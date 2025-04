Erytrol i erytrytol to jest to samo, czyli słodzik, który świetnie zastępuje cukier i pewnie dlatego niektórzy nazywają go „cukrem erytrolem”. Erytrytol nie jest słodzikiem syntetycznym, związek ten powszechnie występuje w naturze np. w owocach, żywności fermentowanej i grzybach.

Erytrytol (inna nazwa erytrol) jest słodzikiem z grupy polioli (inaczej alkohole wielowodorotlenowe albo alkohole cukrowe). Na opakowaniach oznacza się go symbolem E 968.

Erytrol stosowany jest jako zamiennik cukru i wykazuje 60-80% słodyczy cukru stołowego, czyli sacharozy. Z tego powodu, aby uzyskać podobny smak, należy go używać nieznacznie więcej niż zwykłego cukru.

Erytrol wygląda podobnie do cukru (biały proszek złożony z drobinek przypominających malutkie kryształki) i pozostawia na języku uczucie lekkiego chłodu.

Z czego pozyskuje się erytrol?

Erytrol pozyskuje się za pomocą procesu fermentacji sacharozy lub glukozy pochodzącej z pszenicy albo kukurydzy. Do tego niezbędne są odpowiednio dobrane drożdże. Innym sposobem uzyskiwania erytrytolu jest wykorzystanie grzybów z gatunku Yarrowia lipolytica, które potrafią zsyntetyzować go z glicerolu.

Erytrytol uznawany jest za bezpieczny zamiennik cukru. Wiele wskazuje na to, że jest też od niego zdrowszy. W przeciwieństwie do innych słodzików, które tak, jak erytrytol są alkoholami cukrowymi, w większości wchłania się w jelitach i w postaci niezmienionej wydalany jest z moczem. Tylko niewielka część erytrolu dociera do jelita grubego, gdzie nie jest wykorzystywana przez bytujące tam bakterie i jest wydalana z kałem. To sprawia, że erytrytol nie wywołuje podrażnień układu pokarmowego, co zdarza się w przypadku innych słodzików na bazie alkoholi cukrowych.

Niedawno pojawiły się pewne doniesienia, że w większej dawce może sprzyjać powstawaniu refluksu, odwodnienia i utracie elektrolitów.

Czy erytrol jest zdrowy? Wydaje się, że tak. Jednak nez względu na to, czy słodzik jest uznawany za bezpieczny, czy też pojawiają się doniesienia o jego szkodliwości (jak w przypadku aspartamu) pamiętaj, że to tylko dodatek i wyjście awaryjne. Umiar jest wskazany we wszystkim.

Erytrol: właściwości

Jego niewątpliwą zaletą jest to, że chroni przed próchnicą przywracając właściwe PH w ustach.

W badaniach na zwierzętach okazało się też, że stosowanie erytrolu może korzystnie wpływać na stan naczyń krwionośnych, odwracając zmiany wywołane nadmiarem cukru w diecie, zmniejszając ryzyko chorób serca.

Erytrol indeks glikemiczny

Indeks glikemiczny (IG) erytrolu wynosi 0. Jest to słodzik, który nie wpływa na poziom glukozy we krwi, dlatego mogą go bezpiecznie stosować osoby z cukrzycą i insulinoopornością, a także ludzie, u których istnieje podwyższone ryzyko rozwoju tych chorób.

Erytrytol kalorie (kcal)

Erytrytol nie ma kalorii, ponieważ nie jest metabolizowany. Erytrytol daje smak słodki i ma 0 kcal/gram. Dzięki temu nie przyczynia się do nadwagi i otyłości i wynikających z nich powikłań.

Erytrytol a wątroba

Erytrytol jest bezpieczny dla wątroby, w przeciwieństwie do innych słodzików, np. acesulfamu K i sukralozy, które mogą ja niszczyć. Badania naukowe wykazały, że erytrol mogą stosować nawet osoby z ciężko chorą wątrobą, a konkretnie z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Jak podsumowali swoje wyniki badań naukowcy: „Odkryliśmy, że erytrytol może odwrócić akumulację lipidów, stres oksydacyjny i stres retikulum endoplazmatycznego spowodowane przez tę chorobę”.

Standardowe dawki erytrolu nie wywołują żadnych skutków ubocznych. Przyjmowanie go w ilości 1 g na każdy kilogram masy ciała jest taką dawką bezpieczną.

Jedynie jednorazowe zjedzenie 50 g erytrolu może spowodować niegroźne skutki uboczne w postaci mdłości i burczenia w brzuchu. Jednorazowe przyjęcie 25-30 g takich efektów już nie powoduje.

Warto natomiast podkreślić, że każdy organizm jest inny, dlatego każdy człowiek może mieć nieco inaczej reagować na erytrol, co nie zmienia faktu, że jest to jeden z najlepszych zamienników cukru.

Stosowanie słodzików może wywołać zjawisko kompensacji. Kompensacja polega na tym, że gdy spożywasz żywność słodką, ale bezkaloryczną, twoje ciało spodziewa się kalorii, których nie dostaje. To zaś może sprawić, że wraz z następnym posiłkiem nieświadomie zjesz więcej.

Erytrol może wspomagać odchudzanie na dwa sposoby. Po pierwsze nie dostarcza kalorii, dzięki czemu obniża kaloryczność diety, ułatwiając wytworzenie deficytu energetycznego.

Po drugie, słodzik ten nie powoduje wzrostu poziomu cukru i insuliny we krwi, co oznacza, że może pomóc w opanowaniu napadów głodu, który pojawia się po gwałtownym spadku poziomu cukru we krwi, gdy znajduje się w niej dużo insuliny.

Erytrol nie wpływa jednak na przyspieszenie tempa metabolizmu, więc zamiana cukru na ten słodzik nie może być jedynym działaniem podjętym w celu zmniejszenia masy ciała – nadal konieczna jest dieta i regularna aktywność fizyczna.

Ponieważ erytrol nie jest tak samo słodki jak cukier, używając go w przepisach zamiast cukru, trzeba zastosować go nieco więcej.

Jak zastępować cukier erytrytolem:

100 g cukru można zastąpić 120-140 g erytrolu,

szklankę cukru zastępuje się 1,25 szklanki erytrolu,

łyżkę cukru zastępuje się 1,75 łyżki erytrolu,

łyżeczkę cukru zastępuje się 1,5 łyżeczki erytrolu.

Czy erytrytol ma jakieś wady? Tak, jedną. Jest nią cena – wynosi 14-19 zł, a nawet więcej, za kilogram, cukier natomiast kosztuje obecnie 5-6 zł. To znaczy, że erytrol jest mniej więcej 3 razy droższy od cukru.

Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że trzeba go używać nieco więcej niż cukru, aby uzyskać taką samą słodkość potraw i napojów, dieta obejmująca erytrol zamiast cukru może okazać się nieco droższa.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 16.10.2017 roku przez Barbarę Dąbrowską.

