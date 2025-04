Ekstrakty z czarnej porzeczki, ale i napary z liści i owoców, od dawna obecne są w medycynie naturalnej i ludowej. Nauka wydaje się potwierdzać intuicję i obserwacje naszych przodków – czarna porzeczka to kopalnia substancji, które wspierają zdrowie. Okazuje się, że być może są też w stanie pomóc osobom odchudzającym się.

Spis treści:

Właściwości czarnych i czerwonych porzeczek są imponujące. Wynikają one z cennych dla zdrowia substancji, które znajdują się w owocach, liściach i nasionach porzeczek. Czarna porzeczka charakteryzuje się wysoką zawartością:

Antocyjany to antyoksydanty, przeciwutleniacze, które blokują powstawanie wolnych rodników, sprzyjających powstawaniu miażdżycy, nowotworów i cukrzycy.

Polifenole uszczelniają naczynia krwionośne, obniżają ciśnienie krwi, działają przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie oraz przeciwgrzybiczo.

Z kolei kwas gamma-linolenowy jest prekursorem prostaglandyny PGE1, która wykazuje działanie przeciwzapalne, rozszerzające naczynia krwionośne i przeciwzakrzepowe.

Z badań naukowych wynika, że czarna porzeczka może na różne sposoby działać prozdrowotnie. Ludzie najczęściej sięgają po takie suplementy, aby:

Doraźnie ekstrakt z czarnej porzeczki można stosować podczas infekcji, aby wspomóc organizm w walce z wirusami, bakteriami stanami zapalnymi.

Wyciąg z owoców czarnej porzeczki, silniej niż wyciągi z winogron, pomagają zapobiegać powstawaniu blaszek miażdżycowych w ścianach naczyń krwionośnych. Kwas GLA i duża zawartość potasu znajdującego się owocach czarnych porzeczek pomagają też obniżać ciśnienie krwi. To wszystko sprawia, że obniża się ryzyko rozwoju miażdżycy i chorób układu krążenia. W jednym z badań zaobserwowano, że ekstrakt w postaci proszku poprawia przepływ krwi przez serce i poprawia ukrwienie ciała. Z kolei olejek z ekstraktem z czarnej porzeczki może łagodzić objawy łuszczycy.

Ekstrakt z nasion czarnej porzeczki wykazuje także działanie pomagające łagodzić bóle stawów i mięśni. To zasługa kwasu GLA i antocyjanów, które mogą zmniejszać ból, sztywność, osłabienie i przyspieszać mikrouszkodzenia mięśni pojawiające się po treningu.

Olej z czarnej porzeczki na skórę i włosy działa wzmacniająco i regenerująco.

W pewnych badaniach zaobserwowano, że ekstrakt z czarnej porzeczki poprawia zdolność organizmu do utleniania (spalania) tłuszczu w całym organizmie u osób, które biegały na czczo. Zawarte w nim antocyjany poprawiają też metabolizm tłuszczu.

Wykazano też, że ekstrakt z czarnej porzeczki u sportowców poprawia sprawność umysłową, a sok z czarnej porzeczki wypijany przed wysiłkiem wzmaga pozytywne reakcje emocjonalne wynikające z samej aktywności fizycznej.

Ale to nie wszystko. Ekstrakt z czarnej porzeczki znacząco potrafi obniżyć stężenie glukozy we krwi i poprawić jej tolerancję, a także poprawiać wrażliwość ciała na insulinę i normalizować poposiłkowe wahania poziomu glukozy we krwi u osób z nadwagą lub otyłością.

Co ciekawe, zaobserwowano, że u osób regularnie uprawiających sport i stosujących intensywne treningi, ekstrakt z czarnej porzeczki bardzo wzmacniał odporność. To ważne, bo intensywny wysiłek fizyczny może czasowo ją osłabiać. Dzięki suplementacji czarną porzeczką można więc trenować intensywniej i dłużej bez narażania się na infekcję (i przerwę w treningach odchudzających).

Wszystko to sprawia, że choć nie badano skuteczności ekstraktu z porzeczki jako suplementu na odchudzanie, to być może warto po niego sięgnąć, będąc na diecie odchudzającej i wykonując treningi w celu zmniejszenia masy ciała (sprawdź: co spala tłuszcz najszybciej). Suplement ten ma szansę sprawić, że cały proces będzie przebiegał sprawniej i będzie dużo przyjemniejszy!

Ekstrakty z porzeczki można kupić pod postacią:

Są to ekstrakty z różnych części rośliny. W olejku są ekstrakty z nasion, a w syropach, kapsułkach i proszku – wyciągi z owoców.

Zalecenia dotyczące dawkowania obejmują:

Poza ekstraktami z czarnej porzeczki można tę roślinę włączać do diety także pod postacią świeżych i suszonych owoców, dodając je do deserów, koktajli czy jogurtu.

Zarówno jagody czarnej porzeczki, jak i olej z nasion są uważane za bezpieczne w zalecanych dawkach. Wiadomo jednak, że suplementy te mogą powodować pewne skutki uboczne, takie jak miękkie stolce, łagodna biegunka i gazy.

Ponieważ ekstrakt może spowalniać krzepnięcie krwi, suplementy z czarnej porzeczki nie są zalecane osobom z zaburzeniami krzepnięcia lub tych, które mają mieć operację.

Niewiele wiadomo natomiast na temat bezpieczeństwa stosowania suszonych liści czarnej porzeczki.

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny porozmawiać ze swoim lekarzem przed zastosowaniem jakichkolwiek suplementów, w tym z czarnej porzeczki.

