalne kotleciki, osmażyć z dwóch stron. Ułożyć na długim półmisku. Podawać z sosem pomidorowym lub surówką z warzyw.

