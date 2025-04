Białko jajka nie zawiera cholesterolu!



Wbrew obiegowej opinii jajka nie zawierają dużo cholesterolu (żółtko – około 180 mg, a białko nie ma go wcale). Nieprawdą jest więc, że jedzenie więcej niż trzech jajek w tygodniu sprzyja rozwojowi miażdżycy. Wyjątkiem są osoby cierpiące na cukrzycę i chorobę niedokrwienną serca – w ich przypadku wskazane jest restrykcyjne ograniczenie spożycia jajek (a właściwie ich żółtek) do dwóch tygodniowo.

Ile więc jajek wolno nam zjeść? Specjaliści uważają, że średnio jedno dziennie. Pamiętajmy jednak, że jajka są obecne także w makaronach, ciastach czy niektórych sałatkach.

Chcesz dbać o wzrok – jedz jajka!



Jajka są bombami witaminowo-mineralnymi – zawierają ich aż trzynaście, a do tego są bogate we wzorcowe białko i antyoksydanty. Znajdziemy w nim np. witaminy: A, E, D, K oraz B2, B9 i B12, kwas pantotenowy, a także minerały: fosfor, potas, żelazo, cynk, magnez, selen i jod. Jedno jajko zapewnia nam więc cenne składniki odżywcze na cały dzień!

Warto przy tym zaznaczyć, że jajka świetne wpływają m.in. na wzrok dzięki zawartości łatwo przyswajalnej luteiny i zeaksantyny (zapobiegają degeneracji plamki żółtej oka, luteina chroni też gałkę oczną przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB) oraz witaminy A (niezbędną dla prawidłowego widzenia).

Ciekawostka: niektórzy wierzą, że jaja w ciemnych skorupkach są zdrowsze, ale to nieprawda – kolor skorupki jajka nie ma wpływu na jego wartości odżywcze!

Ludzki organizm łatwiej przyswaja białko z jajka niż z mięsa!



To prawda, że mięso zawiera więcej białka niż jaja, nie każdy jednak wie, że to z jajka przyswajamy go w większej ilości. Uważa się bowiem, że białko jaja pod względem składu to najlepsze białko na świecie. Nie oznacza to rzecz jasna, że powinniśmy rezygnować z jedzenia mięsa czy ryb – jeśli nie jesteśmy na diecie wykluczającej spożywanie produktów pochodzenia zwierzęcego, jak najbardziej powinniśmy czerpać białko także z tych źródeł.

Ciekawostka: wbrew powszechnej opinii więcej białka znajdziemy w żółtku, a nie białku jajka!

Gotowane czy smażone jajka też zawierają witaminy!



To nieprawda, że tylko surowe jajka dostarczają nam niezbędnych witamin – zawierają je także te, które uprzednio ugotujemy czy usmażymy (w zaledwie minimalnie mniejszej ilości). Trzeba wiedzieć, że surowe białko jaja zawiera awidynę – substancję antyodżywczą, która silnie wiąże i uniemożliwia wykorzystanie przez organizm witaminy H (biotyny). Gdy jajko ogrzejemy, awidyna uwalnia tę cenną dla nas witaminę.

Obróbka termiczna zmniejsza też właściwości alergizujące jajek o ponad 75% w przypadku gotowania, a jeszcze bardziej – smażenia.

