Dieta ma udowodniony wpływ nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również psychiczne. Często pomijanym, a łatwodostępnym produktem, który wpływa pozytywnie na nastrój, może łagodzić objawy lękowe i depresyjne, są kiszonki. Regularne jedzenie poddanych procesowi fermentacji warzyw (jak kapusta, ogórki, buraki) nie tylko poprawia trawienie i odporność, ale też wspiera działanie mózgu.

Jak kiszonki działają na nastrój? Naukowcy nie mają wątpliwości

Pozytywny wpływ kiszonek na nastrój wynika z obecności w nich bakterii probiotycznych. Te dobroczynne mikroorganizmy powstają wskutek procesu fermentacji mlekowej. Jak pokazują badania, niektóre szczepy – w tym zwłaszcza Lactobacillus i Bifidobacterium – zwiększają w organizmie poziom hormonów szczęścia: serotoniny i dopaminy. Wpływają też na zwiększenie aktywności neuroprzekaźnika GABA, którego niedobór jest wiązany z obniżonym nastrojem, lękiem oraz depresją.

Istnieje wiele badań na ten temat, ponieważ korzystny wpływ probiotyków na zdrowie odkrył już ponad 100 lat temu noblista Ilja Miecznikow. Koreańscy naukowcy wskazali na przykład, że żywność probiotyczna, a dokładniej kiszona kapusta oraz kefiry, zmniejsza częstość występowania depresji w populacji ogólnej.

Kiszone warzywa wpływają na obniżenie poziomu stresu

Z kolei naukowcy z University of Virginia School of Medicine pod kierunkiem dr. Albana Gaultiera odkryli, że bakteria Lactobacillus występująca w fermentowanej żywności, pomaga organizmowi lepiej radzić sobie ze stresem i może zapobiegać depresji i zaburzeniom lękowym. Zauważono też, że osoby mające zespół jelita drażliwego (IBS) częściej doświadczają objawów lękowych i depresyjnych, a ich flora jelitowa zawiera mniej „dobrych” bakterii.

Jelita mają dużo wspólnego z działaniem mózgu. Sygnały z jelit trafiają do ośrodkowego układu nerwowego przez układ neuroendokrynny, rdzeń kręgowy lub nerw błędny (co razem tworzy oś jelita-mózg), i w ten sposób mogą wpływać na stan umysłu. Co więcej, w jelitach powstaje około 90% serotoniny. Dbanie o równowagę mikrobiologiczną w układzie pokarmowym jest bardzo ważne dla naszego dobrostanu.

Ile kiszonek dziennie można jeść?

Jeżeli nie ma przeciwwskazań, to po kiszonki można sięgać każdego dnia. Nie należy przy tym przesadzać z ich ilością, ponieważ zawierają sporo soli. Przyjmuje się, że zdrowa ilość to 1-2 porcji fermentowanych produktów dziennie. Jeśli zależy nam na pozytywnych efektach, to podstawą jest regularność.

Warto także pamiętać, że jedzenie kiszonek na pusty żołądek nie jest dobrym pomysłem, bo mogą one działać drażniąco na śluzówkę żołądka i powodować objawy niestrawności. Niestety nie wszyscy mogą też jeść kwaszone pokarmy. Są one odradzane osobom, które mają wrzody żołądka i dwunastnicy, zapalenie śluzówki żołądka, nadżerki, refluks, zespół jelita drażliwego czy choroby nerek.

Inne produkty poprawiające nastrój

Chociaż dieta nie powinna zastępować fachowej pomocy w przypadku zaburzeń nastroju czy lęku, to jednak pożywienie może być uzupełnieniem leczenia. Oprócz kiszonek na poprawę samopoczucia psychicznego wpływają takie produkty jak orzechy, tłuste ryby, czekolada, banany, zielona herbata, oraz zioła: dziurawiec, melisa, ashwaganda. Warto włączyć je do diety i stosować regularnie, by uzyskać pożądane efekty.

