Wydaje ci się, że zrobienie dżemu bez dodatku cukru jest bardzo trudne lub niemożliwe? Tak też przez długi czas sądzili producenci żywności: dżemy, marmolady, musy owocowe i powidła zasypywali cukrem. Przez wiele lat, jeśli chciałaś jeść dżemy z dobrym składem, musiałaś sama je zrobić, lub pogodzić się z ich wysoką ceną i słabą dostępnością.

Reklama

Te czasy już się skończyły. Konsumenci mają swoje wymagania, a na sklepowych półkach popularnych marketów z łatwością znajdziesz dżemy 100% owoców, które mają czysty i prosty skład. Zrobiłam przegląd półek sklepowych w poszukiwaniu naturalnych dżemów, powideł i musów owocowych bez cukru, żebyś wiedziała, których wypatrywać na zakupach. Nie ukrywam, że mnie też zaskoczyło, ile produktów udało mi się znaleźć i jak atrakcyjne są ich ceny! Oto ranking najlepszych dżemów bez cukru z supermarketów.

Spis treści:

Kryteria wyboru dżemów, marmolad, konfitur i powideł od początku były dla mnie jasne: szukamy produktów bez cukru w składzie. Musisz zrozumieć jednak, że brak tego dodatku nie czyni automatycznie dżemu zdrowym, lub niskowęglowodanowym.

Wiele umieszczonych w zestawieniu produktów zostało dodatkowo dosłodzonych np. sokiem jabłkowym lub winogronowym. Czasem na opakowaniu znajduje się też zagadkowe określenie „cukry pochodzące z owoców". To wszystko dżemy o wysokiej zawartości węglowodanów prostych, które znalazły się tam jednak bardziej naturalnie. Mimo wszystko, takie dżemy nie będą polecane np. cukrzykom, osobom stosującym dietę w stanie przedcukrzycowym i insulinoopornym. Są też surowo zabronione w diecie ketogenicznej.

Jak sprawdzić zawartość cukrów w dżemie?



Jeśli zależy ci na dokładnym śledzeniu ilości węglowodanów w danym dżemie, spójrz na tabelkę z makroskładnikami i wypatruj kolumny „węglowodany, w tym cukry”. Liczba tam podana, to suma cukrów naturalnych i tych dodanych. Im ich mniej, tym niższy indeks i ładunek glikemiczny dżemu. Wiele mówi też kaloryczność.

Czym jest dżem bez cukru?

Posługując się prawidłowym fachowym nazewnictwem, nie powinno się nawet nazywać produktu bez cukru dżemem. Na potrzeby rankingu jako "dżem bez cukru" uznajemy: powidła, musy, przetwory owocowe do smarowania na kanapce, nadziewania fit pączków i do robienia zdrowszych naleśników.

W przeglądzie znajdziesz przetwory, które w składzie mają:

jedynie owoce (najbardziej polecane z dietetycznego i zdrowotnego punktu widzenia);

(najbardziej polecane z dietetycznego i zdrowotnego punktu widzenia); dżemy posłodzone naturalnymi sokami i syropami (np. sokiem jabłkowym, winogronowym, syropem daktylowym),

(np. sokiem jabłkowym, winogronowym, syropem daktylowym), przetwory z dodatkiem ksylitolu, naturalnego słodzika i zdrowego zamiennika cukru.

Zrobiłam też jeden wyjątek i dopuściłam dżem z cukrem w składzie, który ma go jednak niewiele, ale pozostałe składniki są w nim dobrze dobrane i zbilansowane.

Odrzucałam wszelkie propozycje dżemów i marmolad słodzonych dodatkową fruktozą. Choć nie podnosi ona bezpośrednio stężenia glukozy we krwi, nie jest dobrym zamiennikiem klasycznego cukru. Na pewno nie powinna być polecana cukrzykom. Fruktoza jawnie przyczynia się np. do stłuszczenia wątroby.

UWAGA! Nie chodzi o fruktozę zawartą naturalnie w owocach, a fruktozę w formie proszku, stosowaną jako słodzik. Traktowałam dżemy dosłodzone fruktozą jako dżemy z cukrem.

Choć w poniższym rankingu wybieramy produkty bez cukru, pamiętaj, że to nie sam cukier jest zły, a jego nadmiar w diecie. Miej tego świadomość!

Dżem Łowicz 100% z owoców

Skład (wersja rokitnik i jabłko): 47% owoców, cukry pochodzące z owoców, 18% przecieru jabłkowego, 7% zagęszczonego soku jabłkowego, substancja żelująca – pektyny.

