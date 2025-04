Jakie są efekty diety pudełkowej? Czy chodzi tylko o odchudzanie? Absolutnie nie. Można powiedzieć, że utrata wagi jest jedynie bardzo przyjemnym dla wielu osób i pożądanym skutkiem ubocznym stosowania cateringu dietetycznego. Podstawowym założeniem jest tutaj budowanie zdrowej relacji z jedzeniem oraz wprowadzanie korzystnych dla zdrowia nawyków żywieniowych. Przez miesiąc testowałam catering Pogotowie Dietetyczne i zdecydowanie widzę pewne efekty.

Reklama

Dlaczego budowanie zdrowych relacji z jedzeniem jest tak ważne i co dzieje się, kiedy faktycznie zmienisz swoje podejście do codziennego odżywiania? W znalezieniu odpowiedzi na te i inne pytania pomogła mi nasza redakcyjna dietetyczka kliniczna, Ania Urbańska.

Spis treści:

Warto zacząć od tego, czym jest ta cała zdrowa relacja z jedzeniem. Przede wszystkim to umiejętność delektowania się posiłkami i traktowania ich nie tylko jako źródło energii, ale także codzienną przyjemność. Dla osób, które z jedzeniem mają prawidłową relację, nie jest ono koniecznością.

Zdrowa relacja z jedzeniem to wyzwolenie z błędnego toku myślenia, że na jedzenie trzeba „zasłużyć” albo że produkty można podzielić jasno na „złe i dobre”. Budowanie zdrowych relacji z jedzeniem pozwala na świadome odżywianie bez poczucia winy. Dzięki temu nie czujesz stresu związanego z odżywianiem. Jesteś świadoma konsekwencji twoich wyborów i wiesz, że nie jesteś więźniem nawyków żywieniowych, które wydają ci się „prawidłowe” i „konieczne”. - mówi Ania Urbańska

Zdrowa relacja z jedzeniem to też brak kategoryzowania produktów i dopasowywanie swojego jadłospisu w taki sposób, aby znalazły się tam także ulubione pyszności - naleśniki, pizza czy kawałek czekolady. Dzięki temu w diecie nie ma żadnych restrykcji, a budowanie zdrowej sylwetki jest nie tylko proste, ale także przyjemne.

Jeśli masz zdrową relację z jedzeniem, większość twoich posiłków bazuje na mało przetworzonych produktach w odpowiednich proporcjach. Nie masz jednak problemu, by złamać własne postanowienia i nawyki np. gdy ktoś zaprosi cię na obiad, masz okazję do świętowania, lub znajomi zamawiają pizzę.

Jeśli chodzi o mnie, przez długi czas byłam absolutnym przeciwieństwem osoby, która ma z jedzeniem prawidłową relację. Mój organizm ciągle wygrzebuje się z bardzo stresującego okresu, podczas którego jadłam bardzo nieregularnie, a w mojej diecie były głównie przetworzone produkty, którymi szybko można było zabić głód.

Odbiło się to nie tylko na mojej wadze, ale także ogólnej kondycji fizycznej oraz samopoczuciu. Byłam ciągle zmęczona i wolałam spędzać wieczory pod kocem przed telewizorem, a nie ze znajomymi czy na spacerze.

fot. Dieta pudełkowa: efekty/Materiały prasowe, Pogotowie Dietetyczne

Fizyczne i psychiczne konsekwencje zaburzonej relacji z jedzeniem

Jeśli twoja relacja z odżywianiem się jest nieprawidłowa, na pewno zauważysz niektóre "objawy" takiego stanu, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne.

Konsekwencje zaburzonej relacji z odżywianiem mogą być bardzo różne: może być to pogorszony humor z powodu wyrzutów sumienia po „odstępstwie od diety”, ale też pełnoobjawowe zaburzenia odżywiania klasyfikowane jako choroby, np. anoreksja i bulimia.

Zarówno stres związany z sytuacją życiową, jak i lęk przed przytyciem lub chorobami związanymi z nadwagą, może wywołać pewne nieprzyjemne symptomy.

Nasza dietetyczka wskazuje przede wszystkim na:

Klasyfikowanie produktów na „złe” i „dobre”;

Jedzenie pod wpływem emocji;

Nieunormowane pory spożywania posiłków;

Wyrzuty sumienia po posiłku i myśli, że „może nie był wystarczająco zdrowy”;

„Brak czasu” na jedzenie – traktowanie posiłków jako opcjonalnych przerywników, częste jedzenie w pośpiechu i w ruchu;

Obsesyjne myśli na temat jedzenia i strach przed uczuciem sytości lub głodu;

Narzucanie sobie konieczności odpokutowania za „niezdrowy” posiłek, np. poprzez intensywną aktywność fizyczną;

Trudność w dostrzeżeniu sygnałów od organizmu o odczuwaniu sytości;

Okresy trzymania „czystej diety” przeplatające się z okresami jedzenia bez umiaru produktów mocno przetworzonych i „zakazanych” w okresie przestrzegania zdrowej diety.

