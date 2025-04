Co roku, na początku października, wybieram się wspólnie z córką do zaprzyjaźnionego gospodarstwa pod Warszawą, specjalizującego się w uprawie dyni. Wybieramy spośród ogromnego bogactwa kształtów i kolorów. Zawsze znajdziemy coś „kosmicznego”, dyniowatego łabędzia lub ośmiornicę. Taki wypad kończy się solidnym zapasem dyń, zarówno ozdabiających nasze mieszkanie, jak i tych z przeznaczeniem kulinarnym.

Reklama

Poza radochą z samej wyprawy, cieszymy się potem daniami na bazie dyni, która poza smakiem, ma także wysoką wartość odżywczą. Dynie są po prostu boskie! Przeczytaj, dlaczego warto je jeść.

1. Dynia jest warzywem uniwersalnym smakowo

Dynia jest wyjątkowo uniwersalnym produktem spożywczym. Możesz z niej wyczarować pyszne dania wytrawne np. zupa krem z dyni na ostro i zdrowe słodkości np. ciasteczka dyniowe, ciasto korzenne. Warzywo to buduje bazę i pozwala na kreatywne łączenie smaków oraz zapachów.

Zupa z dyni: 16 smakowitych pomysłów na dyniową

2. Dynia jest dobrze akceptowana przez dzieci

Ze względu na swój łagodny, lekko słodkawy smak dynia jest lubiana przez najmłodszych. Warto wykorzystać ten fakt, by powiększyć pulę warzyw zjadanych dziennie przez dzieci. My polecamy alternatywne chipsy z dyni. Są wyśmienite!

3. Dynia chroni wzrok

Dynia zawiera duże ilości beta-karotenu pomarańczowego barwnika, który jest prowitaminą A. W organizmie ludzkim beta-karoten przekształca się w witaminę A, niezwykle istotną dla wzroku. Dynia jest także źródłem dwóch innych związków o działaniu ochronnym dla oczu. Zeaksantyna i luteina zapobiegają zwyrodnieniom plamki żółtej.

4. Pestki dyni są wartościowe

Nie tylko miąższ jest cennym elementem dyni. Równie ważne są pestki i olej z nich uzyskiwany. Olej z pestek dyni, w codziennej diecie, uzupełnia spożycie kwasów tłuszczowych wielonienasyconych. Pestki z dyni są bardzo dobrym źródłem magnezu.

Hity z Instagrama: 7 pomysłów na dynię... we wnętrzach

5. Dynia jest łagodna dla przewodu pokarmowego

Dynia jest dobrze tolerowana przez wszystkich, którzy mają problemy z zespołem jelita wrażliwego. Szacuje się, że co trzecia osoba ma problem z tą dolegliwością. Dynia łagodzi bóle brzucha i biegunki. Jest polecana w tzw. diecie FODMAP.

6. Dynia jest niskokaloryczna

Dynia zawiera dużo wody, przez co jej kaloryczność jest niewielka – 33 kcal/100 g (i tylko 4,9 g węglowodanów przyswajalnych w 100 g). Jednocześnie królowa jesienna zawiera błonnik pokarmowy rozpuszczalny w wodzie, który wchłania płyny w przewodzie pokarmowym i zwiększa sytość. Dynia na diecie odchudzającej? Tak!

7. Dynia chroni serce i układ krwionośny

Czy wiesz, że dynia ma równie dużo potasu co pomidory (278 mg w dyni vs. 282 mg w pomidorach)? Potas jest składnikiem mineralnym niezwykle istotnym do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Tym samym dynia chroni cały układ krwionośny i wzmacnia serce!

Reklama

Przygotuj dyniową latte w zaciszu domu - sprawdź nasze przepisy