(wersja rokitnik i jabłko): 47% owoców, cukry pochodzące z owoców, 18% przecieru jabłkowego, 7% zagęszczonego soku jabłkowego, substancja żelująca – pektyny. Energia: 164 kcal/ 100 g

164 kcal/ 100 g Zawartość węglowodanów: 36 g (w tym 35 g cukrów)

36 g (w tym 35 g cukrów) Cena: ok. 6,5 zł

Dżemy 100% z owoców firmy Łowicz, to jeden z łatwiej dostępnych dżemów bez dodatku klasycznego cukru. W składzie znajdują się za to „cukry pochodzące z owoców”, które też są prostymi węglowodanami podnoszącymi cukier we krwi. Pod względem chemicznym nie różnią się bardzo od zwykłego białego cukru, ale oprócz węglowodanów dostarczają też innych składników pochodzenia roślinnego. Można więc je uznać za „zdrowsze”.

Dżemy serii 100% z owoców firmy Łowicz to wiele klasycznych smaków takich jak: czarna porzeczka, malina, brzoskwinia, truskawka i wiśnia, ale też ciekawsze kompozycje. W ofercie znajduje się np.: rokitnik na wsparcie układu pokarmowego, a także dzika róża i czarny bez, wzmacniające odporność.

fot. Dżem 100% z owoców Łowicz - bez cukru/ Archiwum prywatne

fot. Skład dżemu bez cukru 100% z owoców Łowicz/ Archiwum prywatne

Pewni Dobrego Auchan – dżem 100% bez cukru

Skład: jabłka, zagęszczony sok jabłkowy, substancja żelująca (pektyny).

jabłka, zagęszczony sok jabłkowy, substancja żelująca (pektyny). Energia: 163 kcal

163 kcal Zawartość węglowodanów : 39 g (w tym 35 g cukrów)

: 39 g (w tym 35 g cukrów) Cena: ok. 4,99 zł

Krem owocowy z jabłek serii Pewni Dobrego ze sklepu Auchan, to czysty, prosty skład. Producent obiecuje 100% jabłek lub innych owoców i dokładnie to jest odzwierciedlone w składzie produktu. Jabłka wykorzystane do stworzenia musu są oczywiście polskie i pochodzą z sadów regionu Warki. W tej serii są też dostępne inne dżemy o bardzo dobrym składzie: czarna porzeczka, wiśnia i truskawka. Wszystkie o podobnym składzie, słodzone zagęszczonym sokiem jabłkowym.

fot. Pewni dobrego 100% jabłko bez cukru Auchan/ Archiwum prywatne

fot. Pewni dobrego jabłko 100% be cukru Auchan skład/ Archiwum prywatne

fot. Pewni dobrego dżemy bez cukru 100%/ Archiwum prywatne

Dżem słodzony ksylitolem Bartfan

Skład ( wersja truskawkowa): truskawka, substancja słodząca – ksylitol, woda, substancja żelująca – pektyna, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, sorbinian potasu.

( wersja truskawkowa): truskawka, substancja słodząca – ksylitol, woda, substancja żelująca – pektyna, regulator kwasowości – kwas cytrynowy, sorbinian potasu. Energia: 95 kcal

95 kcal Zawartość węglowodanów: 34 g( w tym 3,1 g cukrów)

34 g( w tym 3,1 g cukrów) Cena: ok. 9,49 zł

Dżem słodzony ksylitolem naturalnie musiał znaleźć się na tej liście. Firma Bartfan wyprodukowała dżem o niskiej zawartości cukrów (tylko 3,1 g), który mogą jeść nawet cukrzycy. Jego dużym plusem jest właśnie mało cukrów prostych, a jednocześnie niższa kaloryczność. Ma nawet o połowę mniej kalorii, niż niektóre dżemy z tego zestawienia. W składzie znajduje się konserwant, sorbinian potasu, ale przez wiele innych zalet tego produktu, można przymknąć na to oko. Występuje w wersji truskawkowej i wiśniowej.

fot. Dżem słodzony ksylitolem Bartfan/ Archiwum prywatne

fot. Skład dżemu słodzonego ksylitolem Bartfan/ Archiwum prywatne

Devaldano konfitura malinowa bez cukru Lidl

Skład: malina ekologiczna 55%, woda, ekologiczny koncentrat soku jabłkowego, skrobia, pektyny, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy.