Zwykle nieprawidłowa relacja z jedzeniem, którą buduje się przez dłuższy czas, może mieć nieprzyjemne skutki nie tylko, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, ale przede wszystkim psychiczne.

Catering dietetyczny to szalenie wygodne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które nie mają czasu na co dzień przygotowywać sobie pełnowartościowych posiłków ani ochoty na to, żeby gotować większą ilość na kilka dni.

Korzystanie z diety pudełkowej pozwala budować zdrową relację z jedzeniem, ponieważ uwalnia cię od obowiązku gotowania: zyskujesz czas i zasoby na to, by odżywiać się zdrowo bez dodatkowych kosztów energetycznych. To doskonałe rozwiązanie, gdy nie masz czasu na gotowanie lub po prostu wolisz skupić się na innych czynnościach. Zdrowe odżywianie nie zaprząta ci głowy, a w myślach nie kłębią się pytania „co zrobić dziś na obiad, by było wystarczająco zdrowo”. Jesz to, co lubisz, w odpowiednich proporcjach dostosowanych przez specjalistów. - mówi Ania Urbańska

Tak też było w moim przypadku. Przed dietą jadłam bardzo nieregularnie. Po pierwszym posiłku przed pracą kolejny jadłam często późnym wieczorem, w międzyczasie zapychając żołądek kawą lub schowanymi w szufladzie awaryjnymi batonikami. W jaki sposób codzienna dostawa kilku posiłków pomogło mi zbudować nawyk regularności?

To bardzo proste: nie byłabym w stanie zjeść tego wszystkiego w dotychczasowym trybie życia, więc aby nic się nie marnowało, musiałam wypracować sobie regularność. Co więcej, jednym z posiłków zawsze był kawałek ciasta, co było idealnym uzupełnieniem południowej kawy. Już po ok. tygodniu zaczęłam czuć głód o określonych porach, co dodatkowo motywowało mnie do zachowywania regularności.

Szokujące może okazać się dla ciebie, że zdrowym, zatwierdzonym przez dietetyka podwieczorkiem jest ciasto, a na zdrowe śniadanie możesz jeść ukochane naleśniki. Pozwala to zburzyć częste (a błędne) przekonanie o tym, że zdrowe odżywianie opiera się na jedzeniu kurczaka z ryżem. Dieta pudełkowa pokazuje ci różnorodność produktów, które można wkomponować w zdrowy zbilansowany jadłospis i obala wiele mitów, które możesz mieć na ten temat w głowie.

Posiłki były także różnorodne. Widziałam już plany żywieniowe, w których posiłki powielały się praktycznie co tydzień. W przypadku Pogotowia Dietetycznego nie ma tego problemu - za każdym razem było to coś ciekawego i nowego. Jeśli któreś pudełko się powtórzyło, już zdążyłam o nim zapomnieć, więc z chęcią sięgnęłam po dany posiłek jeszcze raz.

Problematyczne były dla mnie jedynie słodkie śniadania. Niestety, mój organizm nie najlepiej toleruje duże ilości cukru na pusty żołądek. Na szczęście i na to jest proste rozwiązanie.

Szczególnie przydatna w budowaniu relacji ze zdrowym jedzeniem jest dieta pudełkowa, w której samemu można dobierać menu.

Opcja wymiany posiłków i samodzielnego komponowania menu to idealne rozwiązanie szczególnie dla osób, które mają wybiórczość pokarmową, nietolerancje, uczulenia lub po prostu nie lubią konkretnych produktów - mój partner, gdyby zobaczył w menu bakłażana, byłby gotowy nawet dopłacić za zmianę dania na inne.

Na szczęście opcja wymiany posiłków zawarta jest w cenie całego zestawu. Wystarczy wejść do panelu klienta i tam dowolnie modyfikować menu.

fot. Dieta pudełkowa a zdrowa relacja z jedzeniem/Materiały prasowe, Pogotowie Dietetyczne

Na każdym pudełku, dostarczonym przez Pogotowie Dietetyczne, napisana jest kaloryczność danego posiłku, a także wszystkie makroskładniki oraz zalecenia, czy lepiej zjeść go na ciepło, czy zimno. Okazuje się, że w przypadku firm cateringowych nie zawsze jest to takie oczywiste. Może więc liczenie tego wszystkiego nie jest istotne?

