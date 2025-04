Szukasz chwili odpoczynku od życia w biegu? Wytchnienia szukamy coraz częściej w naturze, także w prostych, naturalnych składach rzeczy, których używamy na co dzień. Rośnie w nas coraz większa świadomość i nie chcemy truć się zbędnymi, sztucznymi składnikami.

Czy tylko to, co potrzebne, oznacza mniej i gorzej? Absolutnie nie! Udowodnił to Żywiec Zdrój swoim nowym napojem BIO. Essence to nowość od tej marki - łączy w sobie minimum składników i maksymalnie dużo smaku.

fot. Materiały prasowe

Zgoda z naturą

Essence od Żywiec Zdrój to połączenie wody mineralnej, ekologicznego soku z cytryny i naturalnych aromatów z owoców i ziół. Żadnych konserwantów, słodzików, cukru, ani... kalorii. To doskonały wybór dla tych, którzy dbają o dietę, ale nie chcą rezygnować z wyjątkowego smaku.

Napój jest dostępny w trzech wariantach smakowych:

mandarynka z trawą cytrynową,

ogórek z limonką,

cytryna z bazylią.

Wszystkie z tak samo naturalnym składem!

Mamy świetną wiadomość dla tych, którzy dbają o środowisko. Essence od Żywiec Zdrój to nie tylko gwarancja krótkiego, zdrowego składu, ale przede wszystkim i jakości składników. Wszystkie z nich pochodzą z ekologicznych, zrównoważonych upraw.