malina ekologiczna 55%, woda, ekologiczny koncentrat soku jabłkowego, skrobia, pektyny, sól, regulator kwasowości: kwas cytrynowy. Energia: 74 kcal

74 kcal Zawartość węglowodanów: 16 g (w tym 13 g cukrów)

16 g (w tym 13 g cukrów) Cena: ok. 5 zł

Firma Devaldano prezentuje ekologiczną konfiturę malinową bez dodatku cukru. Niewątpliwie wyróżnia się ona na tle innych dżemów z zestawienia swoją niską kalorycznością. Zwarta i żelowa struktura produktu jest zachowana dzięki dodatkowi skrobi i naturalnych pektyn. Produkt posiada oficjalny certyfikat BIO. Jeśli myślisz, że taka BIO marmolada to na pewno wysoka cena, będziesz zaskoczona. Za jeden słoik trzeba zapłacić ok. 5 zł, a czasami można kupić ją też taniej. Dżem znalazłam w Lidlu. W tej samej serii znajdziesz też smak jagodowy, ale on zawiera już niewielki dodatek cukru.

fot. Konfitura ekologiczna bez cukru skład/ Archiwum prywatne

fot. Konfitura ekologiczna Devaldano bez cukru Lidl/ Archiwum prywatne

fot. Konfitura ekologiczna bez cukru skład/ Archiwum prywatne

Dżem bez cukru 100% owoców Auchan

Skład (wersja brzoskwiniowa): brzoskwinie, zagęszczony sok winogronowy 30%, substancja żelująca – pektyny.

brzoskwinie, zagęszczony sok winogronowy 30%, substancja żelująca – pektyny. Energia: 123 kcal

123 kcal Zawartość węglowodanów: 28 g

28 g Cena: ok. 4,5 zł

Muszę przyznać, że po dżemy firmy Auchan sięgałam bez dużej nadziei na ich dobry skład. Opakowanie nie „krzyczy”, że produkt jest bez cukru, a jednak składniki są modelowe. 100 g produktu przygotowano ze 100 g owoców, do tego dosładzający sok winogronowy (30%) i pektyny. Dużym pozytywem jest też mnogość smaków do wyboru: jest tu klasyczna brzoskwinia, wiśnia i truskawka, ale też bardziej zaskakująca figa i pomarańcza. Wszystkie o bardzo podobnym składzie. Sok winogronowy wprowadza do dżemu sporo węglowodanów, ale i tak jest ich tu mniej, niż w klasycznych dżemach. Brawa dla firmy Auchan.

fot. Dżem 100% owoców bez cukru Auchan/ Archiwum prywatne

fot. Skład dżemu 100% owoców bez cukru Auchan/ Archiwum prywatne

Dżemolada Łowicz z niewielką zawartością cukru

Skład: owoce (41%) w tym morele (15%), jabłka (12%), marchew (12%), marakuja (2%), woda, cukier, pektyny, guma guar, kwas cytrynowy, witamina C, witamina D.

owoce (41%) w tym morele (15%), jabłka (12%), marchew (12%), marakuja (2%), woda, cukier, pektyny, guma guar, kwas cytrynowy, witamina C, witamina D. Energia: 117 kcal

117 kcal Zawartość węglowodanów: 28 g (w tym 27 g cukrów)

28 g (w tym 27 g cukrów) Cena: ok. 3 zł

Dżemolada z firmy Łowicz to produkt, dla którego zrobiłam odstępstwo jeśli chodzi o zasadę „nie może być cukru w składzie bym poleciła produkt”. Jest go tu po prostu bardzo mało, w składzie występuje dopiero po owocach i wodzie. Choć pojawia się na liście składników, to wartość jest niewielka w porównaniu do klasycznych dżemów. Plusem jest też miks owoców i warzyw (zależny od wersji smakowej), który pozwala uzyskać nieszablonowy smak. Dodatkowy atut tego dżemu to wzbogacenie go w witaminę C i D. Nie są to wartości pozwalające na wypełnienie dziennego zapotrzebowania, ale lepsze to, niż nic. To dobra alternatywa dla klasycznych dżemów i marmolad, ale składem przegrywa on z wieloma innymi wymienionymi propozycjami.

fot. Dżemolada o niskiej zawartości cukru Łowicz/ Archiwum prywatne

fot. Skład Dżemolady o niskiej zawartości cukru/Archiwum prywatne

Jamar mus jabłkowy bez dodatku cukru

Skład: jabłka 99,9%, kwas cytrynowy, kwas askorbinowy.