Kalorie zawsze się liczą, ale nie każdy powinien liczyć kalorie. Rozpoczynając przygodę ze zdrowszym odżywianiem, warto zdać sobie sprawę z kaloryczności jadłospisu, który powinnaś stosować, by osiągnąć cele. Warto więc policzyć zapotrzebowanie kaloryczne i ustalić deficyt energetyczny lub poprosić o pomoc w tym zakresie specjalistę.

Fakt, że w diecie są już odpowiednio policzone makroskładniki to bardzo duże ułatwienie. Gdyby liczyć to wszystko samodzielnie, mogłoby to być mniej efektywne. Liczenie kalorii dodatkowo pomaga osiągnąć wybrany cel dietetyczny, ale może być też groźne, jeśli zajmiesz się tym samodzielnie.

Kalorie zdecydowanie mają znaczenie: trzeba jeść ich mniej, niż na co dzień zużywasz, jeśli chcesz schudnąć; albo więcej, jeśli chcesz przytyć. Odpowiedni rozkład makroskładników też nie jest bez znaczenia. Codziennie samodzielne liczenie kalorii może być przydatne, ale ostrożnie: zbyt mocne i obsesyjne skupianie się na kaloryczności produktów to też droga do zaburzeń odżywiania.

Przede wszystkim: zaczęłam jeść. Tak po prostu. Nie łapałam na szybko jednej małej kanapki przed pracą i nie napychałam żołądka fast foodem o 22. Regularne posiłki sprawiły, że nauczyłam się dostarczać organizmowi mniej, a częściej. Przestałam bazować na kilku znanych składnikach, ale poznałam szereg nowych smaków. Moje posiłki były pełne warzyw, o których czasem w pośpiechu zdarzało mi się zapominać.

Dieta pudełkowa jest idealnym rozwiązaniem. Zamawiasz konkretny rodzaj diety i jej kaloryczność, jesz więc tyle, ile powinnaś, ale na co dzień nie skupiasz się na wpisywaniu każdego składnika do aplikacji do liczenia kalorii. Makroskładniki są w każdym daniu dostosowane do rodzaju jadłospisu. Dostajesz do domu gotowe, zbilansowane posiłki, które pasywnie uczą cię, jak dobierać proporcje poszczególnych składników komponując dania. Być może zdziwisz się, jak duże porcje ziemniaków lub chleba możesz jadać w diecie fit , która pozwoli ci zdrowo chudnąć. - mówi Ania Urbańska

Dodatkowo zauważyłam zmianę w ogólnym funkcjonowaniu. Zaczęłam mieć więcej energii w ciągu dnia, a sycące śniadanie wystarczało mi spokojnie na kilka godzin (inaczej, niż wspomniana wcześniej mała kanapeczka). Co do utraty czy wzrostu wagi, to nie był mój bezpośredni cel. Dieta dostarczała mi tylu kalorii, ilu potrzebowałam, więc moja waga nie zmieniła się znacznie. Mimo wszystko zobaczyłam pewne zmiany - mój układ trawienny zaczął o wiele lepiej pracować.

Podczas stosowania diety nie miałam wielu zachcianek ani potrzeby podjadania. Dieta była na tyle sycąca i odpowiednio zbilansowana, że mój organizm nie domagał się niczego więcej, poza kawą.

Spodziewaj się przywrócenia naturalnego rytmu dobowego, lepszego snu, ale też poprawy odczuwania głodu i sytości. Po kilku dniach regularnego odżywiania łatwiej będzie ci odróżnić prawdziwy głód od zachcianki. Jedząc regularne posiłki w ciągu dnia, minimalizujesz też ryzyko wieczornego podjadania. Łatwiej pozbyć ci się nawykowego jedzenia, kiedy chęć na przekąski nie jest motywowana prawdziwym uczuciem głodu przez „niedojadanie” przez cały dzień.

Na pewno jeszcze nie raz skuszę się na opcję diety pudełkowej. Może nie często i nie regularnie, bo mimo wszystko lubię gotować i skoro mam już wypracowaną pewną regularność, postaram się wrócić do samodzielnego gotowania. Myślę, że catering dietetyczny sprawdzi się u mnie jako świetna opcja podczas bardziej zabieganych tygodni lub po wakacjach, podczas których kalorie najczęściej niestety się nie liczą.

Artykuł powstał z udziałem marki Pogotowie Dietetyczne.

Reklama

Czytaj także:

Kim są migdałowe mamy

Dieta Strażników Wagi

Jak zmniejszyć żołądek