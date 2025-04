Dyskusja na temat sztucznych barwników żywności

Już od kilku lat trwa spór o bezpieczeństwo stosowania niektórych sztucznych barwników w produkcji żywności. W przeprowadzonych kilka lat temu badaniach udowodniono, że barwniki mogą pogłębiać problem nadpobudliwości u dzieci. Czy kolorowe słodycze dla dzieci, które zostały zabarwione sztucznymi barwnikami będą opatrzone ostrzeżeniem? – czytamy w „New York Times” w artykule „Panel to Consider Warnings for Artificial Food Colorings”.