jabłka 99,9%, kwas cytrynowy, kwas askorbinowy. Energia: 50 kcal

50 kcal Zawartość węglowodanów: 10 g (w tym 8,9 g cukrów)

10 g (w tym 8,9 g cukrów) Cena: ok. 3,5 zł

Można zastanawiać się, czy w rankingu dżemów powinny brać musy owocowe. To produkt pokrewny, który na półkach stoi zawsze przy dżemach, marmoladach i powidłach, więc zdecydowałam się na uwzględnienie musów o dobrych składach w tym zestawieniu. Skład tego produktu jest po prostu idealny. 99,9% to jabłka ekologiczne, do tego dodatek witaminy C jako przeciwulteniacza. Może zamiast szukać dżemów o lepszym składzie wybierzesz po prostu mus jabłkowy? To też 3 razy mniej kalorii, niż większość dżemów i marmolad.

fot. Jamar mus jabłkowy bez dodatku cukru/ Archiwum prywatne

fot. Jamar mus jabłkowy bez dodatku cukru wartości odżywcze/ Archiwum prywatne

St. Dalfour dżem bez dodatku cukru

Skład (wersja figa): figi królewskie (51%), zagęszczone soki owocowe (winogronowy, daktylowy), pektyny, sok z cytryny.

figi królewskie (51%), zagęszczone soki owocowe (winogronowy, daktylowy), pektyny, sok z cytryny. Energia: 221 kcal

221 kcal Zawartość węglowodanów: 52 g (w tym 42 g cukrów)

52 g (w tym 42 g cukrów) Cena: ok. 10 zł

Dżem który jest idealnym przykładem na to, że „bez dodatku cukru” nie oznacza „niskokaloryczny”, ani nawet „o niskiej zawartości węglowodanów”. Jako słodziki w dżemach St Dalfour występują zagęszczone soki owocowe: winogronowy i daktylowy. To naturalnie występujący w nich cukier nadaje wysoką kaloryczność (221 kcal) dżemom tej serii. Ich energetyczność jest nawet wyższa, niż większości klasycznych dżemów słodzonych cukrem.

Oczywiście nie dla każdego jest to wada. Dżemów o tak wysokiej zawartości węglowodanów powinny unikać osoby na diecie cukrzycowej, ale chętnie włączą je do jadłospisu sportowcy szukający szybkiej, a naturalnej dawki energii. Imponujące są wersje tematyczne tych dżemów: mango-marakuja, pomarańcza-imbir, gruszka, mirabelka i wiele innych.

fot. St. Dalfour dżemy bez dodatku cukru/ Archiwum prywatne

fot. Skład dżemów St. Dalfour/ Archiwum prywatne

Jem i Jem powidła bez dodatku cukru

Skład: jabłka, porzeczki/ wiśnie.

jabłka, porzeczki/ wiśnie. Energia: 86 kcal

86 kcal Zawartość węglowodanów: 19 g (w tym 15 g cukrów).

19 g (w tym 15 g cukrów). Cena: 6,5 zł

Powidła bez cukru firmy Jem i Jem to nie tylko chwytliwa nazwa, odpowiednio fonetycznie przeczytana i przetłumaczona z języka angielskiego oznacza, że to „pyszny dżem". Produkt zasługuje na pochwałę szczególnie ze względu na skład! To tylko owoce, bazą są tu jabłka. Imponujące! Masz do wyboru powidła porzeczkowo-jabłkowe i wiśniowo-jabłkowe. To już kolejna propozycja, po którą spokojnie mogą sięgać osoby dbające o poziom cukru we krwi, ale też wszyscy, którzy się odchudzają.

fot. Jem i Jem powidła bez cukru/ Archiwum prywatne

fot. Jem i Jem powidła bez cukru wartości odżywcze/ Archiwum prywatne

Ekologiczny przecier jabłkowo-gruszkowy bez cukru puree de pomme poire

Skład: przecier z jabłek (59,5%), przecier z gruszek(40%), kwas askorbinowy.

przecier z jabłek (59,5%), przecier z gruszek(40%), kwas askorbinowy. Energia: 59 kcal

59 kcal Zawartość węglowodanów: 12 g (w tym cukry 10 g)

Francuski mus gruszkowo-jabłkowy też zachwyca prostotą składu. Sprawdzi się, jeśli potrzebujesz większej porcji np. do przygotowania szarlotki, rodzinnego obiadu z naleśnikami z musem, albo chcesz dodawać go regularnie do owsianek. Jeden słoik to 580 g. Wszystkie owoce zostały pozyskane z krajów UE. Jabłka są z Francji, a gruszki z Hiszpanii, Włoch i Francji.

fot. Przecier jabłkowo gruszkowy bez cukru/ Archiwum prywatne

fot. Skład przecieru jabłkowo-gruszkowego bez cukru/ Archiwum prywatne

Dżem owocowy Stąd takie dobre! Kaufland

Skład (wersja truskawkowa): truskawki, zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok cytrynowy, pektyny.

truskawki, zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok cytrynowy, pektyny. Energia: 144 kcal

144 kcal Zawartość węglowodanów: 33 g (w tym 33 g cukrów)

33 g (w tym 33 g cukrów) Cena: ok. 4,7 zł

Kolejny świetny dżem wypuszczony spod marki własnej marketu. Dżemy występują w różnych smakach: wiśniowym, truskawkowym, czarnej porzeczki i brzoskwini. Wszystkie mają ok. 140 kcal w 100 g, a słodki smak zawdzięczają dodatkowi zagęszczonego soku jabłkowego. To świetny bezcukrowy wybór, jeśli masz ochotę na zdrowy dżem.

fot. Dżem bez cukru Skąd takie dobre Kaufland/ Archiwum prywatne

fot. Wartości odżywcze dżemu bez cukru z Kauflandu/ Archiwum prywatne

fot. Skład dżemów bez cukru z Kauflandu Skąd takie dobre/ Archiwum prywatne

Powidła bez dodatku cukru eat&eat

Skład (wersja truskawkowo-jabłkowa): truskawki (66,5%), jabłka (33,5%).

truskawki (66,5%), jabłka (33,5%). Energia: 87 kcal

87 kcal Zawartość węglowodanów: 19 g (w tym 14 g cukrów)

19 g (w tym 14 g cukrów) Cena: ok. 6 zł

Na koniec mój osobisty faworyt z kategorii: dżemy, marmolady i powidła o dobrym składzie. Powidła, których każde 100 g zostało przygotowane z 195 g owoców. Oczywiście zero cukru, ale też zero dosładzających substancji imitujących jego smak. Powidła dostępne są w trzech wersjach smakowych: truskawka – jabłko, porzeczka-jabłko i wiśnia – jabłko.

Co ważne, owoce występują tu w równych proporcjach, choć w podobnych produktach często zdarza się, że dominują jabłka. Niska kaloryczność, niewielka zawartość węglowodanów, a do tego wykorzystanie naturalnych superfoods, jakimi są owoce jagodowe. Jeśli zobaczysz w sklepie ten produkt, weź od razu kilka sztuk!

fot. Powidła bez dodatku cukru/ Archiwum prywatne

fot. Wartości odżywcze powideł bez dodatku cukru/ Archiwum prywatne

Oto tabela, w której znajdziesz podsumowanie i porównanie składów, kaloryczności i zawartości cukrów w dżemach bez dodatku cukru. Wybierz wersję, która najbardziej ci odpowiada i leć na zakupy.

Zaprezentowałam wybór dżemów bez cukru, które możesz kupić w marketach. Jest tu aż 12 produktów w różnych cenach i wersjach smakowych, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Wzięłam pod uwagę skład dżemów i wszystkie przedyskutowane powyżej aspekty. Wyłoniłam autorski ranking top 5 dżemów bez cukru z dobrym składem, po które sama (jako dietetyczka, ale też konsumentka) sięgnęłabym najchętniej:

Miejsce 1: Jem i jem powidła bez cukru

Miejsce 2: Powidła bez dodatku cukru eat& eat

Miejsce 3: Konfitura malinowa bez cukru Devaldano, Lidl

Miejsce 4: Dżem owocowy Stąd takie dobre! bez cukru Kaufland

Miejsce 5: Dżem Pewni Dobrego bez cukru 100% owoców, Auchan

​Treść artykułu opublikowana pierwotnie 20.01.2022.

Reklama

Czytaj także:

Na tropie dobrego składu: wybieramy kabanosy o dobrym składzie

Na tropie dobrego składu: wybieramy twaróg sernikowy w wiaderku bez dodatków – 10 propozycji

Na tropie dobrego składu: wybieramy 7 jogurtów pitnych bez cukru

Na tropie dobrego składu: wybieramy 8 zdrowych batonów owocowo-orzechowych